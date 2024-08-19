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Опасность начинается с VPN-сервисов: как ботнеты набирают популярность у мошенников

Депутат Антон Немкин рассказал об опасности ботнетов

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Shutterstock
Частая проблема любителей скачивать сомнительные приложения, включая VPN-сервисы, – заражение мобильного устройства и ПК вирусами. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что порой внешне смартфон или ПК в полном порядке, однако усилиями злоумышленников они могут стать частью ботнета.

Ботнет – сеть из зараженных мобильных устройств и ПК, вычислительную мощность которых преступник может использовать в своих целях. Чаще всего речь идет о DDoS-атаках.

Стоит отметить, что преступники охотно делятся созданными ими ботнетами. Исследование, проведенное экспертами Kaspersky Digital Footprint Intelligence, показало, что на теневом рынке ботнеты можно купить (от 99 до 10 тыс. долларов США) и арендовать (от 30 до 4,8 тыс. долларов в месяц). Цена покупки или аренды зависит от функциональности ботнета. При этом такие сети могут настраиваться под конкретные преступные задачи. Если киберпреступников не устраивают предложенные на рынке ботнеты, они могут заказать создание такой сети.

Попасть в ботнет достаточно легко, если не относиться с осторожностью к различным предложениям в интернете, регулярно переходить по подозрительным ссылкам и оставлять свои данные на сомнительных сайтах. Однако в связи с замедлением в России видеохостинга YouTube задача для преступников упростилась. Достаточно лишь выпустить в онлайн вирус, позиционируя его как средство «ускорения» американского видеохостинга. Этот способ уже активно применяется злоумышленниками. В итоге подобное вредоносное ПО заражает мобильное устройство, и его владелец становится косвенным участником в любых преступлениях, совершаемых с помощью ботнетов.

Конечно, кто-то может подумать: «Какое мне дело до того, какую из миллионов мировых компаний будут взламывать с помощью моего гаджета?». Но с учетом мировой ситуации крайне высока вероятность, что этой компанией будет российская организация, которая хранит чувствительные персональные данные того самого гражданина, кто халатно отнесся к своей кибербезопасности.

Кроме того, ботнет использует ресурсы мобильных устройств, что на практике означает быстрый разряд аккумулятора, нагрев, различные проблемы работы приложений и многое другое.

И так люди рискуют ради контента и общения на опасных западных онлайн-площадках. Однако наслаждаться контентом и общением можно и на отечественных онлайн-платформах, которые достаточно развиты и продолжают становиться лучше. «ВКонтакте», «Одноклассники», «VK Видео», Rutube, Looky, Nuum и многие другие российские платформы предлагают пользователям различные возможности для просмотра интересного контента, его создания и монетизации. И доступны наши площадки без всяких VPN-сервисов, «ускорителей» и прочих опасных программ.

Автор: член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин

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