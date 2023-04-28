Не котлетами едиными

«Современная молодежь одну гадость ест, и оттого все болеют, вот у нас была отличная качественная пища, никуда не торопились», – примерно такую фразу хотя бы раз в жизни каждый слышал от своих бабушки с дедушкой.

И правда, McDonald's нас открылся только в 1990 году и был скорее экзотикой, чем повседневной нормой, как сейчас. Казалось бы, утверждение, что наши старшие родственники культуры фастфуда особо не знали, должно быть логичным и обоснованным. Только вот на самом деле все чуть сложнее и интереснее.

Когда мы говорим про какую-то быструю еду в СССР, обычно в голову сразу приходят чебуреки, беляши и стакан лимонада из автомата. Это все, конечно, верно, но далеко не отражает полной картины.

Первое: картофельные чипсы.

Хотя к нам эти хрустящие кружочки картофеля в пакете дошли почти через век после их появления, но все же не слишком поздно. Первый хрустящий картофель «Московский в ломтиках» стали производить еще в 1963 году! Да, это тот же самый «Московский картофель» с улыбающейся девочкой на упаковке, который мы сейчас видим на полках современных магазинов.

Выпускали их в небольших пакетиках по 10 копеек – в целом, цена, которую можно себе позволить. Оттого в интернете можно найти очень много воспоминаний о том, как детьми всем двором делили несколько пакетиков вкусного хрустящего лакомства. Правда, достать было можно не везде, в основном везли взрослые все из той же Москвы, а кто-то даже в юном возрасте делал бизнес, перепродавая чуть дороже друзьям, а затем отдавая деньги родителям с просьбой закупить еще пару коробок.

Многие в воспоминаниях восхищаются вкусом, делая акцент, что не было в тех чипсах ничего лишнего: лишь картофель и соль. Но мало кто упоминает, что из-за особенностей производства они получались очень жирными, и потом все руки чуть ли не по локоть были в масле.

Кстати, интересный факт: некоторое время в документах чипсы почему-то назывались чибсами.

Второе – гамбургеры.

Можно предположить, что бургеры появились у нас с заходом на рынок как раз McDonald's и других крупных ресторанов фастфуда. Но на самом деле это совсем не так. В 1936 году советский нарком Анастас Микоян отправился в Америку для изучения новых технологий, которые довольно активно там развивались после Великой депрессии, когда стояла задача сытно и дешево накормить население.

Микоян привез из той поездки множество идей и схем производства: консервации, благодаря которой у нас появилась сгущенка и горошек в банках, конвейерное производство пломбира. Но особенно понравились Анастасу «хамбургеры». Удобство этого блюда заключалось в том, что все ингредиенты были стандартизированы: котлеты заготавливались заранее на фабриках и замораживались, булочки выпекались определенного размера, осталось только привезти это все в специальные ларьки и кафе, а там пожарить и собрать в готовый бутерброд.

По возвращению домой Микоян первым делом инициировал запуск таких стандартизированных производств и в СССР. Помогли в этом и специальные автоматы для жарки, закупленные в США. Гамбургер получил у нас название «Котлета московская горячая», и уже к 1937 году точки продаж открывались в крупнейших городах Союза: Москва, Ленинград, Баку и Киев. Продавались со специальных тележек за 50 копеек и имели достаточно большой успех как удобный и горячий перекус. С хлебом, правда, возникли сложности, потому что сделать булочки, похожие на американские, никак не получалось, так что кое-где даже стали поступать проще и класть котлету между двумя кусками обычного хлеба, иногда даже черного.

Зато у нас было свое нововведение: продажа гамбургеров в паре с напитком. Обычно это был томатный сок, лимонад или квас. С этой идеей мы даже опередили американцев, которые на тот момент еще не успели создать такую гастрономическую пару.

Несмотря на успех, гамбургеры потеряли свою популярность во времена Великой Отечественной войны и после нее уже не восстановились до самого прихода McDonald's.

Третье – картофель фри.

Откровенно говоря, технология фритюра довольно древняя. Картошка фри также существовала, правда, продавали ее не в кафе, как сейчас, свежепожаренной, а чаще замороженной. Большой популярности она не имела, потому что тратить столько масла на жарку картошки казалось расточительством для советской хозяйки, но тем не менее иногда попадалась на полках. Кстати, о ней даже упоминала героиня фильма «Девчата» наряду с другими способами приготовления картофеля.

Многие готовили похожее блюдо дома сами, нарезая картофель брусочками и обжаривая в нескольких сантиметрах масла, но это было непросто и довольно дорого.

Четвертое – хот-доги.

Мало кто об этом задумывался, но наша сосиска в тесте – это ближайший брат хот-догов. Считается, что их идею привез в 60-х годах Хрущев из своей поездки также по Америке, где ему особенно понравились булочки с сосисками и соусом. Кажется, что блюда разные, даже тесто и способ приготовления, но суть оказалась одна. Правда, у нас они больше полюбились школьникам и студентам и до сих пор держат лидирующие позиции именно в школьных буфетах.

Есть распространенное мнение, что раньше все блюда были значительно качественнее по причине существования ГОСТов и жесткого надзора. Дескать, потому мы и ели более полезную еду, даже если это был такой же фастфуд. Но на самом деле заявление спорное. Если бы везде все было одинаковое, люди бы не ездили «в тот конкретный гастроном через три остановки» или за «Останкинской» сметаной вместо развесной. Качество и вкус могли сильно различаться в зависимости от региона производства и производителя. Нередко продукты приходилось возить и вовсе из других городов и хранить до особого случая.

Второе заблуждение – тот факт, что в СССР предпочитали только домашнюю пищу, а общепит посещали мало, в основном столовые на работе. Однако питаться простой едой «как все» в кафе и буфетах было практически одной из национальных идей. Домашние обязанности занимают много времени, а работать кому-то надо.

У каждого поколения всегда есть своя еда из разряда guilty pleasure, и Советский Союз, даже с его строгостью, как мы видим, не исключение. Наши старшие родственники тоже были не против побаловаться вкусными перекусами на ходу, порой не имели достаточно времени для приготовления еды дома, только лучше об этом детям не рассказывать. Ведь как тогда прививать им любовь к здоровой пище? А мы разве так не делаем?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.