Утонувшие в информационном потоке

До 12 лет я проводил детство в украинском Николаеве. У каждого из нас есть города, куда мы ездили к любимым бабушкам и дедушкам, тетушкам и дядюшкам. Вторая родина, которую всегда вспоминаешь с щемящей в груди ностальгией. Именно оттуда те самые воспоминания о ласковом лете, клубнике, жирных и безумно вкусных сливках и друге детства Мишке, с которым мы воровали персики с соседнего участка дачи, а сосед делал вид, что ничего не замечает. Николаев – моя вторая, детская родина.

Наверное, каждый из вас может представить, что со мной происходило в последние два месяца. Политические конфликты, как и любые другие конфликты – межличностные, внутриличностные, конфликты между собственниками компании, между родственниками – явление, которое в какой-то момент становится неуправляемым. Законы привычного мира тут перестают действовать совершенно. Не бывает на 100% контролируемых революций, военных операций, судебных тяжб: контролируемый хаос только в книжках, в жизни, как правило, иначе.

В условиях неопределенности и абсолютного хаоса, в том числе информационного, как бы это цинично ни звучало, необходимо выработать в себе главный навык – фактичное мышление. Это не о принятии, это о способности воспринимать мир таким, каков он есть, без иллюзий. В рамках беспринципной информационной войны научиться отделять одно от второго весьма и весьма сложно. Особенный эмоциональный накал вызывают интерпретации. Они зачастую не имеют ничего общего с реальной картиной, но могут, несмотря на очевидную необъективность, повлиять на жизнь реальных людей.

Иллюзия влияет на реальную жизнь – парадокс времени, в котором мы сейчас живем. И я точно знаю, что расплачиваться будут все: как те, кто создает эти интерпретации, так и те, кто верит в них. И даже те, кто занял нейтральную позицию. Хаос вносит в нашу жизнь неоспоримые изменения, поэтому важно сохранить привычный образ жизни в новых условиях. Необходимо продолжать делать то, что делал раньше.

Сегодня я должен делать еще лучше то, что я делал вчера, так я помогу себе и миру. Я, например, хочу оставаться профессиональным коучем. Я хочу, чтобы мои сотрудники имели возможность кормить своих детей. Моя жизнь связана с разными уголками нашей планеты, в которых находятся близкие мне люди, и я со всеми продолжил общение, несмотря на разницу во взглядах. Мои студенты на Украине, несмотря на то, что именно их больше всех коснулась новая реальность приняли решение продолжить учиться. Люди хотят развиваться и осознают, что единственное, что никто у нас не заберет, – это мозги, а то, на что мы еще можем влиять, – наше мышление.

Мы уже живем в мире, где все перемешалось. И последнее, что поможет нам эволюционировать, – это паника и непринятие. Мы наблюдаем агонию, в которой находится прежний мир. Нужно помнить, что только расслабившись и приняв правила течения реки, можно не утонуть, а благополучно доплыть до другого берега.

Я изо дня в день четко определяю свои потребности, составляю список задач, контролирую работу своих сотрудников. Именно это помогает мне не потреблять ненужный контент – те самые личные интерпретации, которые сыплются отовсюду: из соцсетей, со страниц газет, от знакомых и родственников.

Многие скажут, что это очень тяжело – работать как прежде: ведь кругом агрессия, ненависть и угрозы. Давайте вспомним ярчайший пример в нашей истории: Виктор Франкл написал свою книгу «Сказать жизни «Да!», находясь в концлагере. Он голодал, терпел нечеловеческие условия заключения, каждый день на его глазах от голода и мучений умирали люди. Это было страшно. А Франкл каждый день, по одной страничке, кропотливо и настойчиво писал свою книгу. А книга эта еще в начале моего пути произвела на меня сильнейшее впечатление. Выходит, в этом все же был смысл? Ведь так же она повлияла на миллионы других людей. Франкл выжил благодаря своему внутреннему миру и той свободе, что была заключена в нем.

«У человека можно отнять все, кроме одного: последней свободы человека – выбирать собственное отношение к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь», – писал Франкл.

Именно свобода – то самое состояние, что приходит к нам вместе с принятием. Не принимая новую реальность, невозможно обрести ее. Бороться с реальностью бессмысленно. Обретя свободу, мы обретаем мир.

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