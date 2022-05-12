Праздники прошли

Слово «праздник» означает день, не занятый работой. Праздный день, день отдыха. И, казалось бы, праздных дней в нашем календаре более чем достаточно. Взять хотя бы новогодние общенародные каникулы или только что закончившиеся майские праздники. Есть даже штампованное выражение в деловой переписке – «давайте уже после праздников». Потому что это только кажется, что Новый год – он с 31-го на 1-е. В реальности то он где-то с 24-го декабря по 15 января. Да и три рабочих дня между двумя майскими периодами праздников тоже, давайте признаемся, совсем не такие уж рабочие.

Принято резать салаты, бегать в магазин за все новыми бутылками, гулять всей семьей, звонить дальним родственникам и поздравлять, поздравлять, поздравлять.

И тут хотелось бы уточнить – а такие ли уж праздные эти дни? Наполнены ли они бездельем? И если присмотреться, окажется, что наши праздники – напротив, период бурной и весьма утомительной деятельности.

Во-первых, к праздникам нужно подготовиться – решить все рабочие вопросы, которые не терпят отлагательства, потому что попробуйте-ка решить хоть что-нибудь второго мая, не говоря уж о третьем января. Нужно совершить запланированные, но при этом импульсивные закупки. Запланированные они потому, что в магазин вы идете с утвержденным списком. А импульсивные – потому что то одно, то другое продается по акции, а еще неплохо бы взять вон той колбаски, да и детям чего-нибудь на сладкое. Вот этот тортик, например.

Нужно подготовить стол, потому что кто-нибудь обязательно придет в гости, а если в гости приглашают вас, то нужно же что-то принести с собой. А тортик уже дети съели.

Во-вторых, праздники традиционно представляют собой нагрузку для организма. Да, я знаю, что есть люди, которые едут на оздоровительные курорты, воспользовавшись по назначению выходными днями. Но так уж устроена наша социокультурная среда, что там или тут найдутся знакомые или малознакомые люди, которые к вечеру склонят к излишествам. Да хватит отказывать, праздник же! Сегодня можно. И как-то думается – а ведь действительно, праздник же, можно, и даже положено.

И вот даже против желания таких дней в году набегает пара десятков. И это только кажется, что мы отдыхаем. Организм-то работает на пределе возможностей, и еще неизвестно, что истощает его больше – будние дни или вот такие праздники.

А в-третьих, есть совершенно уникальная особенность именно майских праздников – физический труд. Кого родители в детстве не таскали на дачу в майские, тот и не получает странного удовольствия, уже будучи взрослым, таскать на ту же дачу своих детей.

Помнится, так хотелось остаться в городе и погулять с друзьями. Но нет, рассада уже зловеще загружена в машину, лопаты заточены, и грабли в далеком сарае просят, чтобы ими убирали прошлогоднюю сухую листву. В мае, как известно, день кормит весь год. И если не посадить эту картошку прямо сейчас, все может обернуться страшными последствиями. Когда тебе 15, понять это невозможно. Ты думаешь – да вот же в магазине полно картошки, не так уж дорого она стоит, а главное, продается круглый год. Но объяснить это взрослому человеку уже невозможно. Это какой-то генетический механизм – непреодолимая тяга к земле и к работе на ней. Нужно жечь листья, нужно вскапывать грядки, нужно подметать дорожки, нужно чинить обледеневший и прорвавшийся за зиму водопровод.

И вот ровно в тот момент, когда вся семья этим занимается, встает вопрос о том, такие ли уж праздные эти выходные и до какой степени вообще слово «праздник» оправдывает свою этимологию. Ведь в праздники нужно отдыхать, нужно блаженно бездельничать.

Именно в этом и есть тайный смысл русских выходных. Любая работа в офисе покажется отдыхом по сравнению с майскими праздниками, проведенными на даче. Наш отдых в реальности оборачивается огромным коллективным актом созидания. Актом, нужно отметить, вполне душеспасительным. Потому что после вечерних возлияний первого мая наутро человек ощущает острую потребность искупить свое безделье – и тогда он бежит к грядкам. Даже не думая уже: какого сорта сажаемые помидоры, дадут ли они урожай? Не сгниет ли в земле картошка? Да и стоят ли эти усилия тех жалких шести килограммов, которые удастся собрать по осени? Это все вопрос будущего, которое еще не известно, наступит ли. А прямо сейчас необходимо провести праздники с пользой – все вскопать, все расчистить, заготовить основы будущего благополучия. А точнее, просто поработать.

Тут важно вспомнить, что Первое мая – день солидарности трудящихся. И так получается, что волей-неволей даже те, кто себя трудящимися не считают, солидаризируются в этот день на грядках, в крайнем случае, на шашлыках. А организация шашлыков для городского человека – тоже труд.

Вот и выходит, что никакие это не праздники, а настоящие, в отличие от будней, трудовые дни. С прошедшими майскими праздниками всех потрудившихся. Продолжаем работать.

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