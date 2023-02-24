Выбор миллениалов

Рожденные в 1980-90 годах (миллениалы или поколение Y) — это поколение людей, особенно сильно стремящихся к саморазвитию и самопознанию. Сейчас они становятся родителями школьников (зумеров, поколения альфа) и активно выбирают варианты среди различных форматов обучения для детей.

Согласно опросу двух тысяч работодателей, который провела ManpowerGroup, более 50% организаций назвали умение сотрудничать и общаться наиболее ценными навыками сотрудников. Исследователи Университета Миннесоты обнаружили, что в претендентах на вакансию руководители больше всего ценят добросовестность, надежность и настойчивость.

В связи с этим большинство миллениалов (74%) перестало считать полученный диплом первопричиной успешного продвижения по карьерной лестнице. Это подтверждают данные ВЦИОМ.

Новое поколение родителей хочет, чтобы образование, получаемое их детьми, давало реальные знания и навыки, которые принесут выгоды на практике. В современном мире такую пользу приносит развитие гибких навыков, которые составляют 85% успеха в работе, доказал Гарвардский университет. При этом по результатам опроса международной образовательной компании «ЯКласс», сегодня только треть учащихся имеет представление о том, что такое гибкие навыки.

Исследования показывают, что миллениалы проводят больше времени со своими детьми, предпочитают больше участвовать в различных сферах их жизни, но при этом поощряют быть более самостоятельными. Поэтому для родителей важно повышение мотивации к обучению. Другими словами, оно должно быть интересным, чтобы дети с удовольствием получали новые знания и выполняли задания самостоятельно, а не проводили время за уроками до поздней ночи совместно с взрослыми.

Кроме этого, важную роль люди поколения Y отводят психологическому здоровью детей, взаимному уважению и доверию. Согласно исследованию ВШЭ, 70% родителей хотят, чтобы их дети занимались на образовательной платформе дополнительно к школьной программе, а 88% — чтобы существовала возможность консультироваться с учителями в режиме онлайн и оперативная обратная связь.

Современные родители видят определенные проблемы в образовании.

Большинство из них вне зависимости от экономического статуса (95% с высоким и 87% с низким уровнем дохода) считают, что им нужно прикладывать дополнительные усилия, чтобы ребенок получил качественное образование. При этом 63% опрошенных с высоким и 71% — с низким социально-экономическим статусом отмечают, что за посредственные результаты в усвоении знаний несут ответственность не только сами учащиеся и их семьи, но и школа.

Учитель больше не пользуется беспрекословным авторитетом. Неудовлетворительные оценки могут восприниматься как предвзятость педагога, отсутствие понимания между сторонами образовательного процесса и неинтересная подача материала со стороны преподавателя.

Детей миллениалов — поколение альфа — отличают иные способы взаимодействия с миром. Личность современных школьников во многом формируется под влиянием гаджетов. Это приводит к тому, что, с одной стороны, зумеры многозадачны, а с другой — обладают клиповым мышлением, которое мешает сосредоточиться и усваивать информацию привычными для их предшественников способами.

Монотонная и скучная подача материала не вызывает желания у школьников разбираться в нем. Также многие дети понимают под целью и результатами обучения непосредственно полученные оценки, поэтому концентрируются не на активном получении знаний, а на страхе допустить ошибку.

Все это становится одной из основных причин списывания, которое, в свою очередь, имеет ряд негативных последствий. Например, приводит к снижению самооценки, возникновению сложностей с пониманием последующих тем, утрате возможностей анализировать информацию, видеть противоречия и в результате самостоятельно делать верные выводы.

Кроме этого, загруженность преподавателей отчетами и проверками заданий дает возможность судить об успеваемости учеников опираясь исключительно на оценки. Многим некогда находить индивидуальный подход к детям, понимать их потребности, темпы усвоения информации, степень усидчивости, внимательности и учитывать другие важные факторы.

Дети миллениалов — цифровые люди, для которых важна увлекательная подача. Они не видят смысла в том, чтобы заучивать материал, ведь при современных возможностях найти практически любую информацию не составляет труда. При этом как только у современных школьников появляется интерес и возможность получать знания в понятном для них интерактивном формате, учеба перестает быть повинностью.

Вызвать интерес помогают технологии, которые внедряют онлайн-платформы. Они задействуют в процессе обучения видео и аудиоформаты, а также геймификацию. Когда ученики соревнуются друг с другом, получают баллы, более высокие места в рейтинге, учеба превращается в увлекательное занятие.

Игровые механики способствуют выделению дофамина в мезолимбическом тракте мозга. Эта область ответственна как за получение удовольствия, так и за повышение мотивации и целеустремленности.

Геймификация минимизирует риск возникновения стресса. Доказано экспериментами: сосредоточенность на игровых элементах вовлекает настолько, что позволяет забыть о тревогах и страхах. Дети больше не концентрируют внимание на конечной оценке, им становится важен сам процесс.

Игровой подход подразумевает систематическое выполнение заданий и дает моментальную обратную связь. В результате ученики получают регулярные достижения. Исследования показывают: именно частота, а не величина побед приводит к тому, что мозг перестает опасаться неудач и стремится в любом случае найти решение и добиться успеха. В итоге желание списывать сводится к минимуму.

Технологические платформы способствуют расширению границ и выходу за рамки привычных уроков. Они делают занятия более разнообразными, помогают легче визуализировать информацию. Все это способствует более глубокому погружению в предмет, улучшению восприятия материала, помогает развивать критическое мышление и умение анализировать.

Образовательный процесс можно сделать еще интереснее, если включить в него геймификацию. Например, для того чтобы подтянуть географию и лучше ориентироваться в архитектурном наследии России, разработано множество интерактивных и VR-игр. Виртуальная экскурсия позволяет оказаться в Кафедральном соборе Калининграда и изучить комплекс исторических видео, отправиться в VR-тур по Выборгу — единственному историческому поселению в Ленобласти, или на Алтай — посетить огромный биосферный заповедник, чтобы посмотреть на заповедное село Яйлю, озера Телецкое и Джулукуль, кордоны Беле и Байгазан, водопад Корбу, водоскат Учар и Кыгинский залив.

Алгоритмы позволяют минимизировать количество бумажной работы и для учителей: оптимизируют деятельность, автоматизируют рутинные процедуры вроде проверки заданий и составления отчетов — и в результате оставляют место для более внимательного подхода к ученикам.

Более того, они формируют статистику по каждому учащемуся в процессе взаимодействия с учебным материалом и знакомят с ней преподавателя. А в некоторых случаях — самостоятельно адаптируют задания под особенности школьника.

Также с помощью информационных технологий родители могут контролировать процесс обучения, отслеживать успеваемость своих детей и при необходимости оперативно подключаться. Кроме этого, прогресс уравнивает возможности получения качественных знаний независимо от материального и территориального положения.

Важно понимать, что время не стоит на месте. Меняется мышление детей, а соответственно, и способы восприятия ими информации. Современные школьники охотнее выполняют задания с использованием интернет-ресурсов и образовательных онлайн-платформ. Поэтому для повышения эффективности усвоения знаний необходимо менять подходы к обучению, используя потенциал технологий.

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