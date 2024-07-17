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«Вредит людям»: почему важна деанонимизация информации в интернете

Депутат Немкин назвал фейки одной из причин опасности анонимности в интернете

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Depositphotos
Наверняка у многих из тех, кто следит за новостями, возник вопрос: «Почему власти так серьезно взялись за анонимность?». И нет, ответом не будет: «Потому что хотят всех контролировать». Анонимность в интернете в первую очередь вредит самим законопослушным пользователям. И всему виной как возможности, которые она предоставляет, так и то, как люди используют их, считает член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В чем вообще суть анонимности? В контексте интернета это возможность совершить какое-либо деяние или отправить какое-либо сообщение, при этом не выдавая абсолютно никаких персональных данных. Представим, что мы находимся в идеальном мире, в котором не существует преступлений, а все люди исключительно вежливы друг с другом. Необходимость анонимности начинает моментально вызывать вопросы.

Другое дело – суровые реалии, в которых существуют мошенники, фейки, кибербуллинг и другие явления, которые без возможности избежать правосудия просто не могли бы существовать. Это к вопросу о той самой свободе интернета, за которую очень многие выступают. Однако не стоит забывать, что анонимность дает свободу от ответственности перед законом, и некоторые распоряжаются ею исключительно в преступном контексте.

Есть случаи, когда без анонимности, действительно, не обойтись. Например, человек может знать о готовящемся теракте, и у него должна быть возможность анонимно сообщить об этом в правоохранительные органы, чтобы избежать возможной мести со стороны террористов. В России все это давно реализовано и отлично работает. В иных же случаях любая возможность сохранить анонимность рано или поздно оборачивается преступлением.

Я не зря написал выше о том, что анонимность в интернете в первую очередь вредит самим законопослушным пользователям. Именно они и являются мишенью всех противоправных действий со стороны анонимов. Например, законопослушные пользователи могут стать жертвами фейков, которые распространяет аноним.

Поэтому деанонимизация в интернете важна для общего блага всех, кто использует интернет для честных и порядочных целей – общения, развлечения и получения новых знаний. Первые подвижки в этом направлении уже есть. Так, в Государственной Думе РФ уже обсуждается инициатива, суть которой в том, чтобы обязать публичные каналы с аудиторией свыше 1000 человек в сутки передавать данные о себе в Роскомнадзор. Это отличная инициатива, которая направлена на то, чтобы обеспечить безопасность пользователей в интернете.

Автор — член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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