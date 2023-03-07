Страховать нельзя отказывать

Люди с инвалидностью в силу имеющихся физических ограничений остаются наиболее уязвимой частью нашего общества. Оформление и получение страховой защиты для данной категории клиентов сегодня должно быть максимально доступным и комфортным.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России по состоянию на 2022 год насчитывается около 11 млн человек с разной степенью инвалидности. По данным Пенсионного фонда РФ, трудоспособными из них считаются 3,5 млн, имеют работу – около 1 млн.

Несмотря на положения Конституции РФ и рекомендации Центробанка РФ о недопустимости дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья, часть страховых компаний отказывают в заключении договора с клиентами с инвалидностью по формальному признаку ввиду повышенных рисков. К счастью, на российском рынке есть и обратные примеры.

Банки и страховщики не должны отказывать людям в кредитных и страховых услугах только из-за возраста или присвоенной группы инвалидности.

Официальное мнение об этом ЦБ РФ выразил в информационном письме от 2 сентября 2022 года. Отказ зачастую происходит, потому что стандартные договоры для заемщиков уже предусматривают такие ограничения. С 1 октября 2022 года Банк России ввел требование для всех страховых компаний оформлять договоры страхования жизни и здоровья и для клиентов с ограниченными возможностями здоровья.

В современной России людям с инвалидностью должны быть доступны в полной мере все страховые продукты. Благо, страховые компании к этому уже готовы. Клиентские зоны выстраиваются с учетом особенностей передвижения маломобильных граждан. Зачастую есть возможность выезда на дом для заключения договора, но это нужно все же уточнять в конкретной организации.

Да, сам процесс оформления полиса может быть длиннее, чем обычно. Но происходит так потому, что важно задать дополнительные вопросы и узнать группу инвалидности, но это исключительно для того, чтобы предложить клиенту условия, релевантные именно для него, и тот уровень защиты, который нужен именно ему. Кроме того, при страховании жизни и здоровья такой клиент всегда проходит андеррайтинг – оценку рисков, но опять же для того, чтобы получить продукт, кастомизированный именно для него.

В Европе на законодательном уровне установлена обязанность страховых организаций заключать договоры с людьми, имеющими инвалидность. Там запрещена любая дискриминация, широко оказывается поддержка таким группам населения. Основная задача – создание им равных условий жизни в обществе с другими гражданами.

Но интересы страховых компаний также не пропадают из фокуса регуляторов. Например, в Германии для минимизации убытков страховой компании предусматривается возможность оплаты не полной страховой суммы, а ежемесячных аннуитетов. Как правило, это происходит в тех случаях, когда по программе реабилитации и профессиональной переквалификации людям с особенностями здоровья помогают найти посильную работу. В итоге занятость инвалидов здесь достигает 82%.

В Люксембурге и Финляндии общий запрет на дискриминацию поддерживается санкциями, прописанными в уголовном законодательстве. В Исландии существует акт об инвалидности от 1992 года, в котором прописан принцип антидискриминации. В Швейцарии принят закон о равных возможностях, а в Греции – национальный план действий.

Нельзя однозначно сказать, произойдет ли в России трансформация страхового рынка по европейскому типу. Сейчас убытки по договорам страхования клиентов с инвалидностью в нашей стране находятся на контролируемом уровне – нет необходимости делать, как, например, в Германии. Плюс нет государственной системы для профессионального перепрофилирования таких людей, хотя бы на уровне центров занятости.

Страхованием людей с инвалидностью занимаются не все российские страховые компании. В основном это крупные игроки. Но существующие нормы уже сейчас позволяют делать более доступными страхование жизни и здоровья для клиентов с ограниченными возможностями здоровья. В частности, существуют программы, защищающие даже от риска повышения группы инвалидности.

Что касается дальнейшего развития, предполагается, что после вступления в силу постановления ЦБ РФ новые программы для клиентов с инвалидностью будут учитывать особенности самого застрахованного. А компании не будут отказывать им в заключении договора. При сохранения среднего чека на уровне стоимости для других групп населения это позволит добиться того, что все группы граждан будут защищены, а не это ли самое главное.

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