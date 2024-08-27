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Как защитить детей от травм в школе и на секциях, и при чем тут страхование?

В СберСтраховании назвали меры предосторожности от детских травм

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Shutterstock/Rawpixel.com
Лето заканчивается, дети возвращаются в школы и спортивные секции, где проводят время вдали от родителей. Их энергичность и подвижность нередко приводят к травмам: ушибам, растяжениям и переломам. Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева рассказала, к чему готовиться родителям при выборе популярных спортивных секций и как обезопасить ребенка от травм во время учебного года.

По своей природе дети активны и любознательны и часто могут быть весьма импульсивны. Нередко это становится причиной травм, ведь оценить свои действия их последствия они могут не всегда. Чаще всего травмы получают дети в возрасте 8-15 лет. Школьники младших классов любят подвижные игры, бегают по коридорам, прыгают, катаются на перилах. Одно неудачное столкновение или падение — и повреждения неизбежны. В основном врачи фиксируют у переломы рук, особенно предплечья и ключицы. Подростки же чаще травмируются во время занятий спортом, командных игр и даже конфликтов, которые нередко происходят из-за присущей возрасту вспыльчивости.

Спорт же в целом связан с повышенным риском. По нашим данным, детей в первую очередь страхуют от спортивных травм — с начала года оформлено уже 305 тысяч полисов «Спортивная защита» для застрахованных до 18 лет, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Активнее всего страхуют детей, занимающихся бегом, плаванием, дзюдо, футболом и самбо.

Что делать родителям?

Родители должны быть готовы к возможным рискам и знать, как их предотвратить. В первую очередь, важно донести до ребенка, что нужно соблюдать правила безопасности. Нужно развивать у детей чувство осторожности, особенно во время спортивных занятий. Научите их обращать внимание на окружающую обстановку и людей. Обязательно убедитесь, что тренер строго соблюдает технику безопасности и требует постоянного использования защитного снаряжения. Побеседуйте с ним и убедитесь, соответствует ли выбранный ребенком вид спорта его возрасту, уровню подготовки и физического развития.

Не забывайте о правильной экипировке — все средства защиты, будь то шлем для катания на велосипеде или налокотники для скейтборда, должны быть подходящего размера и качества. Проконсультируйтесь с тренером или инструктором, о том, какое снаряжение лучше всего подойдет.

Научите детей основам первой помощи — это не только поможет им лучше подготовиться к возможным травмам, но и даст уверенность в экстренных ситуациях. Ребенок должен уметь сам обработать порез или ушиб

Страховой полис — на случай травм

Как бы родители ни старались, полностью оградить ребенка от падений, столкновений и других инцидентов невозможно. Защита от травм в школе и на секциях — задача комплексная. Помимо соблюдения правил безопасности и использования защитного снаряжения, полезным будет и страховой полис, который обеспечит финансовую поддержку в случае непредвиденной ситуации. Это не только защита семейного бюджета, но и возможность обеспечить ребенку более быстрое и качественное восстановление после травмы. Это поможет ему вернуться к любимым занятиям с как можно скорее.

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