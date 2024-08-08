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Монополия на мнение: почему в США взялись за TikTok

Эксперт РОЦИТ Гогуа назвал российские площадки, способные заменить YouTube

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Unsplash
Власти США сильно хотят, чтобы китайская компания ByteDance продала американский бизнес TikTok, поскольку считают эту социальную сеть угрозой для национальной безопасности страны. Иначе эта сеть будет запрещена в этом государстве. Дело даже дошло до того, что в апреле этого года президент США Джо Байден подписал закон. Согласно его требованиям, TikTok будет запрещен в стране, если владелец платформы не продаст бизнес в течение следующих 270 дней, отмечает эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа.

В мае СМИ сообщили, что TikTok и ее материнская компания подали в американский суд иск с просьбой прекратить исполнение этого закона. По мнению истцов, он нарушает Конституцию, в том числе поправку о свободе слова.

Затем, уже в конце июля, стало известно, что Министерство юстиции США обратилось в апелляционный суд с просьбой отклонить этот судебный иск. А в начале августа Министерство юстиции США подало на социальную сеть TikTok иск в суд за сбор персональных данных детей в возрасте до 13 лет без разрешения их родителей.

И тут получается занятная история, поскольку власти США обвиняют TikTok в том, чем активно занимаются американские онлайн-площадки - Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* и YouTube.

Например, в 2023 году аналитическая компания Adalytics обвинила YouTube в слежке за несовершеннолетними и показе им таргетированной рекламы, тем самым видеохостинг нарушил американский закон о защите конфиденциальности детей в интернете.

В 2021 году благодаря исследованию компаний Global Action Plan, Reset Australia и Fairplay выяснилось, что Facebook* и Instagram* собирают данные о несовершеннолетних пользователях.

Более того, Instagram* опасен для детей тем, что на этой площадке активничают растлители. И модерация платформы их почему-то не блокирует.

Правда, странным, а потому и опасным, подходом к модерации известны все три американские онлайн-площадки. Возьмем, к примеру, хотя бы YouTube. Модерация платформы удаляет каналы российских блогеров, музыкантов, СМИ, а противозаконный контент не трогает, тем самым игнорируя требования Роскомнадзора. Иными словами, видеохостингу все равно на российское законодательство. Собственно, как и на российских пользователей. Иначе Google (владелец YouTube) не допустил бы проблем со скоростью загрузки видео на своей онлайн-платформе в России.

Однако у российских пользователей уже есть варианты, чем заменить YouTube. Это «VK Видео», RUTUBE, NUUM, «Платформа». Эти отечественные площадки уделяют особое внимание безопасности пользователей, строго соблюдая требования российского законодательства, и постоянно развиваются.

То же самое и про отечественные аналоги Facebook* - «ВКонтакте», «Одноклассники». И про наши альтернативы Instagram*. Например, LOOKY.

Отечественные онлайн-платформы уже давно готовы принять всех тех, кто продолжает пользоваться западными площадками. А для стимула блогеров и рекламодателей к переходу на наши платформы Государственная Дума РФ приняла в июле этого года в первом чтении законопроект о запрете рекламы в запрещенных социальных сетях. Этот законопроект важен, поскольку он направлен на обеспечение безопасности российских пользователей в интернете. А это особенно важно, когда коллективный Запад ведет информационную войну против России, используя в качестве основного оружия американские онлайн-платформы.

Автор — эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа.

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