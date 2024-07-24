Инструмент преступников: как злоумышленники по всему миру используют серые SIM-карты

Любые обеспечивающие анонимность инструменты неизменно оказываются в руках преступников. Это характерно для злоумышленников по всему миру, и серые SIM-карты исключением не стали, отмечает общественный деятель и правозащитник, председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

Так, власти задержали пятерых членов террористической организации FETÖ и четырех других беглецов, пытавшихся бежать в Грецию, на границе турецкой северо-западной провинции Эдирне. Эта группа стала виновником двух попыток государственного переворота, замаскированных под расследование коррупционных действий. Правоохранительные органы отмечают, что террористы организовывают побег членов группировки с помощью SIM-карт, зарегистрированных на других людей.

В связи с опасностью серых SIM-карт правительства разных стран предпринимают меры для борьбы с ними. К примеру, в парламент Сингапура был внесен новый законопроект, призванный упростить привлечение к ответственности тех, кто использует SIM-карты в преступной деятельности. Как уточнило сингапурское министерство внутренних дел, это связано с тем, что преступные синдикаты все чаще используют сингапурские SIM-карты, чтобы обойти меры правительства по блокированию мошеннических звонков и SMS-сообщений за рубежом.

Еще одна страна, которая нетерпима к распространению серых SIM-карт — Индия. По этой линии в государстве взаимодействуют департамент телекоммуникаций и полиция. Ведомства активно борются с распространением SIM-карт, полученных с помощью поддельных документов и мошенничества с биометрическими данными — на данный момент правоохранительные органы аннулировали 3 миллиона мошеннических SIM-карт.

Как мы видим, SIM-карты являются важным элементом многих мошеннических схем, и вопрос ужесточения правил их оборота актуален как никогда. Напомню, что в России в первом чтении ГД РФ уже был принят соответствующий законопроект. В соответствии с инициативой, предложенной депутатами ГД РФ Антоном Горелкиным и Василием Пискаревым, на портале «Госуслуг» появится раздел «Мои SIM-карты», где будут указаны все телефонные номера, оформленные на пользователя. При необходимости граждане смогут прекращать обслуживание неиспользуемых или подозрительных номеров прямо из личного кабинета — это в том числе позволит предотвратить регистрацию SIM-карт по подложным документам.

Кроме того, для иностранцев предлагается ввести особые требования — они смогут приобрести SIM-карту только в официальных салонах связи операторов после регистрации в единой биометрической системе, а номер телефона будет жестко привязан к опознавательному идентификатору телефона IMEI, чтобы исключить возможность переставить SIM-карту в другое устройство. Также иностранцы не смогут оформлять на себя более 10 номеров. В дополнение к этому сенатор Артем Шейкин предложил ввести регистрацию SIM-боксов для борьбы с телефонным мошенничеством.

Разумеется, законопроект еще будет дальше рассматриваться и дополняться, но уже в существующем виде он способен повысить защиту законопослушных граждан от мошенничества, значительно усложнив доступ к одному из их главных инструментов. Деятельность злоумышленников доказывает — анонимность неприемлема в любом виде, и взятый властями курс на искоренение этого явления я целиком поддерживаю.

Автор — общественный деятель и правозащитник, председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.