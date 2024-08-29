«Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки». Реакция США на развитие майнинга в России

Криптовалюта становится важнейшим инструментом международной торговли и расчетов, вытесняя доллар. Поэтому сейчас все страны стараются успеть занять свою нишу в новой глобальной цифровой экономике. Основная борьба разворачивается между двумя лидерами — Россией и США. Законодательство в сфере майнинга страны разрабатывали с 2022 года практически параллельно. Но Россия опередила Штаты.
В США же работа над законодательным регулированием оказалась парализована из-за политических разборок демократов и республиканцев. Ни один из 5 законопроектов так и не дошел до Сената. Хотя, оба кандидата в президенты обещают в случае победы урегулировать майнинг. Так, Трамп заявил, что, если криптовалюта будет определять контуры будущего мироустройства, «ее необходимо майнить и производить в США».
А лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер обещал в случае победы Камалы Харрис «создать импульс, чтобы принять разумное законодательство, которое поможет Соединенным Штатам сохранить статус самой инновационной страны в мире». Но блокировать законодательные инициативы друг друга для американских политиков важнее, чем помощь высокотехнологичной отрасли экономики.
Помимо отсутствия единой правовой базы, добыча криптовалюты в США осложнена высокими ценами на электроэнергию. Несмотря на наличие в Штатах развитых технологий и значительных инвестиционных ресурсов, высокая стоимость электроэнергии и нестабильность энергосистемы — особенно в Техасе, где сосредоточено около 30% всех майнинговых мощностей — представляют собой серьезные препятствия для дальнейшего роста отрасли.
По данным аналитиков, средняя себестоимость добычи одного биткоина в России составляет около 20-25 тысяч долларов, тогда как в США этот показатель достигает 43 тысяч долларов. Разница в стоимости электроэнергии становится серьезным фактором, способствующим укреплению позиций России на международной криптовалютной арене.
«Отрасль майнинга в Штатах сейчас действительно находится в сложной ситуации, фактически стагнирует. Во-первых, там до сих пор не принято законодательное регулирование сферы на уровне страны. Во-вторых, в США выросли цены на электроэнергию. Кроме того, американцы, чтобы удержать свое лидерство, наращивали производство, покупали оборудование в кредит. После увеличения процентных ставок часть компаний или находятся в процессе банкротства, или уже обанкротились», — рассказывает Игорь Рунец, владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центров BitRiver.
Так, 24 августа заявление о банкротстве подала в соответствующий суд Техаса майнинговая компания Rhodium Enterprises. Ранее о своей финансовой несостоятельности заявляли Compute North и Core Scientific. В начале августа крупнейший майнер США компания MARA отчиталась об убытке в размере $199,7 млн и начала продавать криптовалюту, чтобы закрыть долги.
Власти США, понимая, что Россия – сильный игрок и уже в ближайшей перспективе может пошатнуть их лидерские позиции, по всей видимости решили бороться за первое место своими излюбленными методами. Как говорится, если не получается победить конкурента честно, значит, надо его снять с гонки. Официальных подтверждений этому нет, но факты говорят о том, что Штаты объявили охоту на россиян, имеющих отношение к криптоплатформам и криптобиржам.
Вспомним известный случай ареста Александра Винника во время его отдыха в Греции, за которым последовала экстрадиция в США. В Штатах также задержали создателя Bitcoin Fog Романа Стерлингова, и основателя бота BTC Banker Анатолия Легкодымова. За каждым из этих случаев последовали аресты и всех членов команд. Избежать американского суда удалось только тем, кто успел вернуться в Россию. И это только публичные истории.
Несмотря на все это, именно сейчас, когда в США «майнинговый кризис», у России есть буквально исторический шанс, чтобы догнать, а вполне возможно и перегнать Штаты в криптодобыче. Тем более, мы второй год опережаем Америку по темпам роста объемов производства. И, по оценкам отечественных промышленных майнеров, в ближайшее время отрасль продолжит расти на 20-40% ежегодно. Способствуют этому уникальные энергетические ресурсы России. Профицит электрогенерации составляет 10 ГВт. Это позволяет нарастить объемы производства в 4 раза.
Сегодня РФ – это 2,8 ГВт майнинговых мощностей. Уже в ближайшие месяцы эта цифра должна увеличиться. Осенью на территории ДФО будет запущен в эксплуатацию новый крупнейший в России дата-центр.
Конкуренция в мире разворачивается и за создание системы взаиморасчетов в криптовалюте, не зависимой от американского давления и санкций. В связи с этим Россия с сентября вводит экспериментальный правовой режим по трансграничным платежам в криптовалюте. В случае успеха это станет важным шагом на пути к созданию независимой международной системы взаиморасчетов между странами. Что, в свою очередь, ослабит позиции американского доллара как основной валюты мировой торговли.