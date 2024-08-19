Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Августовский путч. К чему привела консультативная помощь Запада?

Историк Малышева назвала августовский путч отработкой цветных революций

close
100%
Баррикады у здания Верховного Совета РСФСР во время путча ГКЧП, 1991 год

Баррикады у здания Верховного Совета РСФСР во время путча ГКЧП, 1991 год

Александр Поляков/РИА «Новости»
Путч 19 августа 1991 года стал политической кульминацией процессов, которые к этому моменту приобрели необратимый характер. Как рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, во многом это было связано с борьбой Запада и США за влияние на СССР и их стремлением запустить деструктивные процессы. Ведь ни для кого не секрет, что на рубеже 80-90-х годов начался процесс активного вхождения Советского Союза в международные альянсы под руководством Запада, получение целевой финансовой, технической и, главное, консультативной помощи. Помощи, которая определила отказ от собственной национально-государственной идентификации и в итоге привела к распаду единой страны.

Начало конца

Оглядываясь на пройденный нашей страной с 1991 года путь и понимая с учетом наработанного опыта, как работают идеологические и политические технологии, используемые в отношении государства, мы не должны сбрасывать со счетов и пренебрегать огромным объемом западного влияния на инициацию деструктивных процессов распада на территории СССР и исторической России. По сути, путч и его последствия стали одной из ранних отработок технологий «цветных революций» на нашей территории, которая в силу указанных ниже причин привела на время к утере нашей страной исторического суверенитета и экономическому порабощению.

Для понимания проблематики иностранного компонента в событиях августа 1991 года необходимо рассмотреть определенный контекст. Надо понимать, как складывались отношения с Западом и в какую зависимость к этому времени уже Советский Союз попал от него. Особенно интенсивно процесс вхождения в западный альянс, в том числе в политическом плане, стал развиваться после встречи на Горбачева и Буша на Мальте 2-3 декабря 1989 года.

Это был финальный акт довольно длительного процесса непубличного взаимодействия части западной элиты и верхушки советского политического руководства. Далее вхождение в западный альянс будет проходить на государственном уровне, и это уже предусматривало решение целого ряда организационных вопросов. Собственно, обоснованием такого открытого участия Запада и США в том числе стала и политика перестройки, которая к 1991 году приобрела необратимый и трудноуправляемый характер.

В советском партийно-политическом руководстве не было однозначного понимания и однозначной позиции по поводу того, в чем должна конкретно заключаться иностранная помощь, какой должен быть ее объем и на что именно она должна быть направлена. А главное, что за это нужно отдать. Пытаясь как-то урегулировать этот вопрос, в ЦК партии была составлена записка о позиции на переговоры с иностранными государствами об оказании помощи СССР.

Пик этих обсуждений как раз и приходится на конец весны-лето 1991 года, причем в записке говорилось о том, что необходимо определить принципиальную позицию на переговорах и консультациях с иностранными государствами, международными организациями и деловыми кругами об оказании первоочередной и последующей помощи, а также оценить, насколько эта помощь влияет на ход политического, общественного и вообще исторического развития нашей страны. Все эти вопросы активно обсуждались в советском партийно-политической руководстве – причем на фоне динамичного проникновения консультационных команд с Запада.

А начало было положено еще в 1989 году, когда между СССР и ЕС было подписано первое соглашение о торговле и экономическом и коммерческом сотрудничестве. Оно заключалось на 10 лет, а уже весной 1990-го Институт изучения проблем безопасности в соотношении Восток-Запад направил советскому руководству предложение о создании смешанной консультативной группы высокого уровня по анализу проблем экономических реформ в СССР. Центральный комитет партии тогда отреагировал на него положительно и началась проработка организационных вопросов.

Окончательная договоренность о создании комиссии столь высокого уровня была достигнута уже 30 мая 1990 года в ходе встречи на высшем уровне Горбачева и Джорджа Буша. Вот с этого момента начинается тот необратимый путь к экономической зависимости и утере суверенитета, который в конечном итоге и привел к трагическим событиям августа 1991 года.

