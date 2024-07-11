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Вся жизнь в смартфоне: чем может обернуться утеря смартфона

Депутат Немкин назвал утерю смартфона опасным событием

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Depositphotos
Характерная особенность современного мира – перенос значительной части жизни в смартфон. Покупки, банкинг, общение с близкими, рабочие документы – все помещается буквально на ладони. Помимо этого, в гаджете установлена SIM-карта. Она фактически становится ключом от большинства цифровых сервисов, включая государственные. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, чем опасна утеря смартфона.

Многие скажут: «У меня на телефоне установлена блокировка, никто не получит к нему доступ». Да, заблокированный телефон действительно может помешать злоумышленнику, но есть два момента. Первый – если в телефоне была установлена SD-карта, то ничто не помешает извлечь ее и ознакомиться с ее содержимым на другом устройстве. И если там находятся, например, рабочие файлы пользователя, последствия могут быть непредсказуемыми.

Второй момент – устанавливая блокировку на телефон, многие забывают установить код блокировки на SIM-карту. В результате мошенник может легко переставить карту в другой телефон, прочитать SMS от сервисов и получить доступ к данным и деньгам пользователя.

Учитывая все вышесказанное, последствия от утери SIM-карты могут стать катастрофическими. Как минимум проблем с доступом в соцсети наверняка не будет. А там в распоряжении злоумышленника оказывается вся база контактов пользователя, у которых можно невзначай попросить денег. Особенно плохо придется тем, кто имеет привычку сохранять в сообщениях пароли, логины и ПИН-коды от приложений. Это может дать преступнику доступ к банковским приложениям пользователя и возможность снять со счета все деньги, еще и оформив кредит. Кроме того, такие личности могут также начать шантажировать человека угрозой разглашения конфиденциальных данных с телефона и вымогать деньги.

Даже если пользователь максимально перестраховался и перекрыл доступ в соцсети и банковские приложения, то сама SIM-карта никуда не делась. Если человек не поставил на нее код блокировки и не обратился своевременно к оператору с просьбой заблокировать ее, то с помощью такой SIM-карты злоумышленник может успеть совершить несколько звонков. В лучшем случае это будет глупый розыгрыш, а в худшем номером пользователя может воспользоваться террорист или экстремист.

Уменьшить потенциальный урон от утери смартфона может помочь законопроект, ужесточающий правила оборота SIM-карт, который Государственная Дума РФ уже приняла в первом чтении. Согласно его требованиям, на портале «Госуслуги» должен появиться раздел «Мои SIM-карты», где будут указаны все телефонные номера, оформленные на пользователя. При необходимости граждане смогут прекращать обслуживание неиспользуемых или подозрительных номеров прямо из личного кабинета. Это позволит предотвратить регистрацию SIM-карт по подложным документам.

Кроме того, для иностранцев предлагается ввести особые требования. Они смогут приобрести SIM-карту только в официальных салонах связи операторов после регистрации в единой биометрической системе, а номер телефона будет жестко привязан к опознавательному идентификатору телефона IMEI, чтобы исключить возможность переставить SIM-карту в другое устройство. Также иностранцы не смогут оформлять на себя более 10 номеров.

Разумеется, никакие меры защиты от государства не могут полностью предотвратить негативные последствия от утери телефона, если человек халатно относится к защите персональных данных в своей зоне ответственности. Тем не менее любые препятствия действиям мошенников снижают вероятность встречи с ними, что так или иначе повышает безопасность каждого гражданина.

Автор: член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин

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