Монополия на мнение: почему в США взялись за TikTok

Власти США сильно хотят, чтобы китайская компания ByteDance продала американский бизнес TikTok, поскольку считают эту социальную сеть угрозой для национальной безопасности страны. Иначе эта сеть будет запрещена в этом государстве. Дело даже дошло до того, что в апреле этого года президент США Джо Байден подписал закон. Согласно его требованиям, TikTok будет запрещен в стране, если владелец платформы не продаст бизнес в течение следующих 270 дней, отмечает эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа.

В мае СМИ сообщили, что TikTok и ее материнская компания подали в американский суд иск с просьбой прекратить исполнение этого закона. По мнению истцов, он нарушает Конституцию, в том числе поправку о свободе слова.

Затем, уже в конце июля, стало известно, что Министерство юстиции США обратилось в апелляционный суд с просьбой отклонить этот судебный иск. А в начале августа Министерство юстиции США подало на социальную сеть TikTok иск в суд за сбор персональных данных детей в возрасте до 13 лет без разрешения их родителей.

И тут получается занятная история, поскольку власти США обвиняют TikTok в том, чем активно занимаются американские онлайн-площадки - Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* и YouTube.

Например, в 2023 году аналитическая компания Adalytics обвинила YouTube в слежке за несовершеннолетними и показе им таргетированной рекламы, тем самым видеохостинг нарушил американский закон о защите конфиденциальности детей в интернете.

В 2021 году благодаря исследованию компаний Global Action Plan, Reset Australia и Fairplay выяснилось, что Facebook* и Instagram* собирают данные о несовершеннолетних пользователях.

Более того, Instagram* опасен для детей тем, что на этой площадке активничают растлители. И модерация платформы их почему-то не блокирует.

Правда, странным, а потому и опасным, подходом к модерации известны все три американские онлайн-площадки. Возьмем, к примеру, хотя бы YouTube. Модерация платформы удаляет каналы российских блогеров, музыкантов, СМИ, а противозаконный контент не трогает, тем самым игнорируя требования Роскомнадзора. Иными словами, видеохостингу все равно на российское законодательство. Собственно, как и на российских пользователей. Иначе Google (владелец YouTube) не допустил бы проблем со скоростью загрузки видео на своей онлайн-платформе в России.

Однако у российских пользователей уже есть варианты, чем заменить YouTube. Это «VK Видео», RUTUBE, NUUM, «Платформа». Эти отечественные площадки уделяют особое внимание безопасности пользователей, строго соблюдая требования российского законодательства, и постоянно развиваются.

То же самое и про отечественные аналоги Facebook* - «ВКонтакте», «Одноклассники». И про наши альтернативы Instagram*. Например, LOOKY.

Отечественные онлайн-платформы уже давно готовы принять всех тех, кто продолжает пользоваться западными площадками. А для стимула блогеров и рекламодателей к переходу на наши платформы Государственная Дума РФ приняла в июле этого года в первом чтении законопроект о запрете рекламы в запрещенных социальных сетях. Этот законопроект важен, поскольку он направлен на обеспечение безопасности российских пользователей в интернете. А это особенно важно, когда коллективный Запад ведет информационную войну против России, используя в качестве основного оружия американские онлайн-платформы.

Автор — эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа.