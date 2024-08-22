Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Как западные соцсети спровоцировали беспорядки в Великобритании

Депутат Немкин назвал низким качество информации западных соцсетей

close
100%
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM
Силу социальных сетей в качестве источника информации сложно переоценить. Это простой, быстрый и удобный способ получать актуальные новости, доверие к которому остается достаточно высоким. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что к сожалению, зачастую западные онлайн-платформы злоупотребляют этим доверием и распространяют фейки и иной противоправный контент, который способен приводить даже к беспорядкам в целой стране.

В частности, британский регулятор Ofcom уже направил открытое письмо социальным сетям, которое касается их использования для подстрекательства к насилию. Письмо регулятора стало ответом на волнения и беспорядки в городах по всей Великобритании.

Опасения британского регулятора понятны, ведь известно, что на американских онлайн-площадках активно распространяются призывы к насилию. И модерация платформ с этим ничего не делает. Напротив, американские ИТ-гиганты даже это поощряют. Например, в 2022 году Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (принадлежат Meta (признана в России экстремистской и запрещена)) были заблокированы в России из-за того, что сняли для жителей некоторых стран запрет на призывы к насилию в отношении россиян.

Другие западные онлайн-площадки тоже представляют опасность для россиян. Например, YouTube со своей предвзятой модерацией в отношении наших граждан. Однако никто не должен этого терпеть. Российские пользователи могут перейти на отечественные аналоги YouTube, которые активно развиваются. И многие россияне уже это сделали, в том числе ради детского контента, которым богаты наши платформы.

Стоит отметить, что наши платформы идут навстречу россиянам и делают все для того, чтобы переход с западных площадок прошел максимально быстро. Например, Rutube недавно запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube. А Looky уже давно предлагает продублировать весь контент из Instagram.

Российские блогеры могут уже сейчас перейти на Looky, чтобы в будущем у них не возникло проблем с законом. Напомню, Государственная Дума РФ уже приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы в запрещенных соцсетях. Он важен, поскольку направлен на обеспечение безопасности наших граждан в интернете. И считаю его хорошим стимулом для тех блогеров, кто еще не перешел на наши платформы, чтобы помочь им в развитии.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Автор: член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин

Картина дня
ВСУ атаковали порт «Кавказ». Военная операция на Украине, день 911-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 911-й день
РЖД обвинила Финляндию в незаконном изъятии поездов Allegro
Госдума не планирует вводить «сухой закон» на время СВО
Пассажирка поезда «Москва-Воронеж» устроила дебош и схватила полицейского за горло
Группа «ДДТ» продолжила традиции The Beatles в новом клипе
Политолог оценил слова президента Чехии о мире для Украины
Украинские военные попытались отравить бойцов «Ахмата» в Курской области
Новости и материалы
В Пермском крае взрыв в доме произошел из-за пьяных жильцов, демонтировавших плиту
Вице-мэр Москвы поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ
МИД РФ собирается поднять в ООН тему преступлений ВСУ в Курской области
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта
К ограничениям переводов из РФ присоединились еще два банка
Стало известно, из-за чего могла утонуть яхта Bayesian у берегов Сицилии
В Швейцарии отказались от использования российской системы отслеживания поездов
Обматеривший Галкина блогер Винклер отреагировал на запрет въезда в Латвию
РПЛ поздравила Дзюбу с днем рождения
В Рубцовске 16-летний байкер попал под поезд
Иностранный футболист клуба РПЛ назвал удивившую его вещь в России
Власти Краснодарского края сообщили об атаке на железнодорожный паром
Больше 20 крымских фирм подали иски к Украине из-за водной блокады
Суд в Москве расторг контракт датчанина с Минобороны
Украинский беспилотник сбили над приграничным регионом РФ
В Бельгии задержали мужчину за проезд по одной дороге с принцессой
Очевидцы сообщили о попытке удара ВСУ по порту «Кавказ»
Наталья Подольская показала лицо без макияжа: «Операция спасения»
Все новости
Депутат Шеремет пожаловался в полицию на ДШРГ «Русич» после поста о жертвоприношении татарина
На Украине умер старший лейтенант Зеленский
Во Франции прокуратура потребовала суда над Депардье по делу о домогательствах
Избиение жен и «бойкот» в кино: как сейчас живет актер Марат Башаров
Актеру Марату Башарову исполнилось 50 лет
В Африке обнаружили второй по величине алмаз в мире
«Она жила в каких-то розовых очках»: на Маврикии мужчина убил россиянку из ревности
Африканская полиция сообщила об убийстве пропавшей молодой россиянки
Модный Урал: как Екатеринбург превращается в новую фэшн-столицу России
«Апокалипсис вероятен, но по другой причине». Настанет ли в 2026 году конец света?
Доцент МГУ Андреюк: письменность можно потерять за 10-15 лет
Маск заявил, что в ближайшие годы миллионам людей установят чипы в мозг
Маск надеется, что в течение десяти лет появятся миллионы людей с чипами в мозгу
«Могут быть проблемы с отоплением»: Путин провел совещание по ситуации в Курской области
Онлайн-трансляция совещания Путина о происходящем в приграничных с Украиной регионах
Онлайн-голосование на выборах в Мосгордуму: чем это удобно и как принять в нем участие
Пошаговая инструкция для избирателей — как принять участие в онлайн-голосовании 2024
Акция «Миллион призов» на выборах-2024 в Мосгордуму: как стать участником и что можно выиграть
Избирателей, проголосовавших онлайн через mos.ru и электронные терминалы, ждет розыгрыш более 1,7 млн призов
Выборы в Мосгордуму и выборы муниципальных депутатов ТиНАО — 2024: что нужно знать
Выборы в МГД и ТиНАО-2024: кто участвует, как и где можно проголосовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами