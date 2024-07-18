Особое внимание: как дивиденды Сбера влияют на развитие России

На выплату дивидендов за 2023 год Сбер направил рекордную сумму в размере 752 млрд рублей, которая соответствует 50% чистой прибыли банка за прошлый год. По мнению независимого экономиста Андрея Бархоты, в условиях нестабильности и большей амплитуды рыночных и процентных рисков именно дивиденды становятся главным мотивирующим фактором при принятии инвестиционных решений.

Всего в 2024 году российские компании могут выплатить до 5 трлн руб. дивидендов. Это больше, чем расходная часть бюджета Москвы и прибыль всего банковского сектора за тот же период.

Одно из замечательных свойств акций — это двойной источник дохода инвестора. С одной стороны, акционер может рассчитывать на прирост курсовой стоимости долевых ценных бумаг. Это можно расценивать как своеобразную премию за выбор конкретного инвестиционного инструмента. С другой стороны, эмитенты стремятся разделить свой успех с инвесторами, которые в них поверили и выплатить из чистой прибыли дивиденды – «часть, подлежащую разделу» в переводе с латинского.

Размер дивидендов всецело зависит от прибыли. Первоклассные эмитенты стремятся к тому, чтобы финансовые показатели были устойчивыми, и инвесторы оставались вместе с ними и далее. Инвесторы же заинтересованы в тех компаниях, которые уделяют много внимания как своим финансовым результатам, так и дивидендным выплатам акционерам.

Акции Сбера всегда были привлекательным активом для инвесторов еще с тех времен, когда на отечественном финансовом рынке были широко представлены иностранные инвестиционные фонды. Часто бумаги крупнейшего банка аналитики именовали «защитным активом».

Это объяснялось менее резким падением котировок в период экономических шоков, способностью быстро восстанавливаться после реализации процентного, рыночного и валютного рисков, а также удержанием и увеличением доли в совокупном финансовом результате банковского сектора даже в условиях идеального шторма.

Например, по итогам 2017 года прибыль Сбера составила 848 млрд руб., тогда как финансовый результат всей российской банковской системы достиг лишь 790 млрд руб. Таким образом, неуязвимый для всех невзгод результат флагмана перекрыл убытки других участников рынка.

Не менее важным фактором инвестиционной привлекательности бумаг Сбера стало особое внимание к дивидендам.

Акционерный капитал банка имеет особенную структуру. Это единственный государственный банк, где доля государства не превышает контрольную, а остальной пакет находится в руках инвесторов. Столь высокая диверсификация и количество акционеров требует от банка достижения стратегических целей и постоянных улучшений в части операционной и финансовой эффективности.

В то же время государство как владелец контрольного пакета акций Сбера регулярно указывает на положительное влияние получаемых дивидендов на государственный бюджет — ведь половина дивидендных выплат, сотни миллиардов рублей поступают в казну и служат целям среднесрочного социально-экономического развития нашей страны.

Более 15 лет назад, когда состоялось IPO Сбера, многие эксперты именовали его не иначе как «народное». Это объяснялось высокой диверсификацией реестра акционеров банка, широким вовлечением граждан в покупку акций крупнейшего банка, в том числе из регионов РФ. С тех пор стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбера выросла кратно, а за последующие годы банк выплатил порядка 3,2 трлн руб. дивидендов своим акционерам. Это в разы больше дивидендов всех остальных публичных банков вместе взятых за сопоставимый период.

Непрерывный спрос инвесторов на бумаги Сбера стимулировали привлекательную динамику котировок его акций. Это приводило к тому, что по показателю доходности от вложений в акций с учетом дивидендов Сбер всегда занимал одно из лидирующих позиций на рынке.

Наравне с феноменальной инвестиционной привлекательностью акции Сбера оказывали, пожалуй, самое сильное положительное влияние на инвестиции в экономику страны. Принцип работы банка базируется на том, что 1 млн руб. вложений в акции Сберу дают возможность последнему предоставить 10 млн руб. кредитов предприятиям и населению, то есть проинвестировать в развитие национальной экономики, в том числе регионов. В этой связи многие инвесторы склонны к тому, чтобы реинвестировать дивиденды, получаемые по акциям Сбера, в новые акции Сбера — трудно представить более рациональное и выгодное направление вложений с учетом опыта и сравнительно незначительных инвестиционных рисков.

Стратегическое значение дивидендных выплат крупнейшего банка было одним из предпосылок для перехода акций во владение Минфина от Банка России в 2020 году. В 2021-2023 году темпы роста прибыли Сбера были выше 20%. Оставаясь верным принятой дивидендной политике у экосистемы Сбера есть все шансы не только не разочаровать текущих акционеров, но и привлечь новых.

Автор — независимый экономист Андрей Бархота.