С декабря 1990-го в адрес руководства страны начинают поступать предложения и рекомендации по программе четырех банков во главе с Международным валютным фондом, в которых содержатся меры по монетаризации, радикализации реформ и проведении кардинальных экономических преобразований, тогда же принимается решение о первом транше экономической помощи для СССР, одобренный Европейским Советом в Риме 14-15 декабря 1990 года в размере 40 миллионов экю для оказания именно технического содействия СССР – в качестве приоритетных направлений были выбраны 5 сфер: подготовка кадров для государственного и частного сектора, распределение продовольственных товаров, транспорт, энергетика и финансовые услуги.

Важным промежуточным итогом стало достижение летом 1991 года договоренности между Горбачевым и Бушем о присоединении СССР к МВФ и получении статуса ассоциированного участника, заметим, что буквально накануне событий августовского путча.

Ключевые моменты

Говоря о ключевых точках контекста, предшествовавших путчу, надо понимать, что дело даже не в системном экономическом закабалении, которое стало результатом западного экономического и технического «содействия» — речь шла о принципиальных вопросах подготовки кадров, государственных служащих. Фактически к лету 1991 года вовсю велась подрывная кампания по переформатированию госаппарата. Уже в марте 1991 года в Москве велись консультации по линии ЕС — СССР о технической помощи, то есть, фактически о «ментальном» воздействии на процессы внутри советского госаппарата при принятии им политических решений.

При этом не надо идеализировать то же руководство ГКЧП – по решению президента СССР координация вопросов, связанных с западной технической помощью, была возложена на вице-президента и будущего участника ГКЧП Геннадия Янаева. Он как никто другой, был погружен во всю схему влияния и экономико-политического порабощения Советского Союза.

Другим важным аспектом понимания причин и внутренней механики процесса утраты исторического суверенитета следует признать ставку Запада на то, чтобы в программе помощи участвовали не только союзные органы власти – и даже главным образом не союзные – а именно республиканские и местные.

Таким образом изначально закладывался децентралистский, центробежный подход, формирование отдельной от центра экономической активности республик и даже регионов внутри них – и все это под видом удовлетворения безобидных экономических запросов и экономического выравнивания. В практическом же плане все это выходило на политический уровень и приводило к требованиям автономизма, либо полной политической самостоятельности.

Считаю, что для понимания политической сути происходившего в августе 1991 года нельзя ограничиваться лишь вершиной айсберга, связанной с подписанием нового союзного договора, и тем более квалифицировать образование ГКЧП как попытку вооруженного государственного переворота кучки высших должностных лиц. Это был нарыв, который прорвался в силу множества процессов, которые к тому времени оформились в политическую линию на вхождение СССР в западный альянс и целенаправленный курс на утерю исторического суверенитета.

Долгое время трактовки событий 19 августа 1991 года, которые существовали в политической и исторической среде, были связаны с доминированием западных концепций и оценок политических процессов в СССР. Учитывая кардинальность и важность этой точки исторической памяти для понимания исторического пути России, сегодня мы должны объективно говорить о реальных причинах путча, вернуться на путь исторического суверенитета нашей страны в оценке не только позитивных явлений, но и понимании трагических моментов истории, которые буквально перевернули судьбу нашей страны.

По теме истории ГКЧП и путча написано много мемуарной литературы, еще живы некоторые непосредственные участники этих событий – однако следует зафиксировать, что подлинно научной, историко-экспертной оценки тех событий в полной мере еще нет. При этом надо сказать о том, что, пожалуй, ни один распад и утеря исторической субъектности огромного государства не наблюдался воочию в современную, по сути, эпоху – с таким богатым архивным, историографическим и мемуарным наследием.

