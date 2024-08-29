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«Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки». Реакция США на развитие майнинга в России

Энергетические ресурсы России назвали преимуществом страны в отрасли майнинга

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Россия взяла курс на достижение «технологического суверенитета». Правительство страны завершает подготовку обновленной редакции нацпроектов, которые будут рассчитаны на 2025–2030 годы. Девять из них будет направлены как раз на достижение этой цели. На ее достижение направлено и развитие в России новой высокотехнологичной отрасли экономики – промышленного майнинга. Федеральный закон, регулирующий сферу, был принят в РФ в начале августа. Корреспондент «Газеты.Ru» разобрался, как США реагирует на развитие отрасли майнинга в России.

Криптовалюта становится важнейшим инструментом международной торговли и расчетов, вытесняя доллар. Поэтому сейчас все страны стараются успеть занять свою нишу в новой глобальной цифровой экономике. Основная борьба разворачивается между двумя лидерами — Россией и США. Законодательство в сфере майнинга страны разрабатывали с 2022 года практически параллельно. Но Россия опередила Штаты.

В США же работа над законодательным регулированием оказалась парализована из-за политических разборок демократов и республиканцев. Ни один из 5 законопроектов так и не дошел до Сената. Хотя, оба кандидата в президенты обещают в случае победы урегулировать майнинг. Так, Трамп заявил, что, если криптовалюта будет определять контуры будущего мироустройства, «ее необходимо майнить и производить в США».

А лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер обещал в случае победы Камалы Харрис «создать импульс, чтобы принять разумное законодательство, которое поможет Соединенным Штатам сохранить статус самой инновационной страны в мире». Но блокировать законодательные инициативы друг друга для американских политиков важнее, чем помощь высокотехнологичной отрасли экономики.

Помимо отсутствия единой правовой базы, добыча криптовалюты в США осложнена высокими ценами на электроэнергию. Несмотря на наличие в Штатах развитых технологий и значительных инвестиционных ресурсов, высокая стоимость электроэнергии и нестабильность энергосистемы — особенно в Техасе, где сосредоточено около 30% всех майнинговых мощностей — представляют собой серьезные препятствия для дальнейшего роста отрасли.

По данным аналитиков, средняя себестоимость добычи одного биткоина в России составляет около 20-25 тысяч долларов, тогда как в США этот показатель достигает 43 тысяч долларов. Разница в стоимости электроэнергии становится серьезным фактором, способствующим укреплению позиций России на международной криптовалютной арене.

«Отрасль майнинга в Штатах сейчас действительно находится в сложной ситуации, фактически стагнирует. Во-первых, там до сих пор не принято законодательное регулирование сферы на уровне страны. Во-вторых, в США выросли цены на электроэнергию. Кроме того, американцы, чтобы удержать свое лидерство, наращивали производство, покупали оборудование в кредит. После увеличения процентных ставок часть компаний или находятся в процессе банкротства, или уже обанкротились», — рассказывает Игорь Рунец, владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центров BitRiver.

Так, 24 августа заявление о банкротстве подала в соответствующий суд Техаса майнинговая компания Rhodium Enterprises. Ранее о своей финансовой несостоятельности заявляли Compute North и Core Scientific. В начале августа крупнейший майнер США компания MARA отчиталась об убытке в размере $199,7 млн и начала продавать криптовалюту, чтобы закрыть долги.

Власти США, понимая, что Россия – сильный игрок и уже в ближайшей перспективе может пошатнуть их лидерские позиции, по всей видимости решили бороться за первое место своими излюбленными методами. Как говорится, если не получается победить конкурента честно, значит, надо его снять с гонки. Официальных подтверждений этому нет, но факты говорят о том, что Штаты объявили охоту на россиян, имеющих отношение к криптоплатформам и криптобиржам.

Вспомним известный случай ареста Александра Винника во время его отдыха в Греции, за которым последовала экстрадиция в США. В Штатах также задержали создателя Bitcoin Fog Романа Стерлингова, и основателя бота BTC Banker Анатолия Легкодымова. За каждым из этих случаев последовали аресты и всех членов команд. Избежать американского суда удалось только тем, кто успел вернуться в Россию. И это только публичные истории.

Несмотря на все это, именно сейчас, когда в США «майнинговый кризис», у России есть буквально исторический шанс, чтобы догнать, а вполне возможно и перегнать Штаты в криптодобыче. Тем более, мы второй год опережаем Америку по темпам роста объемов производства. И, по оценкам отечественных промышленных майнеров, в ближайшее время отрасль продолжит расти на 20-40% ежегодно. Способствуют этому уникальные энергетические ресурсы России. Профицит электрогенерации составляет 10 ГВт. Это позволяет нарастить объемы производства в 4 раза.

Сегодня РФ – это 2,8 ГВт майнинговых мощностей. Уже в ближайшие месяцы эта цифра должна увеличиться. Осенью на территории ДФО будет запущен в эксплуатацию новый крупнейший в России дата-центр.

Конкуренция в мире разворачивается и за создание системы взаиморасчетов в криптовалюте, не зависимой от американского давления и санкций. В связи с этим Россия с сентября вводит экспериментальный правовой режим по трансграничным платежам в криптовалюте. В случае успеха это станет важным шагом на пути к созданию независимой международной системы взаиморасчетов между странами. Что, в свою очередь, ослабит позиции американского доллара как основной валюты мировой торговли.

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