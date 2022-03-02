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Отредактировать ВИЧ

О «научных подступах» к победе над инфекцией

Ученый
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

После того как 25 лет назад была внедрена комбинированная антиретровирусная терапия, стали говорить об успешном лечении ВИЧ-инфекции. Но, несмотря на лечение, возбудитель сохраняется в организме человека, встраивается в геном человеческих клеток, и, как только прием лекарств прекращается, ВИЧ начинает вновь размножаться. Поэтому эти лекарства нужно принимать всю жизнь, что неудобно и дорого, да и к тому же все они имеют и неприятные побочные эффекты.

При нарушении режима приема лекарств развивается устойчивость (резистентность) ВИЧ к используемым препаратам, и такие устойчивые варианты ВИЧ начинают распространяться, поэтому постоянно надо создавать новые лекарства. Для того чтобы следить за появлением новых, в том числе резистентных форм ВИЧ, в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создана система слежения за резистентностью ВИЧ, создаются новые диагностические системы, которые позволяют своевременно выявлять и распознавать устойчивые формы, менять схемы лечения у отдельных пациентов и планировать будущие закупки новых лекарственных препаратов.

Все эти сложности заставляют продолжать поиск лекарств, которые излечивали бы ВИЧ-инфекцию полностью.

Под полным излечением подразумевается исчезновение способного к размножению ВИЧ из человеческого организма, удаление его генов из генома человеческих клеток. Диагностические системы, разработанные в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, уже позволяют выявлять встроенные гены ВИЧ, что открывает дорогу для поиска новых методов лечения.

Одним из перспективных направлений терапии ВИЧ-инфекции является редактирование генов – то есть их исправление, заключающееся в удалении или блокировании встроившегося в геном человека гена ВИЧ. Одну из подсказок, как это сделать, дали вирусы, поражающие бактерии – их называют бактериофагами. С их помощью люди пытаются лечить некоторые инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями.

А у бактерий, в свою очередь, есть специальная система, которая чистит их гены от чужеродных нуклеотидов бактериофагов. Именно эту методику мы можем использовать для лечения вирусных заболеваний, то есть редактировать с ее помощью гены человека.

У нас в России есть ученые, которые занимаются разработкой подобного лечения. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора работает группа, которая занимается подобными исследованиями, и их научные результаты будут скоро опубликованы.

Но в генной терапии есть и свои сложности: перенос генов обычно делается при помощи относительно безопасных вирусов, но при вмешательстве в гены могут быть непредвиденные осложнения, поэтому требуются длительные эксперименты на животных. Сейчас их довольно сложно организовать, так как воспроизвести ВИЧ-инфекцию человека можно только на шимпанзе – а их осталось очень мало. Поэтому использовать этих животных для опытов неэтично, их необходимо беречь и размножать.

Чтобы избежать этой моральной дилеммы, ученые приняли решение использовать для подобных экспериментов специально выведенных «гуманизированных мышей» – им подсажены функционирующие человеческие гены.

Хотя эксперименты на этих мышах дорогие, самые большие затраты будут связаны с проведением клинических испытаний новых лекарственных средств на людях. Эти испытания состоят минимум из четырех этапов, длящихся до пяти лет и более. В них должны участвовать сотни добровольцев. Общая стоимость таких испытаний составляет десятки миллионов долларов.

Все это значительно затрудняет испытания новых методов лечения, однако в случае их успешного завершения человечество сможет избавиться от болезни, которая уже унесла 40 миллионов жизней.

Еще одна возможность полностью «выгнать» ВИЧ из организма – пересадка донорских клеток. Такой метод применялся в трех известных случаях успешного излечения от ВИЧ-инфекции.

Технология пересадки стволовых клеток является довольно сложной и дорогостоящей, в разных странах обходится от 50 тыс. до 200 тыс. долларов, но самую большую проблему составляет подбор подходящего донора, так как в этом случае недостаточно совпадения группы крови пациента и донора, необходима проверка совместимости по очень большому числу тканевых структур.

В последнем случае, третьем, случае излечения от ВИЧ-инфекции женщины из Нью-Йорка использовалась смесь стволовых клеток, взятых от двух доноров: близкой родственницы и человека, имеющего врожденную невосприимчивость к ВИЧ-инфекции.

Излечившаяся женщина – афроамериканка, пуповинные стволовые клетки были взяты у ее родственницы, в то время как донор устойчивых к заражению клеток был белый, предки которого несомненно происходят из Северной Европы. Его невосприимчивость обусловлена тем, что на клетках нет одного из рецепторов, к которым присоединяется ВИЧ.

Разумеется, особенно сложно найти такого донора, который подходил бы по генам совместимости и был бы к тому же невосприимчивым к инфекции. Людей, полностью невосприимчивых к ВИЧ, лишь только около 1% среди населения Европы, включая Россию, причем этот ген чаще встречается на севере континента и постепенно исчезает по мере приближения к югу.

Именно по этой причине за 15 лет, прошедших со времени первой удачной попытки такого лечения ВИЧ-инфекции у «берлинского пациента» Тимоти Брауна, появились публикации только о третьем успешном случае.

Хотя такой метод лечения вряд ли может быть проведен у 40 млн людей, ныне живущих с ВИЧ, даже один позитивный результат показывает, что излечение в принципе возможно, но надо искать новые, более доступные подходы.

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