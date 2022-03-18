Никсон 2.0

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что на столь низком уровне двусторонний диалог России и США в последний раз находился в первой половине 1950-х годов. Шла война в Корее, в Америке бушевал маккартизм, США в какой-то момент (после высылки Дж. Кеннана) остались без посла в СССР, а сценарии обмена ядерными ударами со всей серьезностью обсуждались аналитиками и военными в обеих странах. Пагубность такого балансирования на грани пропасти вскоре стала очевидной лидерам и в Вашингтоне, и в Москве.

Да, новые периоды конфронтации – и в начале 1960-х, и при «раннем Рейгане» – еще неоднократно напомнят об опасностях, которые таило биполярное противостояние. Но все же пресловутый «свет в конце тоннеля» оставался, продолжался, не прекращаясь и во времена наивысшего напряжения, переговорный процесс по контролю над вооружениями, сохранялись и развивались контакты по культурной, научной, спортивной линиям, не были оборваны экономические связи. Ставка на мирное сосуществование двух систем оправдала себя. В дальнейшем построенный, в том числе на наследии этого периода, фундамент двусторонних отношений также позволил с относительным успехом, но преодолеть острую фазу кризисов вокруг бомбардировок НАТО Югославии, вторжения Грузии в Южную Осетию, американской реакции на присоединение Крыма и т.д. Диалог, так или иначе, продолжался и помогал надеяться на более-менее предсказуемое будущее. Сейчас все кардинально иначе.

Нынешняя попытка США изолировать Москву по всем фронтам, конечно, в глобальном отношении обречена на неудачу. Россия – не региональная (как бы ни хотелось в это верить автору соответствующего тезиса Бараку Обаме), а мировая держава (и в отличие от, скажем, Ирана, постоянный член СБ ООН с правом вето). И способна, хоть и не без проблем, но преодолеть западный «бойкот» через сотрудничество с другими центрами силы. Постепенно и в евро-атлантическом лагере начнут появляться трещины, контуры которых уже начинают проступать. Взять хотя бы довольно гибкую позицию Франции. Но США, сами инициировавшие нынешнюю беспрецедентную антироссийскую кампанию, в любом случае, последними покинут поле «санкционного» боя – для Вашингтона это вопрос принципа.

Подобное положение дел при всей его абсурдности – все-таки речь идет о крупнейших ядерных державах – может сохраняться десятилетиями. Как мы увидели за прошедшие недели, факторов, способных остановить «свободное падение» российско-американских отношений в пике, практически нет.

В США отсутствует мощное и влиятельное пророссийское бизнес-лобби (его остатки были окончательно добиты после начала кризиса), а вся политическая элита идеологически накручена до предельной степени истерии. В этом контексте можно вспомнить хотя бы доходящие до грани патологии недавние выступления сенаторов Л.Грэма (с призывом к физическому устранению президента России) и Р.Скотта (предлагавшего срочно ввести на Украину американские войска). По сравнению с ними даже команда Дж.Байдена выглядит воплощением умеренности. Немногочисленные законодатели, настроенные на диалог (например, бывшие конгрессмены Д.Рорабахер и Т.Габбард), годами подвергались остракизму в СМИ и были фактически «вычищены» с Капитолийского холма. Порой кажется, что оптимистам сейчас даже не на что опереться: применение в отношении России «культуры отмены» похоронило даже немногие каналы неформальной коммуникации по культурной и научной линиям, в прошлом пережившие самые темные времена.

Так существует ли сценарий, при котором «разрядка 2.0» наступит в «холодной войне 2.0» раньше, скажем, столетнего юбилея совместной Победы во Второй мировой войне?

Разумеется, да. Но для того чтобы он воплотился в жизнь, необходима кардинальная смена менталитета вашингтонского истеблишмента. Давно поставленные во главу угла надежды на смену власти в России изнутри и приход в руководство страны прозападных политиков наглядно воплотились в нынешних санкциях, ставших частью мощнейшей информационно-психологической войны. В администрации Дж.Байдена открыто говорят о том, что гражданам России посылается сигнал: «Смените курс вашего руководства или несите ответственность за его действия через бытовые и финансовые трудности». В США традиционно считают, что такой метод «кнута» обязательно заставит «бичуемых» потянуться за обещанным «пряником». Это грубейшая ошибка. «Ковровая бомбардировка санкциями», вопиющая в своей несправедливости и неизбирательности, лишь усилит мобилизацию российского общества и маргинализацию и без того немногочисленных сторонников прозападного курса. О незыблемости «крымского консенсуса» уже говорят социологические опросы ВЦИОМ и ФОМ. Новое поколение российских управленцев будет формироваться в условиях практически полного отсутствия контактов с коллективным Западом – обрезанных по западной же инициативе – и ускорившейся ориентации на Восток. По окончании специальной военной операции на Украине, которая неизбежно приведет к долгосрочной милитаризации общественного сознания, высказывание альтернативной мейнстриму позиции по Донбассу (не говоря уже о Крыме) для любого серьезного политика в стране станет электоральным самоубийством. На наших глазах формируется обновленный, еще более антизападный и бескомпромиссный, общественный консенсус – чему санкции только помогают.

