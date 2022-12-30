Зарплата №13

Последние недели года – время не только подведения личных итогов. Перед длинными выходными оценивают результаты и организации, во многих из которых принято награждать сотрудников годовой премией. Там, где есть такая мотивация, бонусы разнятся – в зависимости от окладов и результатов. Однако соотношение премии к зарплате примерно одинаковое: не важно, сколько вы зарабатываете, ведь с ростом доходов растут и потребности.

Что надо сделать каждому? Во-первых, надо порадовать себя и близких – детей, родителей, супруга и остальных. Для себя можно купить вещь, о которой давно мечтали. На эту категорию можно потратить до 10% годового бонуса. Возможно, это будут небольшие подарки самому себе и членам ближнего круга, но их ценность от этого не снижается. Такие покупки эмоционально поддержат и закрепят положительное впечатление от трудов за год.

Во-вторых, стоит порадовать других. Это может быть адресная помощь или организованная благотворительность через фонды. Большинство людей думают, что отдавать на эту цель нужно только тогда, когда всем обеспечен: есть машина, квартира, дом и все прочее. Дескать, только в полном достатке я буду жертвовать, причем сразу большими суммами. На самом деле есть много способов даже небольшими суммами поддержать добрые начинания. Во многие благотворительные фонды можно отправить суммы от 100 рублей. Решите, насколько вы готовы порадовать других и этот мир, и определите комфортную сумму.

Не менее 30% полученного бонуса направляем в подушку безопасности. Если такая подушка сформирована, то направляем эти деньги в инвестиции. Оставшуюся сумму используем, чтобы погасить кредиты. Именно кредиты, а не кредитные карты. Если вы сделали расходы по кредитной карте, гасить их нужно из текущих расходов. В первую очередь гасим потребительские кредиты (здесь ставки выше), далее – ипотеку.

Если кредитов и ипотеки нет, всю оставшуюся сумму направляем в инвестиции. Инструменты выбираем в зависимости от готовности к риску и ожиданиям по доходности. Это могут быть вклады, акции, недвижимость – в зависимости от ваших знаний и опыта. Для консерваторов подойдут вклады и накопительные счета. Тем, чей аппетит к риску выше, стоит присмотреться к акциям или облигациям. Делать это можно самостоятельно или с помощью профессионалов, а также использовать различные юридические формы для инвестиций, в том числе договоры страхования жизни. Разумным решением может быть также формирование капитала для внесения первоначального взноса для ипотеки.

В принятии решений важно сохранять эмоциональное спокойствие и раскладывать деньги по разным корзинам – диверсифицировать портфель. Грамотная финансовая стратегия и ее последовательная реализация принесут плоды. Такой нехитрый подход позволит жить в достатке.

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