Суповая миска

Москва – город гастрономически избалованный. Гурманы уже, кажется, попробовали все и вечно находятся в поисках новинок и экзотики. Но есть блюда, которые давно из экзотических перекочевали в «классическую московскую кухню», и одним из таких, конечно, выступает фо бо.

Как так вышло, что именно этот вьетнамский суп покорил столицу, но при этом не появился в меню каждого второго заведения, как салат цезарь в свое время?

Многим фанатам фо бо кажется, что это какой-то исконно вьетнамский суп, но на самом деле свою историю он начал не так давно. Готовить его начали в начале XX века в северной части страны – как продолжение распространения французской культуры по Вьетнаму. Можно, конечно, спросить: при чем тут Франция? Блюдо-то вообще не европейское: очень пряное, большое и с рисовой лапшой.

Но все дело в том, что с XIX века Вьетнам был колонией Франции, и это очень отразилось на его кухне.

На улицах Ханоя вы везде можете купить сэндвич в багете, выпить кофе и пива, к которым тоже приучились благодаря европейцам (а азиатская еда совершенно случайно чудо как хороша как закуска к пиву – жареная, жирная и пряная), и съесть в любое время суток большую миску фо бо. «Бо» переводится как «говядина», которая, кстати, была очень нетипична для вьетнамской кухни до прихода колонистов. А вот «фо», по предположениям, произошло от французского feu – то есть огонь, и возможно, стало отсылкой к блюду pot-au-feu, где одним из главных компонентов тоже выступает бульон.

Но как же фо попал в Москву?

Со времен СССР в Москве жила большая диаспора вьетнамцев. Приезжали они еще в начале века, так как Вьетнам и СССР объединяла одна идеология. А в 1981 году было подписано соглашение, по которому вьетнамцы отправились на предприятия в республики и часть их дохода шла на погашение государственного долга.

Так люди и остались. Пошли в школы, институты, кто-то уезжал на родину, кто-то оставался. И, конечно, где есть диаспора – там есть и локальные кафе, зачастую даже не официальные. Просто кто-то из своих так скучал по родине, что начал на кухне крутить нэмы. Поэтому в воспоминаниях вьетнамцев, которые сейчас стоят во главе основных известных кафе и сетей, почти всегда есть рассказ о том, как им показали какой-то закуток в Люблино с домашней едой. Но никто всерьез не предполагал, что варить фо для москвичей станет коммерчески успешным проектом.

Одним из первых, кто решил начать готовить вьетнамскую кухню для россиян, был Нгуен Чи Зунг (человек, который в дальнейшем станет одним из владельцев «ВьетКафе» и «Bo»).

«ВьетКафе», безусловно, было популярным местом, иначе бы они не стали целой сетью. Но, пожалуй, настоящую популярность фо бо приобрел, когда на Даниловском рынке стали выстраиваться очереди в «Bo» к кипящей кастрюле с ароматным бульоном.

Даже спустя пять лет найти вьетнамскую еду на фудкортах легко – встаешь в самую длинную очередь и не ошибешься. И это при том, что готовится суп вообще-то очень быстро.

Но почему фо бо стал так популярен?

Во-первых, конечно, русских всегда отличала любовь к супам. Это и от простуды, и для желудка полезно, и средство от похмелья, и способ согреться зимой. Да и порция такая щедрая при относительно низкой цене, что наестся любой, то есть никакое дополнительное блюдо не нужно. Причем даже если не съесть лапшу – все равно будет достаточно.

Во-вторых, это насыщенный, наваристый вкус. Он одновременно экзотический, потому что мы не добавляем корицу, бадьян и имбирь в свои супы, но при этом не такой интенсивный, чтобы один раз съел и год потом больше не хочется. И большой плюс, что вкус можно менять под себя. Если приглядеться к соусам, которые выдают в комплект к супу, то они там не просто для красоты. Чили – для тех, кто хочет поострее, уксус с чесноком – для любителей кислинки и пикантности, рыбный соус для более глубокого азиатского соленого привкуса.

В-третьих, это скорость. Бульон варится долго, но заранее, тебе не нужно ждать – уже через 30 секунд после заказа ты получишь миску своего супа и быстро его съешь.

Так фо бо расползался по всем фуд-кортам, но, что удивительно, почти не зашел в кафе. То есть если по мере нарастания популярности том яма этот суп стало возможно заказать почти везде, то фо бо так и остался на фуд-кортах. Люди привыкли видеть его в атмосфере рынка, что, кстати, сами вьетнамцы считают очень аутентичным и правильным.

Конечно, по мере роста популярности вьетнамской кухни стали появляться кафе, специализирующиеся на ней, но все они придерживаются определенного стиля, создающего атмосферу азиатской простоты.

Буквально за пять лет новое блюдо и новая кухня захватили Москву. Это быстро и впечатляюще. Даже подборок заведений, куда идти есть фо бо, особо не встретишь, потому что все и так знают свое любимое место, где насладиться горячим супом.

Фо стал не просто вкусной едой, но и средством от тоски и одиночества. Грустно? Хочется встретиться с друзьями? «Пойдем съедим фо бо» – чем не аналог «Пойдем за кофе»?

Что-то подсказывает, что никуда уже этот суп из Москвы не денется.

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