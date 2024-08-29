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Здоровый протекционизм: почему нужно повысить налог для блогеров в запрещенных соцсетях

Депутат Кирьянов заявил о необходимости повысить налог для некоторых блогеров

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Stock-Asso/Shutterstock/FOTODOM
В условиях информационной войны против России законодатели обязаны регулярно разрабатывать новые меры противодействия и совершенствуют существующие. Например, в июле этого года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы в запрещенных в России социальных сетях. Уже готовятся поправки ко второму чтению документа. Это хорошая инициатива, считает заместитель председателя думского комитета по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Однако, по мнению парламентария, для ее большей эффективности необходимо учесть еще несколько моментов.

Напомню, что законопроектом предлагается ввести запрет размещения рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной, а также на сайтах и платформах, чья работа запрещена в России.

Как подчеркнул председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, у Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) все еще большая аудитория в России. По его словам, многие продолжают пользоваться этими ресурсами, обходя блокировки через VPN. И это позволяет той же компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) зарабатывать на рекламном российском рынке. Немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента, а также поддержание интереса к этим площадкам, добавил Александр Хинштейн.

Тем не менее я уверен, что сама Meta — лишь часть общей проблемы по оттоку капитала из России через недобросовестных блогеров. Зарубежному ИТ-гиганту можно предъявить очень многое, но в его «послужной список» не входит персональная агитация российских блогеров. Решение продолжить деятельность на площадках Meta принимают сами авторы. И это действие несет множество долгосрочных последствий, о которых блогеры либо не подозревают, либо намеренно игнорируют.

Чтобы получить доступ к контенту, аудитория вынуждена использовать VPN-сервисы, рискуя стать жертвой утечек данных и мошеннических действий. Не стоит забывать, что под видом VPN-сервисов зачастую распространяется вредоносное ПО, которое способно как лишить человека финансов и доступа ко всем аккаунтам, так и превратить его устройство в часть ботнета. А с помощью ботнета злоумышленники могут совершать DDoS-атаки на объекты российской инфраструктуры, в том числе и критической.

Блогеры наверняка парируют так: «Я не могу нести ответственность за действия каждого подписчика и не заставляю их подвергать себя риску». Я абсолютно согласен с тем, что защитить каждого человека от мошенничества невозможно. К тому же значительную роль в этом вопросе играет и общий уровень цифровой грамотности.

Преступникам порой действительно сложно помешать, но можно как минимум не облегчать им задачу. И отказ блогера от перехода на отечественные онлайн-платформы открывает огромное количество способов для обмана россиян, начиная от опасных программ, например VPN-сервисов, и заканчивая персонализированным шантажом на основе информации из взломанного профиля в соцсетях. Все это — прямое следствие того, что авторы не предоставляют своим подписчикам возможность наслаждаться создаваемым для них контентом в безопасном онлайн-пространстве — на наших площадках. Они доступны без использования VPN-сервисов. Что еще важно — отечественные платформы исполняют требования законодательства РФ и уделяют особое внимание безопасности пользователей в интернете.

Наиболее цинично в этой ситуации то, что многие блогеры продолжают зарабатывать на россиянах через запрещенные соцсети, размещая там рекламу. И вы просто вдумайтесь — отказываясь нести любую ответственность за перечисленные выше последствия своих решений, блогеры еще и зарабатывают на аудитории, которую собственноручно подставляют под удар.

Уверен, ни для кого не станет секретом тот факт, что наиболее тяжелые и глобальные последствия испытывает не каждый отдельный гражданин, а все государство в целом. Например, деньги от рекламы могут быть выведены за границу, использоваться в теневой экономике или для финансирования информационной войны против России.

Подобные проблемы всегда требуют комплексного подхода к их решению. И я уверен, что работа с недобросовестными блогерами обязана стать частью общей концепции по повышению безопасности цифрового пространства для каждого россиянина.

Автор контента, отказывающийся от перехода на российские онлайн-площадки, все еще имеет возможность частично компенсировать наносимый своими действиями вред. Как я уже говорил выше, в данный момент готовятся поправки ко второму чтению законопроекта о запрете рекламы в соцсетях, признанных экстремистскими. И в этих поправках я в том числе хотел бы видеть установление повышенного налога для тех блогеров, которые продолжают зарабатывать на запрещенных площадках и активно удерживают там российскую аудиторию.

Если блогеры ставят собственное благополучие выше блага родной страны, считают допустимым зарабатывать на россиянах и при этом подвергать их опасности, то я уверен, что ввод повышенного налога для такой категории граждан — наиболее логичное, простое и эффективное ответное действие на наносимый ими вред.

Автор — заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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