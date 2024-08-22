Как западные соцсети спровоцировали беспорядки в Великобритании

Силу социальных сетей в качестве источника информации сложно переоценить. Это простой, быстрый и удобный способ получать актуальные новости, доверие к которому остается достаточно высоким. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что к сожалению, зачастую западные онлайн-платформы злоупотребляют этим доверием и распространяют фейки и иной противоправный контент, который способен приводить даже к беспорядкам в целой стране.

В частности, британский регулятор Ofcom уже направил открытое письмо социальным сетям, которое касается их использования для подстрекательства к насилию. Письмо регулятора стало ответом на волнения и беспорядки в городах по всей Великобритании.

Опасения британского регулятора понятны, ведь известно, что на американских онлайн-площадках активно распространяются призывы к насилию. И модерация платформ с этим ничего не делает. Напротив, американские ИТ-гиганты даже это поощряют. Например, в 2022 году Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (принадлежат Meta (признана в России экстремистской и запрещена)) были заблокированы в России из-за того, что сняли для жителей некоторых стран запрет на призывы к насилию в отношении россиян.

Другие западные онлайн-площадки тоже представляют опасность для россиян. Например, YouTube со своей предвзятой модерацией в отношении наших граждан. Однако никто не должен этого терпеть. Российские пользователи могут перейти на отечественные аналоги YouTube, которые активно развиваются. И многие россияне уже это сделали, в том числе ради детского контента, которым богаты наши платформы.

Стоит отметить, что наши платформы идут навстречу россиянам и делают все для того, чтобы переход с западных площадок прошел максимально быстро. Например, Rutube недавно запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube. А Looky уже давно предлагает продублировать весь контент из Instagram.

Российские блогеры могут уже сейчас перейти на Looky, чтобы в будущем у них не возникло проблем с законом. Напомню, Государственная Дума РФ уже приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы в запрещенных соцсетях. Он важен, поскольку направлен на обеспечение безопасности наших граждан в интернете. И считаю его хорошим стимулом для тех блогеров, кто еще не перешел на наши платформы, чтобы помочь им в развитии.

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Автор: член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин