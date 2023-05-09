Потерянное время. Дубль два

В детстве мне довелось посмотреть очень суровый мультфильм – «Сказку о потерянном времени», снятый по сказке Евгения Шварца. В нем четверо злых волшебников решили вернуть себе молодость. Для этого они собрали бездарно растраченное время нескольких юных лентяев и после нескольких заклинаний превратили их в стариков, а сами стали детьми. Петя Зубов, осознав произошедшее, побежал домой – просить помощи у мамы. Но мама так и не поняла, что этот сгорбленный старик с огромной седой бородой – ее сын. Нам трудно представить своих детей и внуков в старости…

К счастью, Петя попал в лесной домик, где волшебники делили время, и услышал: «К сожалению, так устроено на свете: от любого несчастья может спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в 12 часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на 77 кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем». Ребята справились, хотя и нелегко им пришлось. Самоорганизация, совместный план и общие действия. Помнится, тогда я подумал, что вот в этой-то грустной сказке я никогда не окажусь. Но прошли десятилетия, и, судя по всему, мы оказались именно в ней.

В 1922 году Альберт Эйнштейн в Париже спорил с выдающимся философом Анри Бергсоном о времени. Эйнштейн считал, что время – это то, что показывают часы, а они могут идти по-разному в различных точках пространства. Бергсон связывал время с теми событиями, которые происходят в нашем мире. Конечно, великие не поняли и не убедили друг друга. Но наша социальная реальность ближе к теории Бергсона.

Прошли те времена, когда мы считали отечественное образование лучшим в мире и с гордостью повторяли слова американского президента Джона Кеннеди, сказанные после полета Юрия Гагарина: «Советы обогнали нас в космосе за школьной партой». Кстати, о космосе – в 2022 году у США было 2944 действующих спутника на орбите, из которых 1815 спутников связи Starlink, у Китая – 499, у Великобритании – 452, у России – 185.

С 2011 года у нас спутников стало вдвое больше, а у Китая, США, Британии более чем в 7 раз. Очевидно, «космическое время» течет в наших странах по-разному.

Миновал период экспериментов, когда мы активно спорили с министрами «строить мост вдоль или поперек реки». Мост построили, эксперименты кончились, перед нами результаты. По данным Международной программы образовательных достижений (PISA), которая рассматривает способности 15-летних школьников решать задачи по математике, разбираться с вопросами физики и других естественных наук, понимать прочитанное на родном языке, результаты наших ребят убедительны. В 2018 году в этой программе участвовало около 80 стран. По математике мы на 30-м месте, по естественным наукам – на 33, а по чтению на 31-м! В лидерах, конечно, Китай, Япония, Южная Корея – именно те страны, в которых происходит научно-технологический прорыв. Бытие определяет образование.

Время идет – наступает период основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ). Вместо восьми экзаменов в СССР на аттестат зрелости, дававших мировоззрение и представление о реальности, надо вызубрить несколько предметов, чтобы сдать этот тест, махнув рукой на остальные. Именно по ним в школе и начинается «тренаж», переходящий в «дрессираж», при том, что половина школьников ходит к репетиторам (иногда с 1-го класса). Перед детьми неудобно. «А что, взрослые так же все время дурака валяют?» – спросил меня недавно школьник. Что ему ответить? ЕГЭ и ОГЭ изуродовали среднюю и высшую школу. Их надо срочно отменять – система образования страны разрушена! Эту очевидную мысль, которую жизнь подтверждает ежедневно, удалось довести до политиков. «Сегодняшняя система образования превратилась в раковую опухоль. Если раньше образовательные учреждения занимались своей главной функцией – передачей знаний, то теперь они превратились в феодальные княжества, вотчины, которые нацелены на зарабатывание денег… В образование пробрался бизнес, и ему все мало и мало», – толкует Сергей Миронов, призывая сделать образование бесплатным и увеличить стипендии до уровня прожиточного минимума. Но Минобраз безмолвствует…

Я поинтересовался проблемой времени этого славного министерства у одного из его чиновников. «Мы ищем свою игру», – последовал ответ. Так раньше отвечали тренеры футбольных клубов, меняя схему игры, ведущих игроков и отвечая на упреки учредителей.

Я целиком за позитив – часы в этом министерстве идут, хотя и медленно. Мои коллеги и я с 1990-х годов объясняем необходимость сохранения единого образовательного пространства. Среди прочего это означает одну программу и один учебник для школ страны и одну книгу для спецшкол. Это позволяет организовать методическую работу и всем учителям воспользоваться опытом лучших. Еще в этом году первоклассники могли учиться по одной из 10 программ по выбору мам, учителей или директора. «Без Эльконина школа не дышит», – объяснял мне недавно один из таковых. И, о чудо! Наконец, была выбрана одна программа – «Школа России», по которой первоклассники начнут учиться с сентября 2023 года!

Часы идут! Но иногда не вперед, а назад. Вроде недавно в Думе клеймили болонизацию, разбиение высшей школы на бакалавриат (еще не высшее образование) и магистратуру (чему учить в ней, люди в большинстве вузов так и не разобрались). Толковали про важность прежней модели со специалитетом и аспирантурой, как временем для самостоятельной научной работы, а не элементом образовательной системы. И толковали часто те же люди, которые раньше расхваливали болонизацию! И вот новые предложения Минобраза – то же, что было и раньше, только слово «бакалавриат» и «магистратура» говорить не надо. Как раньше говорили – «тех же щей, да пожиже влей»!

Интересно посмотреть на время с количественной стороны. Например, об «экономическом времени» можно судить по тому, во сколько раз вырос валовый внутренний продукт (ВВП) за 30 лет. Наш президент в 2000-х годах ставил задачу удвоить этот показатель. У нас он вырос на 10%, в США в 2,5 раза, а в Китае в 35 раз. Время в этой сфере у нас идет, но не так быстро, как хотелось бы… Хотя и здесь есть значимые сдвиги: в течение 10 лет в Российской академии народного хозяйства и государственной службы проводили Гайдаровский форум. Очевидно, он был назван в честь деятеля, развалившего экономику великой страны, чтобы нынешние экономисты не делали подобного. В этом году такого форума не было. Часы идут, что-то понято.

Впрочем, если часы идут слишком быстро, то возникают свои проблемы. Лет пять назад были популярны разговоры, форумы, книги про блокчейн и криптовалюты. Помнится, тогда я толковал, что если эта вещь, как и предполагалось, секретна, то она идеальна для нелегальной торговли оружием, наркотиками или порнографией. Если она открыта, то это просто запись расходов и доходов в книге. С XV века слово «бухгалтер» переводится как «книгодержатель». Конечно, мои слова потонули среди восторженных отзывов, до тех пор, пока ряд стран не запретил использование этой волшебной технологии…

Как только банки взялись за электронную безопасность, я сразу это почувствовал. Мошенники начали звонить несколько раз в неделю, объясняя, что с моим счетом проблемы, что надо дать информацию или ехать к ним, что иначе они пришлют группу захвата. Справедливости ради надо сказать, что с началом СВО эти поползновения прекратились. Передо мной лежит график с официальными данными, о динамике и раскрываемости компьютерных преступлений в России. Картина впечатляющая: 2016 – 65,9 тыс., 2017 – 90,6 тыс., 2018 – 174,7 тыс., 2019 – 294,4 тыс., 2020 – 510 тыс. Другими словами, за 5 лет рост в 8 раз при раскрываемости в 25%. Представляете масштаб утечек наших с вами данных?! Уже Эльвира Набиуллина толкует в Думе о вкладах, свободных от «электронизации». Часы идут.

И вот новая волна – цифровой рубль, личный кабинет, электронные повестки, пенсии на карты.

Эксперты поясняют: «Например, если некоторая сумма выделена конкретному человеку как мера социальной поддержки, то потратить ее можно будет только на определенные цели, но этими деньгами нельзя будет расплатиться за покупки премиальных товаров»… Попросту говоря, это карточки на продукты, и электроника тут ни при чем. Другими словами, предполагается создать гигантские базы данных с детальной информацией о каждом человеке и о содержимом его кошелька. При этом, заметим, все это предполагается сделать в нашей стране, не делающей собственных компьютеров! Мы сможем обеспечить безопасность этого информационного пространства от наших «непартнеров» и собственного криминала?! Судя по признаниям Эдварда Сноудена, ранее работавшего на службе, держащей под колпаком более 1 млрд человек, раньше это удавалось не очень хорошо… Видимо, надо опуститься с небес на землю и опять сверить часы.

У ребят из «Сказки о потерянном времени» все получилось. Самоорганизация, план и совместные действия помогли собраться, перевести стрелки на 77 оборотов назад и разобраться со своим временем. Видимо, и нам пора сделать то же самое.

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