Что делать, если я не люблю читать?

Помню, как в детстве и в нашем доме, и у бабушки, и в домах всех гостей, куда бы мы ни ходили, стояли высокие шкафы с собраниями сочинений на любой вкус. Сейчас они кажутся не сильно разноцветными, но тогда – будто змейка, книги меняли цвет из одного собрания в другое, с одной полки на другую. Бабушка рассказывала, как стояла в очередях и заранее записывалась, чтобы ухватить очередную новинку и пополнить домашнюю библиотеку.

В наше время вечных дедлайнов, авралов, встреч, созвонов и совещаний читать стали меньше. Некоторые из нас заменили чтение более легким контентом: телевизором, интернетом или бесконечным пролистыванием ленты в соцсетях. Многие утверждают, что желание читать отбили еще в школе, когда помимо основной программы на уроках на лето задавали по 50 книг скучной классики. Никто не спрашивал, нравится нам это или нет, – надо значит надо.

После такой обязаловки очень непросто полюбить читать.

А может быть, вы просто не нашли свою книгу? В этой статье мы постараемся помочь с выбором.

Рассказываем о книгах, с которых стоит начать, если вы хотите.

Способ первый: окунуться в увлекательную и трогательную любовную историю.

Эмма Скотт. «Среди тысячи слов».

Она – дочь богатых родителей, которая хранит секрет; он – сын отца-алкоголика, с которым живет в трейлере. Они не должны были встретиться, но так распорядилась судьба.

Их объединяют не только проблемы, но и искусство. Они нашли друг в друге понимание и поддержку.

Но все меняется в одночасье, когда родители узнают об отношениях подростков. Теперь им нужно бороться за себя, друг за друга и любовь.

Способ второй: отвлечься от бесконечных стрессов и тревог и прочитать что-то доброе.

Фредрик Бакман. «Вторая жизнь Уве».

Уве – главный герой книги. На первый взгляд он кажется самым ворчливым и злобным стариком. Соседи вокруг все делают неправильно, государственные службы только портят жизнь обычным гражданам, даже продавцы в магазинах идиоты.

Не стоит спешить с выводами. Автор раскроет читателю душу героя, и мы сами увидим, какое огромное и доброе сердце внутри этого человека.

Эта книга поможет осознать, насколько сильно каждый человек может влиять на жизни окружающих.

Способ третий: для тех, кто интересуется остросоциальными темами.



Джоди Пиколт. «Ангел для сестры».

Семья Фитцджеральдов имела все шансы быть идеальной. Глава семьи – пожарный, каждый день рискующий жизнью, его жена – преуспевающий адвокат. У них есть старший сын, через несколько лет рождается долгожданная дочь – Кейт, и вот тут все идет не по плану. У девочки обнаруживают онкологическое заболевание крови.

Родители решают родить еще одного ребенка, чтобы спасти жизнь дочери. Рождается здоровая девочка – Анна.

И вот ей уже 13 лет – за свою жизнь она сдала больше анализов, чем любой взрослый человек. Она не раз спасала сестру, но сейчас Кейт снова умирает, уже от почечной недостаточности. Анна должна отдать сестре свою почку.

Неожиданно для всех тринадцатилетняя девушка подает в суд на своих родителей, чтобы они больше не могли распоряжаться ее телом.

Способ четвертый: для тех, кто любит фильм «Назад в будущее» и часто представляет, каким будет мир через 100 лет.

Дмитрий Глуховский. «Пост».

Постапокалиптическая Россия. После кровопролитного бунта и длительной Гражданской войны страна очертила новые границы. Центр по-прежнему в Москве, а границы проходят по Волге.

Блок-пост в Ярославле – крайний восточный рубеж. Живут здесь всего то около 200 человек. Живут тихо, мирно – из центра отправляют провизию, а в остальном и не беспокоит никто.

Все начнется именно здесь, когда с той стороны, из-за речки, придет чуть живой монах.

Способ пятый: для тех, кто следит за трендами и хочет быть в курсе последних бестселлеров.

Джеральд Бром. «Косиног: История о колдовстве».

Зарубежное фэнтези. Готическая сказка про потусторонний мир, приправленная темными и атмосферными иллюстрациями от Джеральда Брома, известного в Голливуде по постерам к фильмам «Ван Хельсинг», «Сонная лощина» и «Скуби Ду».

1666 год. Небольшое поселение Саттон. В призрачном лесу пробуждается древнее Зло. Жители набожной деревни боятся того, что их ждет.

Но есть в этой деревне Абита – отверженная, беззащитная вдова, которую жители заклеймили ведьмой.

Что произойдет, когда они встретятся?

Способ шестой: для тех, кто интересуется известными людьми и их биографией.

Уилл Смит. «Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда».

Автобиография, написанная в соавторстве с Марком Мэнсоном – автором бестселлера «Тонкое искусство пофигизма».

Уилл Смит честно и откровенно расскажет о своих взлетах и падениях, ошибках на пути к мечте, любви и предательстве, взрослении, карьере, окружении и непростых отношениях с отцом.

В книге описана не только жизнь актера, но и его размышления о страхах, борьбе за мечты, работе в поте лица, взрослении и многом другом.

Способ седьмой: для тех, кто хочет разобраться в себе.

Майкл Джеймс Вонг. «Искусство маленьких шагов».

Автор говорит, что книга задумывалась как исполненный смысла разговор с читателем.

С первых страниц Вонг приглашает вас к странствию, только в медленном ритме – это важно. Продвигаться нужно не торопясь, маленькими шагами. Поведет автор через три главных отрезка: Надежда, Исцеление и Счастье.

Майкл Джеймс Вонг – известный учитель йоги и медитации. Благодаря вдохновляющей философии он помогает найти свой путь к счастью для каждого.

Для тех, кто устал от бешеного ритма, стрессов и дедлайнов важно жить в сегодняшнем моменте. Именно этой осознанности, мудрости и бережности по отношению к себе и научит автор.

И еще бесконечное множество книг, которые научат любить литературу. Стоит только начать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.