Снова опасная реклама: как мошенники используют Google Ads

Еще в 2022 году Google отключил свой рекламный сервис — Google Ads, который по сей день злоумышленники активно используют. Казалось бы, если реклама от Google никак не присутствует в РФ, то и все связанные с ней проблемы исчезают. Это действительно так, но работает только в том случае, если пользователь не использует VPN-сервисы, в том числе в попытке «ускорить» YouTube. И здесь россияне вновь попадают под прицел мошенников, отмечает член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Специалисты Threat Down отметили всплеск вредоносной рекламы с использование Google Ads, нацеленной на этот раз на ИТ-специалистов. Злоумышленники с помощью рекламных объявлений, которые появляются в поисковой выдаче Google, и они доступны пользователям VPN-сервисов, распространяют две вредоносные программы: MadMxShell и WorkersDevBackdoor. С помощью этих программ мошенники, например, могут собирать и похищать конфиденциальные данные.

Как известно, VPN-сервисы опасны сами по себе. Они способны красть персональные данные пользователей и отслеживать их активность. А разработчики этих приложений не уделяют должного внимания защите персональных данных, что регулярно приводит к утечкам.

Пример с рекламой в поисковике Google демонстрирует как еще одну проблему всех без исключения VPN-сервисов, так и наплевательское отношение ИТ-гиганта к своим пользователям в целом.

Разумеется, в случае обмана на платформах Google пользователь из России вряд ли сможет рассчитывать не то что на помощь, а даже на рассмотрение своего обращения. Тотальная невозможность защитить свои права – то, что характеризует подавляющее большинство зарубежных площадок на сегодняшний день.

Однако этого недостатка полностью лишены отечественные онлайн-платформы, которые работают в правовом поле РФ и нисколько не уступают западным аналогам по своему функционалу. Поэтому российским пользователям стоит отказаться от VPN-сервисов и перейти на отечественные онлайн-площадки, чтобы защитить себя в интернете от фейков и злоумышленников, которых полно на западных платформах.

Автор — член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.