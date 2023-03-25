Запасы и площади

Если крупный бизнес в России очень четко отработал последствия «весеннего стресса» 2022 года, то владельцы среднего бизнеса только сейчас выдохнули после того, как более или менее разобрались, на каком они свете. Картина полярная: у кого-то резкий рост, у кого-то «долина смерти», через которую надо пройти, чтобы выжить. Кто-то до сих пор в растерянности и болтается меж двух огней: пытается найти тихую гавань за рубежом и рулить своим российским бизнесом наездами или дистанционно.

Однако свойственная среднему бизнесу маневренность начинает играть свою роль. Все собственники предприятий с годовой выручкой от 1 до 10 млрд рублей энергично ищут возможности для новых вложений свободных средств. Что им можно посоветовать? Главный принцип – приоритет тем нишам, сферам, инструментам, которые хорошо знакомы, в которых бизнесмены разбираются.

Если основной бизнес остался на плаву, имеет смысл его обезопасить. Нужно закупить потенциально дефицитные материалы, комплектующие, сырье, оборудование и быть при этом в 2-3 раза более запасливыми, чем обычно. Были случаи, когда из-за отсутствия импортных плат и микрочипов, умещающихся в один чемодан, может остановиться целый завод по производству электрических счетчиков. Производственные площади размером с торговый центр, несколько сотен сотрудников – все на стопе из-за одного кубометра не хватающих «сепулек».

Опытные финансисты обычно не советуют владельцам среднего бизнеса зарывать все деньги «в развитие», предлагают альтернативные инструменты – классические финансовые на фондовом рынке, например. Однако сейчас именно простое самообеспечение даст гораздо больше страховки от финансовых рисков, чем традиционные депозиты.

Не стоит бояться затоваривания склада, если все закупки сделаны со знанием дела, глубоким пониманием потребностей своего производства и своей отрасли… Если настанет черный день – всегда можно востребованные материалы, детали, оборудование перепродать соседу по отрасли. Сейчас грамотно укомплектованные склады легко переводятся в деньги.

Также можно подбирать брошенные бизнесы.

К сожалению, многие средние предприятия на фоне тревожных событий 2022 года оказались брошенными и ослабели. Владелец сбежал из России, потерял либо интерес к российским активам, либо контроль над ними. Самое время для его коллег по отрасли покупать такие активы с солидным дисконтом.

Дело это исключительно благое, потому что, как правило, речь идет не о рейдерских захватах наивного конкурента, а о спасении людей, высококлассных специалистов, которые остались на таких брошенных предприятиях. Собственно говоря, передел собственности и активов между крупными брендами уже подходит к финальной стадии (например, блестяще проведенная трансформация McDonald's во «Вкусно – и точка» и т.п.), а подобная перегруппировка средних предприятий только начинается.

Случай из практики. Российская компания выпускала декоративную косметику. Заказы на производство размещали по всему миру, а в России выпускали под своими брендами. На фоне событий 2022 года у собственника случился нервный срыв, он полностью потерял интерес к своему бизнесу. Отдал приказ продать всю продукцию по себестоимости, вывести все в деньги и уехал в Калифорнию. Команда уникальных специалистов оказалась бесхозной. Зато собственники из смежной отрасли заинтересовались – дали брошенной команде денег в оборотку, небольшую долю в совместном бизнесе. Теперь имеют возможность войти на рынок, на который давно собирались, не набивая всех шишек на старте на протяжении долгих лет.

Еще один вариант – скупать коммерческую недвижимость.

Владельцам среднего бизнеса всегда были более понятны вложения, которые можно пощупать: станки, оборудование, комплектующие, товары и др. Многие активно шли на рынок недвижимости, как коммерческой, так и жилой – как твердого, предсказуемого вложения.

Сейчас открылось новое окно возможностей для инвестиций в недвижимость. Скидки от застройщиков, дисконты от продавцов вторички. Многие компании ушли из России или оптимизировали свои арендные площади. Высвобождение вакантных платежей неизбежно ведет к большим дисконтам. Так, например крупная сделка по продаже торговых центров МЕГА и торговых площадей IKEA ведется с дисконтом больше 50-70% от справедливой цены. То же самое происходит и в небольших сделках: офисах, помещениях под магазины или складах.

Разумеется, в этой сфере надо быть очень внимательным и не следовать уверениям продавца. Легко может оказаться, что идеальное помещение под магазин на первом этаже жилого дома либо запланировано под снос в рамках реновации через пару лет, либо не имеет реальных перспектив на согласование отдельного входа.

Главное правило для инвестиций во время перемен – меньше эмоций, больше здравого смысла. Последовательность, жизнестойкость и финансовая уравновешенность неизбежно приведут к успеху.



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