Не читал, но осуждаю!

Был ли Петр Ильич Чайковский гомосексуалом? Был ли Иван Алексеевич Бунин алкоголиком? Убивал ли Уильям Сьюард Берроуз свою жену? На эти вопросы можно ответить по-разному. Кроме последнего, потому что Берроуз совершенно точно случайно застрелил свою жену и потом отсидел за это в тюрьме. Важно не это. Важно не то, как мы ответим на эти вопросы. Важно, сможем ли мы задать самим себе куда более интересный вопрос: а что изменится в творчестве художника, если читатель, слушатель или зритель узнают какие-то подробности о личной жизни этого художника?

На днях был случай. Один весьма популярный Telegram-канал, а сейчас же всё самое важное именно в Telegram, не считать же источником информации телевизор, обратил внимание на то, что московское крупное издательство переиздает роман Михаила Гиголашвили «Чертово колесо». Пафос поста был в возмущении: как же такое можно сейчас издавать в России, если автор означенной книги пишет на своей странице в Facebook (запрещенная в России организация) откровенно русофобские посты.

Что ж. Давайте разбираться. На странице писателя Гиголашвили действительно можно увидеть много высказываний, откровенно враждебных по отношению к России и даже шокирующих. Например: «Сегодня Россия – это преступное образование», «Вот он, вот он – русский мир, ничего кроме брезгливости в мире не вызывающий». Цитировать можно долго, но не будем портить себе настроение, суть ясна.

Как мы знаем, многие люди творческих профессий примерно год назад начали внезапно испытывать за Россию стыд, многие уехали из страны, кто-то публично отрекся от премий, благ и гонораров. Это удобная позиция, которая позволяет спрятать голову в песок, не снимая при этом белого пальто. Позиция морально безупречная и гораздо более простая, чем позиция тех, кто свою страну защищает, продолжая здесь работать и зарабатывать.

Михаил Гиголашвили – тбилисский грузин, который с начала девяностых живет и работает в Германии. С Россией его связывает язык, на котором он пишет свои книги. Он специалист по Достоевскому, преподает в университете, прекрасно владеет тремя языками. Его книга «Чертово колесо» вышла в 2009 году. В романе рассказано о жизни тбилисских героиновых наркоманов конца восьмидесятых годов. И через эту жизнь обозревается неумолимая логика распада великой империи – СССР. Это широкое полотно, набор ярких и в основном трагических эпизодов, убедительны, художественно и бытово достоверные картины с очень выпуклой фактурой. Это отличная книга, что давно признано и читателями, и критиками, и издателями.

Почему ее переиздают сейчас в Москве? По очевидным причинам. Во-первых, в магазинах закончились тиражи, а книга пользуется спросом. Почему бы этот спрос не удовлетворить? Во-вторых, в России существует издательская деятельность – никуда не делись редакции и редакторы в них, не остановились типографии, не остались без работы корректоры. Это же скорее хорошо, чем плохо, не правда ли?

Так и чем возмущаются те, кому категорически не нравится сам факт переиздания книги Гиголашвили в России в 2023 году? Да, автор крайне критически настроен по отношению к нашей стране и публично высказывает свою позицию. Да, вероятно, в его случае мы даже наблюдаем то, что можно назвать помешательством.

А вы, если настолько патриотичны, зачем вообще читаете посты в социальной сети, которая запрещена в Российской Федерации на законодательном уровне?

И как все это вместе взятое делает хуже роман, написанный 14 лет назад и посвященный происходившему за двадцать лет до того?

В своем блоге я спросил у возмущавшихся, читали ли они эту книгу, могут ли они ясно и предметно высказаться по ее поводу. Результат был предсказуем. Те, кто книгу читали, ничем не возмущались. Они спокойно и уверенно сепарировали личность автора от его произведений, рассуждали в том духе, что время идет, мир и люди в нем меняются. А книги остаются книгами, учитывая, что и написаны то они уже давно.

И только со стороны тех, кто этих книг не читал, исходила агрессивная убежденность: не читал и читать не стану, и не надо нам такого, наверняка там сплошная русофобия, мне хватает цитат из Facebook. Человек действительно так написал. Ему книгу вполне успешно, по его мнению, замещают цитаты из личного блога автора. А больше ничего и не надо. И никто почему-то просто не порадовался тому, что в России на книги есть спрос и что издательская деятельность продолжается.

Ладно уж. Порадуюсь я за всех вместе. Будет возможность, прочтите какую-нибудь книгу. Это полезней блогов. И интересней.

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