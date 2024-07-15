В автопутешествие с комфортом: пять гаджетов для долгих поездок

Путешествия на машине — отличный вариант для семейного отдыха. О том, какие гаджеты помогут защититься от непредвиденных проблем на дороге и какую страховку предусмотреть, «Газете.Ru» рассказала директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.

Компрессор

Спущенные шины — это одна из самых неприятных ситуаций в пути. Обязательно положите в багажник автомобильный компрессор: с его помощью можно подкачать проколотую шину и безопасно добраться до ближайшего шиномонтажа, без замены колеса и не дожидаясь приезда эвакуатора.

Компрессор понадобится и при подготовке к автопутешествию. Перед стартом обязательно проверьте давление в шинах и подкачайте их, если необходимо.

Пуско-зарядное устройство

Представьте, что после дня в пути вы, наконец, остановились на ночь в гостинице, но забыли выключить лампочку в салоне, когда выходили из машины. Скорее всего наутро не получится продолжить путешествие — придется думать, что делать с разрядившимся аккумулятором.

Помощником в такой ситуации может стать пуско-зарядное устройство. Гаджет не занимает много места, поэтому его удобно всегда возить с собой. Устройство обеспечит двигателю быстрый и безопасный пуск, а автовладельца избавит от поиска неравнодушных людей, готовых «прикурить» автомобиль.

Держатель телефона с беспроводной зарядкой

«Взял или не взял?» — вопрос, которым задаются автомобилисты, заметив на телефоне 10% зарядки и пытаясь найти в сумке нужный провод или портативный аккумулятор. Магнитный держатель со встроенной беспроводной зарядкой поможет избежать этих переживаний и быстро подзарядить смартфон во время поездки.

К тому же аксессуар не будет отвлекать от дороги – разместить в нем телефон гораздо проще и быстрее, чем подключить к проводу или вставить в стандартный держатель с «лапками».

Автохолодильник

Автомобильный холодильник — еще один помощник в поездках на природу и долгих автопутешествиях. С ним продукты останутся свежими, а напитки прохладными. Холодильник работает от подключения к автомобилю, благодаря этому внутри можно хранить свежие фрукты, овощи, мясо, молочные продукты даже в жаркую летнюю погоду.

Кроме того, он держит холод до пяти часов даже при отключении питания, поэтому можно не переживать за сохранность содержимого на остановках.

Переходник на розетку

Если в дороге планируются долгие остановки или ночевки на природе, переходник на розетку или, как он правильно называется, «преобразователь напряжения», может сослужить хорошую службу. Это специальное устройство с разъемом для обычной электрической вилки на 220В, которое подключается к авто через прикуриватель или к аккумулятору машины напрямую. С его помощью можно пользоваться техникой, предназначенной для работы от сети переменного тока: заряжать телефоны, фотоаппараты и другие гаджеты или же использовать бытовые электроприборы, например электрический чайник. Так поездка станет намного комфортнее.

Защитить себя и близких в дороге поможет полис для путешественников. Если понадобится медицинская помощь, он обеспечит качественное лечение, в том числе приемы узких специалистов, покроет стоимость восстановления потерянных или украденных документов, а также компенсирует расходы на проведение поисково-спасательных работ.

В автопутешествии важно позаботиться и о безопасности самого автомобиля. В этом поможет полис каско. В случае аварии, поломки или другого инцидента, страховая компания обеспечит ремонт авто. К тому же полис можно расширить опциями, которые будут полезны в дальней дороге, например, компенсация при повреждении багажа, доставка топлива, вызов специалистов для замены колеса или запуска двигателя.

Автор — директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.