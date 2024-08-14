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Задуматься о переходе: почему следует отказаться от рекламы в Instagram*

Член ОП РФ Данюк заявил об опасности рекламы в Instagram*

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Depositphotos
После признания в РФ Instagram* экстремистской соцсетью часть блогеров и рекламодателей продолжили воспринимать привычную им площадку как способ заработка и продвижения продуктов. Тем не менее даже самые преданные фанаты Instagram* начинают задумываться о переходе на российские платформы, отметил член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

Считаю важным, чтобы все российские блогеры и рекламодатели перешли на отечественные аналоги Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) уже сейчас. Почему им следует это сделать.

Первое, о чем стоит упомянуть — эффективность самой рекламы. Согласно статистике, в первые месяцы после блокировки Instagram* в России количество просмотров постов у многих брендов заметно упало. В частности, к лету оно достигло 80% от показателей января 2022 года. Осенью ситуация стала чуть лучше, и среднее количество просмотров постов увеличилось на 3%, однако с декабря 2022 года началось непрерывное снижение.

Так, самые низкие показатели просмотров постов у брендов были зафиксированы летом 2023 года и составили 42% от показателей января 2022-го. Осенью цифра поднялась до 50% от исходного количества просмотров, но в январе 2024 года опять снизилась.

У блогеров картина отличается. Хотя снижение количества просмотров постов после блокировки заметно, но в течение всего 2022 года колебания были на уровне сезонных. К лету 2023 года осталось около 90% просмотров, а осенью началось пике. В сентябре 2023 года метрика количества просмотров постов составила 77% от прежних показателей, в октябре 71%. К январю 2024 года просмотры упали почти наполовину.

Второй аргумент — безопасность пользователей. Поскольку Instagram* официально заблокирован в РФ, оставшиеся на площадке российские блогеры активно призывают свою аудиторию использовать различные механизмы для обхода ограничений, особенно VPN-сервисы. Подавляющее большинство подобных приложений собирают информацию о пользователях без их ведома и допускают утечки персональных данных.

Некоторые VPN-сервисы изначально создавались с мошенническими целями. Например, для заражения устройства вирусом и его включения в ботнет или взлома банковских приложений. Но даже если абстрагироваться от этого, VPN-сервисы банально неудобны. Например, низкая скорость интернета из-за подобных приложений просто не позволяет наслаждаться просмотром контента и еще сильнее ухудшает и без того невысокую эффективность рекламы.

Разумеется, многие настолько сильно привыкли к Instagram*, что не готовы менять платформу даже с учетом озвученных выше причин. И тут мне на помощь приходит третий аргумент. В России существуют достойные аналоги Instagram*.

И четвертый весомый аргумент — в скором времени в России запретят рекламу в экстремистских соцсетях. Государственная дума РФ уже приняла в первом чтении законопроект, который запрещает это делать. Поэтому в будущем у российских блогеров и рекламодателей, кто продолжит вести деятельность в Instagram*, возникнут серьезные проблемы с законом.

Таким образом, дальнейшее использование Instagram* не имеет никакого смысла, в том числе экономического.

Автор — член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

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