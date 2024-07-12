Вселенная анонимности: как зарождается тренд на инкогнито

Быстрое развитие технологий в современном мире неизбежно сопровождается изменением ментальности людей и появлением новых трендов. Один из них зафиксировал Лэнс Эллиот – всемирно известный эксперт в области искусственного интеллекта (ИИ). Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что этот тренд связан с анонимностью, а именно ее возведением в абсолют.

Ученый дал этому явлению название «Burnerverse» – оно является производным от слов «universe», что переводится как «вселенная», и сленгового выражения «burner account», которое обозначает временно создаваемый анонимный аккаунт в соцсетях для деятельности, которую пользователь не хочет связывать с основным аккаунтом. Считаю, что на русский язык это можно перевести как «Альтовселенная» – вселенная альтернативных аккаунтов.

Суть альтовселенных в следующем – это любая социальная сеть, которая изначально основана на принципе полной анонимности ее участников. Есть особенность – в таких сообществах пользователи не пытаются притвориться кем-то другим, а сразу заявляют о том, что пишут не с основного аккаунта. Идея простая – человек может высказать свое мнение по спорной теме или вступить в обсуждение какого-то деликатного вопроса, не беспокоясь о социальных последствиях.

Как отмечает Лэнс Эллиот, у этого явления есть сторонники и противники. Первые утверждают, что анонимность позволяет людям говорить правду и выражать непопулярные мнения, не опасаясь за свою репутацию. Вторые же считают анонимность сомнительной и подрывающей доверие, так как она может способствовать троллингу, распространению дезинформации и другим формам злоупотреблений. Исследователь добавляет, что негативные стороны анонимности в подобных сообществах встречаются чаще, как показывает опыт.

Отдельное внимание ученый уделяет генеративному ИИ в альтовселенных – он тоже используется как средство сохранения анонимности. Как бы человек ни стремился скрыть свою личность, он может выдать себя характерными особенностями письма. Нейросети вроде ChatGPT решают эту проблему – можно отдать свой пост компьютеру и попросить переписать его другим языком или в стиле другого человека. Кроме того, Лэнс Эллиот подчеркивает, что возможности современного ИИ позволяют создавать невероятно убедительные фейки, которые затем публикуются и распространяются в альтовселенных. При этом предполагаемый автор рассылки не несет ответственность ни за содержание сообщения, ни за последствия, которые оно может спровоцировать.

Комментируя публикацию ученого, хотелось бы отметить, что Россия не понаслышке знакома с упомянутыми Лэнсом Эллиотом проблемами. Вместе с началом специальной военной операции (СВО) нашу страну захлестнул поток фейков, которые были как творчеством отдельных личностей, так и плодом целенаправленной работы профессиональных групп. И в скором времени совершать подобные действия, будучи анонимным, станет гораздо сложнее.

Во-первых, правительство ужесточает правила оборота SIM-карт, «серые» версии которых часто используются для регистрации в социальных сетях под чужим именем и совершения мошеннических спам-звонков. Во-вторых, в Госдуме РФ обсуждается инициатива, согласно которой публичные каналы с аудиторией свыше 1000 человек в сутки обяжут передавать данные о себе в Роскомнадзор.

Как показал опыт СВО, анонимностью пользуются исключительно в преступном и дезинформационном контексте, поэтому можно однозначно сказать – такому явлению, как альтовселенные, в России точно не найдется места. Деанонимизации быть.

Автор: член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин