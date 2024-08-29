Здоровый протекционизм: почему нужно повысить налог для блогеров в запрещенных соцсетях

Напомню, что законопроектом предлагается ввести запрет размещения рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной, а также на сайтах и платформах, чья работа запрещена в России.
Как подчеркнул председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, у Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) все еще большая аудитория в России. По его словам, многие продолжают пользоваться этими ресурсами, обходя блокировки через VPN. И это позволяет той же компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) зарабатывать на рекламном российском рынке. Немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента, а также поддержание интереса к этим площадкам, добавил Александр Хинштейн.
Тем не менее я уверен, что сама Meta — лишь часть общей проблемы по оттоку капитала из России через недобросовестных блогеров. Зарубежному ИТ-гиганту можно предъявить очень многое, но в его «послужной список» не входит персональная агитация российских блогеров. Решение продолжить деятельность на площадках Meta принимают сами авторы. И это действие несет множество долгосрочных последствий, о которых блогеры либо не подозревают, либо намеренно игнорируют.
Чтобы получить доступ к контенту, аудитория вынуждена использовать VPN-сервисы, рискуя стать жертвой утечек данных и мошеннических действий. Не стоит забывать, что под видом VPN-сервисов зачастую распространяется вредоносное ПО, которое способно как лишить человека финансов и доступа ко всем аккаунтам, так и превратить его устройство в часть ботнета. А с помощью ботнета злоумышленники могут совершать DDoS-атаки на объекты российской инфраструктуры, в том числе и критической.
Блогеры наверняка парируют так: «Я не могу нести ответственность за действия каждого подписчика и не заставляю их подвергать себя риску». Я абсолютно согласен с тем, что защитить каждого человека от мошенничества невозможно. К тому же значительную роль в этом вопросе играет и общий уровень цифровой грамотности.
Преступникам порой действительно сложно помешать, но можно как минимум не облегчать им задачу. И отказ блогера от перехода на отечественные онлайн-платформы открывает огромное количество способов для обмана россиян, начиная от опасных программ, например VPN-сервисов, и заканчивая персонализированным шантажом на основе информации из взломанного профиля в соцсетях. Все это — прямое следствие того, что авторы не предоставляют своим подписчикам возможность наслаждаться создаваемым для них контентом в безопасном онлайн-пространстве — на наших площадках. Они доступны без использования VPN-сервисов. Что еще важно — отечественные платформы исполняют требования законодательства РФ и уделяют особое внимание безопасности пользователей в интернете.
Наиболее цинично в этой ситуации то, что многие блогеры продолжают зарабатывать на россиянах через запрещенные соцсети, размещая там рекламу. И вы просто вдумайтесь — отказываясь нести любую ответственность за перечисленные выше последствия своих решений, блогеры еще и зарабатывают на аудитории, которую собственноручно подставляют под удар.
Уверен, ни для кого не станет секретом тот факт, что наиболее тяжелые и глобальные последствия испытывает не каждый отдельный гражданин, а все государство в целом. Например, деньги от рекламы могут быть выведены за границу, использоваться в теневой экономике или для финансирования информационной войны против России.
Подобные проблемы всегда требуют комплексного подхода к их решению. И я уверен, что работа с недобросовестными блогерами обязана стать частью общей концепции по повышению безопасности цифрового пространства для каждого россиянина.
Автор контента, отказывающийся от перехода на российские онлайн-площадки, все еще имеет возможность частично компенсировать наносимый своими действиями вред. Как я уже говорил выше, в данный момент готовятся поправки ко второму чтению законопроекта о запрете рекламы в соцсетях, признанных экстремистскими. И в этих поправках я в том числе хотел бы видеть установление повышенного налога для тех блогеров, которые продолжают зарабатывать на запрещенных площадках и активно удерживают там российскую аудиторию.
Если блогеры ставят собственное благополучие выше блага родной страны, считают допустимым зарабатывать на россиянах и при этом подвергать их опасности, то я уверен, что ввод повышенного налога для такой категории граждан — наиболее логичное, простое и эффективное ответное действие на наносимый ими вред.
Автор — заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
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