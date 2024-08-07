Преступность без лица: что об анонимности говорят иностранные криминологи

Злоумышленники стараются различными способами остаться незамеченными в интернете. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что именно поэтому криминологи из разных стран сходятся во мнении, что анонимность в сети – это один из главных элементов преступных схем.

Прибегать к анонимности также любят распространители фейков и кибербуллеры. Причем действия последних могут довести жертву травли до летального исхода.

При этом в большинстве случаев мошенники, кибербуллеры, распространители лживой информации в сети, террористы, украинские спецслужбы в рамках анонимности используют «серые» SIM-карты. С их помощью они могут регистрировать аккаунты в различных социальных сетях и мессенджерах, чтобы анонимно реализовывать цели, которые представляют серьезную угрозу для безопасности людей и государства.

Именно поэтому власти принимают активные меры по борьбе с распространением «серых» SIM-карт и деанонимизации массовой информации в интернете. Так, Совет Федерации уже одобрил важный законопроект, который направлен на обеспечение безопасности наших граждан. Его требования касаются продажи SIM-карт и необходимости владельцев каналов в мессенджерах и пабликов в соцсетях, у которых более чем 10 тыс. подписчиков, предоставить в Роскомнадзор сведения о себе.

Кстати, деанонимизация каналов касается и YouTube, что важно, поскольку этот видеохостинг – одно из главных оружий в информационной войне против России. И хотя сейчас российские пользователи отмечают снижение скорости загрузки видео на YouTube, он все равно продолжает представлять опасность для взрослых и детей. Дело в том, что на этой площадке большое количество лживого и деструктивного контента. YouTube его не удаляет, даже игнорирует требования Роскомнадзора это сделать. Кроме того, американский видеохостинг является плацдармом для злоумышленников.

Поэтому тем гражданам, кто беспокоится за свою безопасность в интернете, советую перейти на отечественные аналоги YouTube. Это, например, «VK Видео», Rutube и Nuum. Наши площадки строго соблюдают требования российского законодательство. И это гарант того, что они серьезно подходят к безопасности пользователей в интернете. И только сообща – законодательные меры вкупе с желанием самих людей защитить себя в сети – мы сможем ее добиться. А если брать масштабно, то это поспособствует и укреплению национальной безопасности.

Автор: член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин