Школьное уравнение

Я смотрю на школу. На школу в широком смысле. И ту школу, которую имел в виду Иосиф Александрович Бродский, когда писал о том, что «Классический стиль победит как школа», и на обычную школу за окном. Ту, куда каждый день к восьми утра ходят дети в возрасте от шести до 17 лет. Я смотрю на школу, очертания ее расплывчаты. Это может быть школа, построенная в 70-х годах, в тех районах, которые тогда называли новыми – Перово, Новогиреево, Медведково, Свиблово. Это, знаете, такие школы этажа на три-четыре. Все из бетонных окрашенных плит, все очень узнаваемо. У них такая планировка в виде широкой буквы П, а посередине спортзал. Есть еще и школы, более сложно устроенные, спроектированные в 80-е годы. Такие, бывает, выглядят как целый квартал. Тоже невысокие, но крупные по площади. Могут быть школы постройки пятидесятых годов – кирпичные, пятиэтажные. С более новыми я уж не знаком, представляю их плохо. В целом, думаю, образ понятен. Мы говорим о том, что такое школа вообще и как она предстает в нашем сознании, в наших воспоминаниях.

На днях я столкнулся с довольно неожиданным явлением. Мой сын с начала года носил в школу гавайскую гитару укулеле. Как-то осваивал аккорды, разучивал песни, на переменах играл их в школьном коридоре. Одноклассники, старшеклассники, девушки, само собой, и даже учителя – те самые учителя, возрастом старше пятидесяти и с непреодолимым желанием вбить в каждого ученика набор необходимых знаний, в общем, самые лучшие учителя – относились к этому увлечению с интересом и благосклонностью.

Вдруг классная руководительница написала в школьный чат: «У нас школа, а не творческий кружок. У администрации появились вопросы: с какой стати ребенок приходит в школу с гитарой?».

У меня появились ответные вопросы. Я пока не задавал их тем таинственным представителям администрации, но, полагаю, что задам.

Если школа – это не творческий кружок и если она таковым быть не может и не желает, то зачем такая школа нужна? Разве школа нужна не для развития способностей? Математических, литературных, музыкальных, художественных?

Я готов согласиться с тем, что в школе должны учить тому, что ребенок не освоит самостоятельно. Условно говоря, заставлять его читать «Повести Белкина» Александра Сергеевича Пушкина и объяснять ему, что в этом важного и хорошего. Потому что все части «Гарри Поттера» он прочтет и сам и без посторонней помощи. Но неужели мы должны и можем согласиться с формулировкой: «Школа – это не творческий кружок»?

Само слово «школа» происходит от греческого термина, означающего досуг и учебное занятие. Чем же как не творчеством, пусть в широком смысле, ведь взятие интеграла не проще и не тяжелее стремления маленького человека играть на гитаре, там следует заниматься?

Два дня назад я ехал мимо другой школы – тоже относительно типовой. Я видел как площадку перед входом превратили в плац. На плаце стояли ученики, а перед ними стоял человек с мегафоном и выправкой и кричал патриотические лозунги, которые ученики должны были повторять. Кричать хором.

В лозунгах не было ничего плохого – все мы должны быть патриотами своей страны. Это нормально и необходимо. Я поддерживаю ежедневное поднятие национального флага и уроки того, что можно назвать политинформацией. Полагаю, что и учебник истории должен быть один для всех учебных программ, и он должен быть комплементарен по отношению к родной стране. Более того, он должен давать базовые установки, в рамках которых юный студиозус будет воспринимать свою страну как лучшую, первую, главную, родную. Дальше он откроет для себя интернет-энциклопедии, разные источники, бесконечное количество компетентных блогеров, книги по альтернативной истории и еще много всего. Имея базу знаний, он разберется с тем, как работать с информацией, отбросит лишнее, оставит необходимое, сделает выбор.

Но не может ли школа быть менее однобокой? Не может ли она давать более широкий кругозор? Ей не обязательно быть тем самым творческим кружком, но ведь потенциал для того, чтобы творческий кружок на ее месте развился, она может дать.

Если честно, то не просто может, а должна. Нельзя ли поднятие государственного флага совместить с возможностью для детей играть на укулеле? Пусть не во время поднятия флага и, конечно, не во время уроков, но на переменах, для одноклассников, для тех, кто этим интересуется. Кто-то играет в шахматы, кто-то играет на барабанах. Как еще дать развиться потенциалу, если не потворствовать свободе творчества? Ребенок не решит задачу с тригонометрическими уравнениями, если у него не будет возможности занять свой ум чем-то отвлеченным и милым его сердцу. А если и решит, то в долгосрочной перспективе толку от этого не будет.

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