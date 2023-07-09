Зачем отдыхать в России

Наше утро начинается с широко открытых глаз, которыми мы смотрим на курсы валют. Все стало дорого, особенно евро и доллары, которые необходимы для путешествий не только в любимую Европу или Америку, ставшие недоступными уже давно, но и для поездок в Азию, да даже и в Турцию. Что делать? Неожиданный и простой ответ — путешествовать по России.

Скажем, легко и просто добраться до Переславля-Залесского. Ни доллары, ни евро не понадобятся. Понадобится автомобиль. Ярославское шоссе значительно преобразилось за последние лет пять, и доехать по нему до пункта назначения можно за час сорок.

А дальше начинается русская сказка, состоящая из элементов, которые вроде бы несоединимы, но вместе складываются в любимый завораживающий узор.

Сначала проедем Переславль насквозь, чтобы попасть в Никитский монастырь. Там строгий священник читает проповедь о том, что все мы одержимы бесами — сексом, алкоголем и едой. Вероятно, отчасти он прав. Монастырь был основан больше тысячи лет назад. То есть это буквально тысячелетняя история России у вас перед глазами. Монастырь не очень богатый и даже не очень красивый. Нет там витражных окон и древних отреставрированных фресок. Даже купола там не золотые. Пол выложен позднесоветской плиткой, а где-то и линолеумом. Но, как говорится, есть в этом нечто подлинное. История ведь не гладкая и ровная, а именно такая — сочетающая в себе массу периодов и форм. Среди которых есть и печальные, и неудобные, и остроконечные. Вот и Никитский монастырь таков — он сложен и многогранен. В монастырской лавке есть вкусные пирожки с яйцом и луком, есть гречишный мед, квас и даже медовуха. Все это вкусно и недорого. По территории гуляют бесчисленные коты, придающие обаяния всей местности.

Чтобы поселиться в хорошем отеле, нужно вернуться на другую оконечность Переславля-Залесского. Там несколько лет назад бельгиец, влюбившийся в Россию, построил два отеля. Называть их не будем, поскольку это не совсем этично. Но отели совершенно европейские, в хорошем понимании этого термина. Там же и рестораны с достойной едой и, конечно, с настойками.

Если настоек не хватает, можно поехать на ферму в двадцати километрах от Переславля. Там один московский журналист купил умопомрачительное количество гектаров земли и устроил полноценное хозяйство — гуси, утки, коровы, овцы, козы и поросята в качестве основного аттракциона. Туристы приезжают просто, чтоб на этих поросят посмотреть, невозможно остаться к ним равнодушным.

Тут же и ресторан почти под открытым небом. И вот там уж настоек полно любых — от классической клюквенной до экзотической мухоморной.

В самом городе вечером на выходных кипит жизнь — есть круглосуточные бары с неожиданно качественной паназиатской кухней. Вы просто представьте, каков опыт — вы в тысячелетнем одноэтажном русском городе едите гречневую лапшу на воке или роллы с авокадо!

В Переславле есть своя Красная площадь, созданная за много лет до одноименной московской. На площади стоит классический Спасо-Преображенский собор так называемой Владимирско-Суздальской школы. Лаконичный и совершенный в своей форме. А на площади ярмарка, где чего только нет — и гигантские качели для детей, и домотканые скатерти для взрослых, и соления, и копчения для всех. Даже гусли продают и еще учат играть на них.

Самый большой в истории России вал — тоже здесь. Ведь все древние города начинались с вала. Московское Третье кольцо раньше было Камер-Коллежским валом.

По этому валу можно вдоль реки Трубеж обойти весь исторический центр и выйти к Плещееву озеру, к храму Сорока мучеников и долго смотреть на закат со смотровой площадки. Тут же есть и пляж — люди отдыхают как умеют. Кто на лодках, кто на новомодных сапах, кто с удочкой, кто с вяленой рыбой. Везде музыка, но ненавязчивая, с соблюдением личных границ.

Что можно вынести из такой поездки? Огромную концентрацию впечатлений. Ощущение отдыха и даже некоторой благодати. А самое главное — твердое понимание, что в пределах России есть все, что нужно беспокойному путешествующему человеку — дороги, транспорт, отели, рестораны, развлечения, достопримечательности, добрые и гостеприимные люди, пейзажи, архитектура, леса, озера, горящее на закате небо, неожиданные энтузиасты своего дела и воздух, которым хочется дышать.

Я не упомянул евро и доллары? Так они в этой формуле и не нужны. Нужны они только для того, чтобы испытывать тревогу. А нам ее и без них достаточно.

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