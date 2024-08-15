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Ошибка на миллиарды: чем чревата зависимость от зарубежных ИТ-гигантов

ИТ-специалист Глущенко заявил о необходимости замещения иностранного софта

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Unsplash
На любом рынке существуют «старички», которые успели ввести в оборот какой-либо продукт раньше всех остальных и надежно закрепиться в своей нише, а то и вовсе стать монополистом. Яркий пример — компания Microsoft, чьи программы установлены на подавляющем большинстве компьютеров в мире. Эта ситуация выгодна как самому ИТ-гиганту, так и разработчикам, которые десятилетиями создают продукты для изученной ими вдоль и поперек платформы. Тем не менее история с Microsoft Azure наглядно продемонстрировала, какие опасности таит в себе тотальная зависимость пользователей по всему миру от одной компании, отмечает директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко.

Microsoft Azure — это облачная платформа, предоставляющая широкий спектр сервисов, включая вычисления, аналитику, хранение данных и сетевые возможности. Согласно статистике, эту платформу используют 56% организаций во всем мире.

30 июля пользователи по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе Microsoft Azure. Он затронул различные сервисы. Например, у людей зависала электронная почта Outlook, они не могли оформить заказ через мобильное приложение Starbucks. Причиной сбоя, по словам представителей ИТ-гиганта, стала DDoS-атака. Однако они признали, что первоначальная ошибка в системе защиты Microsoft Azure могла усугубить последствия инцидента.

Стоит отметить, что ранее, тоже в июле, миллионы компьютеров под управлением Windows по всему миру пострадали от некорректного обновления ПО, выпущенного компанией CrowdStrike.

Масштаб проблем — прямое следствие мировой зависимости сотен тысяч организаций и миллионов пользователей от компании Microsoft. При этом нельзя умалять и ответственность правительств, которые решили не тратить ресурсы и время на разработку аналогов и предпочли пойти по пути наименьшего сопротивления.

Глобальные сбои в работе продуктов Microsoft — неплохой повод для государств задуматься о развитии своих ИТ-решений. Даже если страна не находится под гнетом огромного количества санкций и не является мишенью информационных атак, вряд ли кому-то покажется нормальной ситуация, при которой ошибка нескольких человек способна нанести гигантский финансовый ущерб мировой экономике. Одна только компания Delta Air подала иски к Microsoft и CrowdStrike на общую сумму в 380 миллионов долларов. И это лишь часть множества исков.

Российский опыт показал, иностранный софт не только можно, но и нужно замещать. Во-первых, это дает полный контроль над содержанием кода — программная часть многих зарубежных ИТ-решений закрыта, что не позволяет оценить ПО с точки зрения его безопасности. Очевидно, что это критически важный показатель для России в нынешних непростых геополитических условиях. Во-вторых, наличие собственных ИТ-решений позволяет уберечься от глобальных сбоев. В-третьих, такой подход положительно влияет на состояние ИТ-отрасли страны и открывает перспективы для экспорта своего софта.

Как оказалось, уход зарубежных вендоров из России не стал фатальным. Постепенно ситуация выровнялась благодаря беспрецедентной поддержке ИТ-отрасли со стороны государства. Мы видим, что наши компании повысили стрессоустойчивость и смогли преодолеть, казалось бы, безвыходную ситуацию.

Уверен, что со временем вопрос замещения иностранного софта будет решен полностью. И отечественные ИТ-решения станут все более востребованными в других странах.

Автор — директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко.

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