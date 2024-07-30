Преступления без наказания: как соцсеть Х позволяет заниматься политическим шантажом

Любая социальная сеть без должного законодательного регулирования превращается в превосходную площадку для злоумышленников, убежден полковник полиции в отставке, эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), блогер Алексей Трифонов. По его мнению, отсутствие ответственности или большое количество правовых пробелов развязывают руки для совершения различных преступлений, включая политический шантаж.

В частности, в соцсети Х (бывший Twitter) получил известность пользователь под ником @Goolammv, которому удавалось оставаться анонимным с 2018 года. Сохраняя инкогнито, шантажист распространяет на 125 тыс. своих подписчиков резкие политические комментарии и дезинформацию на жителей ЮАР. Только в июле 2024 года независимые исследователи смогли выяснить личность шантажиста — им оказался Гулам Мухаммад Сулиман Вавда.

Безусловно, политиков иногда есть за что критиковать. Тем не менее, большинство подобных «разоблачителей» делают это не за свои идеалы, а по чьему-либо указанию, фактически становясь марионеткой в руках других людей или даже стран. И Гулам Вавда исключением не стал — расследования выявили значительные связи с Африканским национальным конгрессом (АНК) и миллионы долларов, «выкачанных» через государственные контракты и сделки с третьими сторонами. В частности, используя свои связи с высокопоставленными чиновниками АНК, Вавда получал эксклюзивный доступ к выгодным государственным тендерам.

В России в условиях информационной войны любые анонимные сведения вполне можно априори считать ложью. Тем не менее, те, кто ее распространяет, не должны избегать ответственности. И недавно законодатели еще сильнее приблизили момент «обеления» Рунета — так, недавно на пленарном заседании Государственная Дума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий правила оборота SIM-карт. Изначально он был направлен на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи, однако впоследствии в него был внесен ряд поправок, касающийся соцсетей.

В частности, инициатива вводит новые требования для владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. пользователей. В целях предотвращения распространения анонимных сообщений владельцы таких каналов будут обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре – верифицированные каналы будут маркироваться. В противном случае блогера могут ожидать ограничения, касающиеся монетизации и распространения сообщений.

Стоит отметить, что конструктивная и содержательная критика всегда лишь приветствуется государством — на ее основании в том числе корректируются многие законодательные инициативы, которые впоследствии утверждаются в ином виде. Однако к вышеперечисленным критериям здоровой критики никак не относится анонимное распространение дезинформации и откровенный шантаж. В связи с этим принятый ГД РФ законопроект никак не ударит по свободе слова в РФ и не станет препятствием для выражения своей гражданской позиции, но при этом надежно отсеет тех, кто не готов нести ответственность за свои слова.

Автор — эксперт РОЦИТ, эксперт по борьбе с экстремизмом, блогер Алексей Трифонов.