Как только в Вашингтоне расстанутся с иллюзиями и откажутся от намерения дождаться «новой перестройки» в России, на первый план в американской внешней политике неизбежно выйдут прагматики, которые начнут, не без сбоев и периодических откатов, генерировать новую повестку дня двусторонних (и многосторонних) отношений, в конце концов оставив украинский вопрос за скобками. Многое, конечно, будет зависеть и от динамики смены поколений в американской системе. Нынешняя политическая жизнь в США характеризуется доминированием тяжеловесов-ветеранов (не будем произносить слово «геронтократия»), таких, как сам Дж.Байден (79 лет), лидер республиканцев в Сенате М.Макконнелл (80 лет), спикер Палаты представителей Н.Пелоси (81 год) и многие другие, чей менталитет сформировался в годы холодной войны. Они могут искренне считать, что повторение сценария конца 1980-х годов реально – стоит лишь немного поднажать, и Россия поддастся давлению либо рухнет под гнетом внутренних факторов. Это заблуждение проистекает из личного опыта времен распада СССР. Мантра «можем повторить» окончательно подчинила сознание многих свидетелей и участников тех событий с американской стороны.

Но их потенциальные и рвущиеся во власть преемники – фигуры принципиально иной формации, к тому же пришедшие в политику в момент ее небывалой внутренней поляризации, которая при Д.Трампе и Дж.Байдене достигла исторического пика.

Американское население в куда большей степени интересуется экономическими вопросами, нежели принципами евро-атлантической солидарности. По данным социологических опросов, в феврале 2022 года главной проблемой для страны «ситуацию с Россией» (формулировка компании Gallup) считали только 2% респондентов. И это несмотря на многолетнюю «обработку» общественного мнения СМИ и обеими партиями! Когда нынешняя волна чрезмерной идеологизации и ностальгии по однополярности сойдет на нет, задавать тон внешнеполитическому курсу США будут прагматики нового поколения.

В годы первой холодной войны страх перед «красной угрозой» зачастую позволял «ястребам» манипулировать симпатиями избирателей и наэлектризовывать информационную повестку. У конфликта на Украине такой идеологической составляющей нет. Если отвлечься от пафосных заявлений Байдена и его назначенцев, речь идет не о вопросе жизни и смерти для рядовых граждан США, а о региональном кризисе, не имеющем отношения к их повседневности. Будет расти и понимание того факта, что США, являвшиеся главными бенефициарами глобализации, через бездумное применение санкций сами разрушают эту систему, дробят ее на блоки и провоцируют отдельные государства, включая Китай, выстраивать альтернативные модели межгосударственных экономических отношений.

Эрозия традиционных логистических цепочек, неизбежные энергетические кризисы и рост цен на энергоносители, а также стремление развивающихся стран (в частности, входящих в БРИКС) снизить зависимость от американского бизнеса и доллара будут подстегивать следующую плеяду политиков в США, причем как левого, так и правого толка, искать нестандартные способы выхода из созданного их предшественниками тупика. В этот момент они неизбежно обратятся к первопричине грядущих проблем, которой, безусловно, станет начатая с ковбойской лихостью экономическая война против России.

И тут снова нельзя не обратиться к истории. В свое время, чтобы разрубить созданный на заре «холодной войны» гордиев узел и параллельно решить внутренние задачи в переживавшей небывалый раскол стране, Р. Никсон поступился многолетними принципами, пойдя на казавшееся немыслимым восстановление отношений с КНР – и изменил все правила игры в международных отношениях. Это был тот самый Никсон, который в порыве борьбы с коммунистами в начале 1950-х гг. сокрушался по поводу «потери Китая» и участвовал в маккартистской охоте на ведьм. Возможно, среди вашингтонских политиков дня сегодняшнего, пока что послушно следующих генеральной линии, уже сейчас начинает задумываться о ее перспективах «Никсон будущего», который, по мере нарастания внутриамериканского кризиса (а предпосылок для сглаживания ситуации не наблюдается), решится протянуть российским коллегам руку дружбы. Будем надеяться, что в этот раз ожидание отрезвления США продлится менее длительный срок.

Конечно, как писал А.И. Солженицын, «хотелось бы дожить и узнать: чем все это кончится». Доживем. Обязательно доживем. А там – и столетний юбилей Великой Победы вместе отпразднуем.

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