Мы считаем, что единственный правильный путь в осмыслении августовского путча – переход от эмоциональных оценок к подлинно экспертному изучению на базе архивных материалов, которые дают объективную картину и проливают свет на многие прежде политизированные внутренней повесткой сюжеты. На базе глубокого изучения архивов и введения их в широкий академический оборот можно выработать «научную вакцину» против деструкции и утери исторического суверенитета, которую можно предложить обществу и государству.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Автор: руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева

Картина дня
Bloomberg: премьер Индии не хочет быть посредником в урегулировании конфликта на Украине
ВС РФ заняли село Артемово в ДНР. Военная операция, день 908-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 908-й день
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?»: Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
Глава «Ахмата» Алаудинов призвал отправить срочников на СВО
Премьер Грузии раскритиковал Украину за недружественные шаги
Экс-журналистку РБК приговорили к семи годам за убийство сожителя
Российская гимнастка показала фото в платье с обнаженными плечами
Ольга Бузова спровоцировала слухи о беременности
Новости и материалы
В Госдуме заявили о желании многих иностранцев «обезопасить себя», переехав в Россию
Школьные автобусы в приграничье Белгородской области оснастят средствами РЭБ
В Екатеринбурге отменили выступление литературного критика Галины Юзефович
Российские военные поразили место скопления ВСУ в Запорожской области
«Химки» могут купить Луну
Итальянский журналист заявил, что не заметил символики СС на украинском военнослужащем
Израиль разорвал отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека
На Украине арестовали двух военкомов
Баста напишет гимн скуфов
До конца недели в Москве ожидается теплая погода с краткими дождями
«Мы не с Вьетнамом играть будем»: Черчесов объяснил, зачем ходит на матчи РПЛ
В Курской области пресекли атаку украинского дрона
«Медвестник»: в РФ не хватает 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов
В Иваново произошло обрушение на силикатном заводе
Экс-журналистке РБК запросили 8 лет колонии по делу об убийстве сожителя
Лидера инцелов задержали на фоне слухов о связи с несовершеннолетней
В Днепропетровской области зафиксировали повреждение инфраструктуры
Путин назначил нового руководителя Фонда перспективных исследований
Все новости
Маск отрицает передачу Кадырову Cybertruck. Теперь глава Чечни благодарит его за Starlink в зоне СВО
Кадыров публично поддержал Маска и отблагодарил за Starlink
«Его речь оказывала колдовское воздействие»: как Гитлер получил абсолютную власть
90 лет назад немцы сделали Гитлера фюрером всей Германии
В ООН готовы отправить группу экспертов в Курскую область
Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен
«Потенциал исчерпан». Зачем ВСУ взрывают мосты в Курской области?
Полковник Ходаренок: ВСУ рушат мосты под Курском, так как не планируют наступать
Как понять, что нравишься мужчине: вербальные и невербальные признаки
Признаки симпатии со стороны парня или мужчины: как их считать и отличить от сексуального влечения
«Чендлер стал частью меня»: 55 лет со дня рождения Мэттью Перри
«Вышел полностью обгоревший человек»: на заводе в Стерлитамаке произошел взрыв
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших при взрыве газопровода СНХЗ
Польза и вред киви: как правильно выбрать фрукт и почему он считается «витаминной бомбой»
Чем полезен и вреден киви для организма человека
«100% у ВСУ»: дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила, что он в плену
Дочь пропавшего в Курской области пенсионера сообщила, что отец в плену у ВСУ
«Давайте закончим эту драчку»: Лукашенко предостерег от эскалации конфликта на Украине
Лукашенко заявил, что Украина прошла денацификацию
«Жили так, как им хочется». Какими были хиппи в СССР — и что с ними стало
Знаменитый рок-фестиваль «Вудсток» прошел 55 лет назад
«Мог стать звездой Голливуда, но выбрал Францию». Умер Ален Делон
Умер французский актер Ален Делон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами