Путь в никуда. Зачем X повышает анонимность пользователей

Илон Маск — довольно эксцентричный бизнесмен, который регулярно удивляет мировое сообщество своими решениями. Многие из них касаются принадлежащей ему соцсети X, носившей имя Twitter до покупки. Сменой названия предприниматель не ограничился — одним из последних нововведений миллиардера стало скрытие «лайков». Как утверждает платформа, это лучшим образом сказывается на конфиденциальности пользователей, однако в экспертном сообществе возник вопрос — действительно ли необходимо повышать уровень анонимности пользователей социальных сетей? Эксперт РОЦИТ, директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов объяснил, чем может быть опасна анонимность в сети.

Отказ от «лайков» как от публичной формы взаимодействия может иметь больше последствий, чем может показаться на первый взгляд. Эксперты считают, что анонимизация реакции пользователей способствует излишней фиксации на количестве «лайков», а не на том, от кого эти лайки исходят. Проблема в том, что большое количество «лайков» может придать постам ложное ощущение легитимности и бьет по независимым журналистским расследованиям.

Нельзя не забывать, что Х уже имел проблемы с анонимностью как последствие очередного странного решения Илона Маска — предприниматель убрал систему верификации доверенных пользователей с помощью синей галочки и заменил ее новой системой из нескольких разноцветных галочек, которая лишь путает пользователей.

Возможно, с помощью анонимности миллиардер пытается поставить всех в равные условия. Но это не работает в сети, которая допускает скрытые привилегии. Так, недавно один из пользователей X опубликовал список учетных записей, которым было разрешено нарушать правила сайта, включая запрет на расовые оскорбления. В число аккаунтов вошли известные консервативные аккаунты, такие как EndWokeness и LibsOfTikTok, бывший президент США Дональд Трамп, сам Илон Маск, а также официальный аккаунт министерства иностранных дел России. Информацию признали фейковой, однако эксперты указали, что ранее в Х уже была функция модерации, которая теоретически могла делать то же самое.

Наглядный пример последствий анонимности продемонстрировал пользователь под ником @Goolammv, которому удавалось оставаться анонимным с 2018 года. Сохраняя инкогнито, шантажист распространял на 125 тысяч своих подписчиков резкие политические комментарии и дезинформацию на жителей ЮАР.

В июле 2024 года независимые исследователи смогли выяснить личность шантажиста — им оказался Гулам Мухаммад Сулиман Вавда. Как оказалось, «правдоруб» имел значительные связи с Африканским национальным конгрессом (АНК) и имел отношение к миллионам долларов, полученных через государственные контракты и сделки с третьими сторонами. В частности, используя свои связи с высокопоставленными чиновниками АНК, Вавда получал эксклюзивный доступ к выгодным государственным тендерам.

В условиях СВО и информационной войны Россия давно поняла, что анонимность в интернете в любой форме недопустима. Прикрываясь мнимыми понятиями о свободе, любители инкогнито распространяют фейки, ложь и дезинформацию, а также совершают преступления в отношении законопослушных граждан. В связи с этим Государственная дума РФ приняла законопроект, ужесточающий правила оборота SIM-карт. Он позволяет защитить россиян от преступлений с использованием мобильной связи, соцсетей и мессенджеров, повышая требования к верификации пользователей.

В частности, инициатива вводит новые требования для владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. пользователей. В целях предотвращения распространения анонимных сообщений владельцы таких каналов будут обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре — верифицированные каналы будут маркироваться. В противном случае блогера ждут ограничения, касающиеся монетизации и распространения сообщений.

Кому-то закон может показаться довольно жестким, но необходимо понимать, что наша страна находится в состоянии войны. И если мы не можем предотвратить абсолютно каждую информационную атаку на нашу страну и на наших граждан, в наших силах как минимум не давать в руки злоумышленникам инструменты для этого.

Автор — эксперт РОЦИТ, директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.