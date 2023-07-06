Зачем нужны модные показы

В Москве проходит Российская креативная неделя, где лидеры креативных индустрий – кино, медиа, рекламы, анимации, моды – делятся опытом и обсуждают новые возможности, в том числе закон о креативном предпринимательстве. Но пока формируется государственная программа поддержки, расскажу о том, что особенно важно для успешного модного бренда.

Кризис логистики и скачки курсов валют с одной стороны, показы в метавселенных и коллекции, созданные искусственным интеллектом, с другой. Закономерный вопрос: нужны ли сейчас показы моды в принципе, когда в физическом мире так много сложностей в производстве коллекций, а в мире виртуальном существуют неограниченные возможности самовыражения и презентации?

В последние три года бренд Alena Akhmadullina попробовал почти все цифровые варианты взаимодействия со своей аудиторией: мы выпустили несколько капсул диджитал-одежды и презентовали собственного аватара, провели виртуальный показ в честь 20-летия бренда, при этом не оставляя без внимания и традиционные инструменты работы – лукбуки, имиджевые съемки. Но лучший результат для бренда с точки зрения имиджа, позиционирования, да и продаж дал показ на Московской неделе моды, который состоялся на набережной парка «Зарядье». Друзья и клиенты бренда считают, что это был лучший мой показ за многие годы, и я не могу не согласиться. Шоу оказалось и самым эффективным инструментом для развития моего бренда, впрочем, это не было новостью для нас.

Я убеждена, что показ – это один из важнейших инструментов любой марки, это кульминация работы над коллекцией, под дату которой подстраиваются все рабочие процессы.

Фэшн-шоу – это «язык моды»: презентация концепции коллекции и бренда в целом, выраженная в выборе локации, декорациях, режиссуре, свете, музыке, кастинге и даже рассадке гостей. Важно все, и не бывает деталей, которые не стоят внимания, ведь за 15-20 минут шоу ты должен не только показать несколько десятков комплектов одежды, а в первую очередь, представить свой бренд, погрузить в его особенный мир не только тех, кто приглашен, но и тех, кто увидит фото и видео с показа.

Я помню, что в период после локдауна мне часто задавали вопрос: а нужны ли живые показы, ведь пандемия доказала, что коллекцию можно показать и в онлайн-формате. А евангелисты диджитал-моды, например, основательница The Fabricant Эмбер Слоотен, убеждены, что экологическая повестка требует ухода от многих процессов в индустрии – в частности, от многочисленных перелетов с одной недели моды на другую. Не отрицая важности экологических вопросов, я уверена, что для сохранения индустрии моды (в противовес индустрии производства одежды) нам необходимо то волшебство, которое присутствует только на офлайн-показах: чувствовать энергию зала, наблюдать движение ткани в такт музыке, следить за игрой света, испытывать волнение перед первым выходом – и практически театральный катарсис после финального. Эта энергия точно передается аудитории, и не только у подиума, что помогает дизайнерской одежде, созданной небольшими брендами типа моего, конкурировать с люксовыми гигантами.

Кроме того, показы и недели моды в целом несут в себе очень важную функцию: они объединяют индустрию, формируют ее. На этих мероприятиях встречаются дизайнеры, байеры, редакторы, стилисты, инфлюенсеры, владельцы, инвесторы и клиенты брендов. В этом мощном обмене энергией возникает то, что как раз и называют магией моды, за что ее так любят все, кто работает в фэшн-индустрии.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.