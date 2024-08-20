Google отказал в рекламе: российские блогеры не смогут получать доход от AdSense

Американская компания Google продолжает открыто проявлять предвзятое отношение к россиянам, особенно к блогерам. Эксперт РОЦИТ, первый вице-президент и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков рассказал, в чем это проявляется.

Google в очередной раз продемонстрировал негативное отношение к блогерам из России. Так, ИТ-гигант решил отключить сервис контекстной рекламы Google AdSense в России, тем самым вновь усложнив жизнь нашим блогерам на YouTube.

Напомню, что в 2022 году, после начала специальной военной операции, Google отключил монетизацию для российских пользователей на YouTube. Но американской корпорации, видимо, этого оказалось мало. Она решила начать активно блокировать на YouTube каналы российских СМИ, госучреждений и блогеров. Даже наши музыканты чем-то не угодили Google – их каналы тоже были заблокированы на YouTube.

Но ИТ-гигант и на этом не остановился, превратив свой видеохостинг в опасную площадку для россиян. А именно: игнорируя требования Роскомнадзора, YouTube не удаляет фейки и другой противоправный контент. В то же время рекомендательные алгоритмы площадки предлагают опасные видеоролики к просмотру даже детям.

Однако родители могут уберечь своих детей от негативного влияния YouTube, предложив им перейти на отечественные онлайн-площадки. На наших платформах много интересного и полезного контента, в том числе и для детей. И россияне уже обратили на это внимание: они активно начали переходить на отечественные платформы, чтобы с удовольствием смотреть на них детский контент. Наши площадки уже отметили резкий рост спроса на него.

Например, у «VK Видео» в первую неделю августа число просмотров детского контента выросло на 57% по сравнению со среднемесячными июльскими показателями. А представители RUTUBE недавно сообщили, что их видеохостинг вышел на 9 миллионов дневной аудитории. В июле средний показатель составлял 4 миллиона.

«В топ-чарты вырвались мультики для детей, которые смотрели в 4 раза чаще», — говорится в сообщении Rutube.

Кстати, RUTUBE также недавно предоставил возможность блогерам быстро перенести свой контент с YouTube. Считаю, подобную функцию своевременной, поскольку предвзятое отношение Google к российским авторам контента негативно влияет на их деятельность. На отечественных площадках блогер не встретит такой предвзятости и сможет без трудностей монетизировать свой контент.

Функция быстрого переноса контента есть, например, и у Looke. Отечественная площадка предлагает перенести его с Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). И именно эта функция важна для российских блогеров еще и тем, чтобы в будущем не нарушать закон. Напомню, что Государственная Дума РФ уже приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы в запрещенных социальных сетях.

Вывод из всего этого такой: если российский пользователь желает уберечь себя и своих детей от негативного влияния западных онлайн-площадок, тогда ему стоит перейти на отечественные платформы. Что касается блогеров, если авторов контента волнует безопасность их подписчиков в интернете и они не хотят иметь проблем с законом в будущем, тогда им стоит уже сейчас перейти на отечественные платформы. Тем самым они еще и помогут нашим площадкам в развитии.

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Автор: эксперт РОЦИТ, первый вице-президент и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков