Навязывая опасные приложения: к чему может привести халатное отношение Google к россиянам

Из-за халатного отношения к российским пользователям Google никак не возобновит обслуживание серверов в РФ. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, на них хранится 80% контента, который смотрят россияне. В связи с этим наблюдаются проблемы со скоростью загрузки видео на YouTube.

По этой причине россияне вынуждены использовать VPN-сервисы. Те самые опасные приложения, из-за которых регулярно происходят утечки персональных данных в открытый доступ, заражаются вирусами мобильные устройства. Некоторые VPN-сервисы могут и вовсе сломать смартфон.

Конечно, на такую ситуацию с YouTube сразу обратили внимание мошенники. И стали в интернете предлагать установить программы, которые позволяют решить проблему со скоростью загрузки видео на YouTube. Но они, напротив, приносят новые неприятности, поскольку используются злоумышленниками для кражи персональных данных.

Помимо этих угроз, пользователей подстерегают опасности и на самом YouTube. Рекомендательные алгоритмы этой площадки предлагают самый разный контент взрослым и детям. В том числе это могут быть противозаконные видео, которые содержат лживую и деструктивную информацию. То есть и тут хорошо заметно отношение Google к российским пользователям, к их интересам.

Он даже игнорирует требования Роскомнадзора удалить противоправный контент, то есть идет ИТ-гигант и против российского законодательства. Поэтому его видеохостинг продолжает настырно навязывать опасный контент, а безобидный удалять, как говорится, без суда и следствия. Это особенно заметно по отношению к российским блогерам, музыкантам и СМИ. Иными словами, предвзятая модерация, граничащая с русофобией.

Но россиянам незачем такое терпеть, поскольку есть достойные отечественные аналоги YouTube. Это «VK Видео», RUTUBE, NUUM. Еще этим летом была представлена другая альтернатива – «Платформа». Если вы блогер, то на этих площадках вас не заблокируют за то, что вы русский. Если вы пользователь, кто хочет просто посмотреть интересный и, главное, безопасный контент, рекомендательные алгоритмы этих платформ его именно вам и предложат. Наши площадки серьезно подходят к модерации контента и исполняют требования российского законодательства.

Уверен, если Google и дальше продолжит так относиться к россиянам, они активнее станут переходить с YouTube на отечественные аналоги. И это, конечно, положительно отразится на развитии наших площадок. А если брать масштабно, благодаря переходу российских пользователей на отечественные платформы продолжит укрепляться цифровой суверенитет нашей страны.

Автор: член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин