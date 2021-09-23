Время диких заголовков

Одна из неотъемлемых вещей в жизни известного человека – это внимание поклонников и просто зрителей, порой весьма бесцеремонное. Вот к этому вниманию я отношусь достаточно сложно. Одно дело, когда ты выносишь на суд публики то, что тобой сотворено, что ты создавал, что ты придумывал, или то, что тебе удалось произвести на свет с помощью неких физических упражнений – как в спорте обычно бывает. И ты действительно абсолютно осознанно демонстрируешь свой результат и ждешь реакции. Конечно, хочется как можно больше положительных оценок, но здесь ты готов к критике, ты готов к тому, что твоя работа будет вызывать обсуждение, – это нормально, так и должно быть.

Но сейчас людей больше интересуют новости ради новостей. Это сплетни, слухи, подробности личной жизни известного человека, а вовсе не итог его работы и его творчества. 99% таких заметок – сор, ненужная информация. Но грустно, что в итоге такие сообщения засоряют, замусоливают твое имя: и вот уже рядовой потребитель новостей воспринимает тебя как человека из светской хроники, а не как профессионала. Ведь сейчас еще, к сожалению, настало время «говорунов», которые только болтают о своей работе, но на самом деле ничего не создают. И за ними не видно настоящих творцов и работяг.

Что же до публикаций сплетен – это печально, но с этим, наверное, никак невозможно бороться. Интернет снимает любые табу, и сейчас практически каждый может, что называется, росчерком пера, выдав сумасшедшую, сумасбродную идею, заставить твое имя полоскаться в сети. И вот уже по любой ссылке будут вываливаться не новости о твоей работе, а всякая ерунда. К примеру, нечто подобное случилось, когда родился мой второй сын, Лев Ильич. Он буквально не успел появиться на свет, как уже стал медиаперсоной на какое-то время. Да, это было понятно и ожидаемо: вот оно, обычное человеческое любопытство. Но слухов все равно было так много, что мы с Лизой (актриса Елизавета Арзамасова – жена Ильи Авербуха – примечание «Газеты.Ru») решили выкладывать сообщения о нашей семье в инстаграм. Это наш способ рассказывать миру правду о нас, раз уж она так сильно кого-то интересует. Я бы даже сказал, что это наш способ воспитать потребителей информации: мы сами выступаем первоисточником новостей о нас, чтобы люди могли увидеть, как раздуваются сплетни, слухи и недостоверные публикации и насколько они отличаются от того, что происходит на самом деле.

Но любой медийный человек должен быть к этому готов, он должен понимать, в каком мире мы сейчас живем и как работают многие СМИ. Сейчас время диких заголовков. Они броские, скандальные, лживые, выворачивающие все наизнанку. Бывает и такое, что заголовки ни минуты не соответствуют содержанию статьи, они полностью искажают то, о чем написано в тексте, но люди уже кликнули, они уже начали читать – значит, цель достигнута. И единственное, что может сделать герой таких публикаций, – обзавестись иммунитетом к подобным вещам. Но я все же надеюсь, что в будущем люди научатся не реагировать на броские заголовки, научатся отличать эту словесную шелуху от честных и правдивых статей.

Я человек закаленный, но даже мне бывает обидно, когда я вижу свое имя рядом с неким информационным мусором, грязью, желтизной. Я своим именем дорожу, его хотелось бы сохранить чистым, чтобы весь этот ворох сплетен и сора не мешался с тем, что я делаю. Чтобы остались люди, которые ассоциируют меня с работой и творчеством, а не с низкопробными изданиьицами, которые только и могут, что обсасывать слухи, ими же самими и придуманные.

Пока что каждый публичный человек должен быть готов к вороху лжи. Это один из компонентов славы. Ведь многие ищут известности, жаждут ее – это естественно для человеческой натуры, это особенно естественно для молодых людей. И здесь, конечно, важно построить свою популярность на неком фундаменте – ты должен уметь что-то делать. Иначе все окажется просто славой ради славы, которая растает, как дым, а ты будешь словно халиф на час – вот был такой персонаж, а вот его уже нет. Банальные, давно известные истины.

Вот случается, что знаменитые люди известны в первую очередь по скандалам, а не по своим делам – к примеру, не по своим спортивным достижениям, буду уж отвечать за свою сферу. Бывает и такое, но эти инфоповоды, как сейчас принято говорить, – это как бумага, которая сгорает, чтобы зажечь большой огонь. И когда она прогорает – а это всегда очень быстро! – важно, чтобы было чему гореть дальше. Не так давно, во время Олимпиады, появилась новость, что 90% россиян не знает, кто из наших спортсменов будет участвовать в Играх в Токио. Этот опрос здорово разлетелся, все долго его обсуждали. Но так ли это на самом деле? Я уверен, что каждый в нашей стране знает, кто такие сестры Аверины, все прекрасно знают наших фехтовальщиц, Софью Великую в частности, Софью Позднякову, каждый знает наших ребят-гимнастов поименно, нашу выдающуюся легкоатлетку Марию Ласицкене. И что получается? Вот он – пример бессмысленной новости, потому как такового инфоповода не существует. Нет ее, такой новости, а есть прямо противоположная: 90% россиян знают наших спортсменов. И зачем было это писать? Лучше бы журналист потратил свои силы на то, чтобы рассказать о каком-нибудь достойном атлете.

Какой вывод? Нужно идти своей дорогой, стремиться сделать что-то полезное для общества, своей семьи и самого себя. Чтобы у тебя был настоящий фундамент, на котором бы крепко стоял ты и те, кто пойдет за тобой. В этом, наверное, и заключается главная ценность, а все ненужное всегда отойдет на второй план. Уважайте свое время. Если мы перестанем тратить его впустую и научимся отделять важную информацию от новостной шелухи, востребованность этих публикаций начнет потихоньку снижаться. Тогда ценность тех людей, которые реально создают что-то, работают, творят (причем неважно, занимаются ли они искусством или, к примеру, строят дома) поднимется во много раз.