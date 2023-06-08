Мутное пойло

Россия, конечно, страна, мягко говоря, выпивающая. Впрочем, как и любая другая страна, где алкоголь не запрещен законодательно. По данным ВОЗ за первую половину 2022 года, Россия находится на 16-м месте среди стран, где употребляют больше всего алкоголя на душу населения, включая несовершеннолетние души. На первом месте – традиционно Молдавия. Но даже Люксембург на седьмом. Получается, что в России выпить любят, но то ли это учитывается некоторым неверным образом, то ли действительно – пьют, но меру разумеют.

Как же так получилось, что каким-то жутким сидром отравились сотни людей? Кто-то в реанимации, а 29 человек уже погибли. Цифры растут, и весьма вероятно, что из реанимации далеко не все вернутся домой.

Сначала отравились люди в Ульяновской области, потом в Нижегородской, дальше – в Удмуртии. Эту заразу пытаются остановить, выставляя заслоны на дорогах Самарской области, где зарегистрирован производитель этого так называемого сидра Анар Гусейнов.

Как такое вообще могло произойти? Капитал, как известно «...при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Это выражение стало известным благодаря тому самому труду Карла Маркса, но происходит оно из публикации британского профсоюзного деятеля Томаса Джозефа Даннинга, который боролся с капитализмом как мог. Сам Даннинг умер в декабре 1873 года, а капитализм, как мы видим, никуда не делся. И сам принцип преступного извлечения прибыли тоже живет и здравствует, забирая себе жизни десятков людей.

Я пытаюсь представить цепочку событий, которые привели к этой катастрофе, к гибели людей. Наверняка производитель и не думал делать настоящий сидр, соблюдая технологию. Он взял дешевый сок, сахар и спирт. Спирт продается относительно свободно. Есть множество соответствующих заводов, на которых вы легко найдете того, кто вам этот спирт вынесет через проходную. Хоть в пластиковых канистрах. А уж если вы предприниматель с некоторым объемом производства, то, полагаю, вам этот спирт и в промышленных масштабах поставят. Но почему где-то перепутали этанол с метанолом? Ведь стоимость у них приблизительно одинаковая. Это случайность или кто-то решил сэкономить смешную сумму? Или кто-то злонамеренно пытался убить побольше людей? Так это, получается, терроризм.

Впрочем, оставим обвиняемых следствию и суду. С ними как-нибудь разберутся, уже взяли предпринимателя под арест.

Давайте поговорим о таком явлении, как виктимное поведение. В преступлении всегда виноват преступник и никогда не виновата жертва. Это безусловно. Но есть некоторые способы, которые позволяют не попасть в число жертв.

Потому что если вы уже умерли, то доказывать, что вы в этом не виноваты, бессмысленно. Лучше смерти избежать. Да, каждый волен ходить ночью по незнакомому и отдаленному району, подсвечивая себе дорогу новым смартфоном. И да, это дело государства – бороться с преступностью. Но, скажем так: а хотели бы вы избежать ограбления, просто будучи информированным о том, что вот в этот район в темное время суток лучше не ездить?

И это выводит нас к вопросу о культуре потребления алкоголя. Я посмотрел на фотографии того сидра, которым насмерть отравились уже десятки человек. Мне страшно от одной мысли, что человек – подросток или взрослый – может даже подумать о том, чтобы купить и выпить мутную кислотного оттенка жидкость в грязной пластиковой бутылке без более или менее внятной этикетки. Будто бы людей спровоцировали хлебать собачью мочу из лужи. А чего такого? Почему б из лужи не попить?

Алкоголь – действительно и яд, и источник вдохновения, и стимулятор, и депрессант, и часть огромного культурного слоя. И, да, есть миллионы людей, которые относятся к алкоголю с теплотой и симпатией. Есть тысячи людей, которые производят алкоголь со знанием дела, с любовью к продукту. Но наверняка есть и тысячи, которые его производят и продают, чтобы просто выгадать себе пару тысяч рублей. И вот от этих нужно защищаться всеми возможными способами. И первый из них – повышение культуры пития.

Обращайте внимание на красивые бутылки с качественной полиграфией. Откажитесь от пластика. И самое важное – объясните своим детям, чего пить не стоит. Они же все равно захотят что-то попробовать. Просто скажите им, чтобы они посоветовались с вами, прежде чем покупать какое-то мутное пойло.

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