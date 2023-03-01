Страховка от безработицы

Жизнь непредсказуема. В любой момент что-то может пойти не по плану, и мы можем лишиться любимой работы и стабильного заработка. А обязательные траты и насущные расходы никто при этом не отменит. Нехитрые советы помогут преодолеть период вынужденной безработицы относительно безболезненно.

Пункт первый: финансовая подушка безопасности.

Стоит иметь денежный резерв на случай непредвиденных трат. Потеря работы – это как раз такой случай. По общему правилу, подушка безопасности должна обеспечивать привычный уровень жизни при работе по найму минимум на три месяца, а при самозанятости – на шесть.

Для ее формирования стоит откладывать деньги регулярно и со всех полученных доходов, например, 10-30% от заработанного. Не ждать лучших времен, а делать это всегда. Если наблюдаются проблемы с самодисциплиной, на помощь могут прийти современные финансовые инструменты. Так, во многих интернет-банках есть функция «Цели». Открывается счет, на него переводятся деньги – автоматически списываются с основного.

Главный смысл финансовой подушки безопасности – защита в непростые времена. Важно иметь возможность быстро взять деньги. Депозиты в этом плане оптимальны, поскольку позволяют избежать спонтанных трат, но при этом доступны, позволяют быстро переводить средства, а на остаток начисляется процент.

Пункт второй: деньги – в дело!

Когда резерв есть, а привычка копить уже появилась, можно подумать о получении дополнительного дохода за счет инвестиций. Корзину лучше сразу диверсифицировать – сочетая облигации федерального займа (ОФЗ) и, например, акции перспективных компаний.

Если опыта мало либо нет желания разбираться во всех тонкостях рынка ценных бумаг, а инвестировать все же хочется, можно воспользоваться услугами управляющих компаний, подобрать оптимальную стратегию (консервативную или более рискованную). Средства инвесторов консолидируются для дальнейшего размещения в ценные бумаги с целью получения дохода, а активами управляют профессионалы.

Пункт третий: если занимать, то с подстраховкой.

По статистике, кредитами пользуется чуть ли не каждый третий россиянин. Кредит оправдан в случае крупной покупки, когда даже переплаты по нему все равно оказываются меньше уровня инфляции и роста цен. Например, приобретение недвижимости или авто.

Общее правило – стараться оформлять, например, заем на ремонт квартиры, со страховой защитой. При оформлении защиты можно выбрать одну или несколько опций: страхование от потери работы, от снижения оклада, страхование здоровья и жизни.

Исследование СберСтрахования жизни показало, что треть россиян хотели бы застраховать именно здоровье на время погашения кредита. Примерно столько же задумывались о страховании жизни, каждый десятый хотел бы застраховаться от потери работы, и всего 3% – от снижения оклада.

Понятно, что чем больше страховых рисков, тем дороже полис, но не в разы. Например, при страховой сумме в размере 100 000 рублей в год стоимость подключения по любому страховому риску, будь то жизни, здоровья, потеря работы или снижение оклада, составит 2 400 рублей в год, а по четырем опциям вместе – 4 800 рублей в год.

Страхование от потери работы учитывает не только факт сокращения, но и прекращение отношений с работодателем «по соглашению сторон». Размер выплат по обоим событиям не отличается. Денежный объем выплаты суммируется, начиная с первого дня безработицы, а начисляется клиенту на карту с 32-го дня после увольнения.

Страховая защита от потери заработка обычно покрывает четыре месяца поиска работы (122 дня). При этом выплаты могут достигать до 2 000 рублей в день или до 60 000 рублей в месяц, что соответствует уровню средней зарплаты по стране.

Приведу пример: если клиент застрахован на сумму 100 000 рублей сроком на 1 год, то страховка будет стоить 2 400 рублей в год, а страховая компания за два месяца поиска работы (61 день) выплатит клиенту 30 500 рублей.

Урегулированием страхового случая занимается страховая компания. Для подтверждения страхового события нужно лишь предоставить документы об увольнении и встать на учет на биржу труда. Главное, чтобы был хотя бы год трудового стажа.

Такая защита позволяет не сильно урезать свой бюджет на время поиска новой работы. Можно выбрать место без спешки, не первое попавшееся, а с наиболее комфортными условиями труда и высокими окладом.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.