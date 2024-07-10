«Давить на психологию»: чем опасны «серые» SIM-карты

Каждая мошенническая схема опирается на определенную психологическую особенность человека. При этом в большинстве случаев для реализации своих преступных целей злоумышленники используют «серые» SIM-карты, заявил член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Начнем с того, что купить такую карту довольно просто. Они часто продаются прямо на улице и в переходах, а иногда их вовсе раздают бесплатно. Оформлять такие карты не нужно. Для начала их использования достаточно пополнить платежный баланс. Отсутствие необходимости оформления объясняется просто — SIM-карта уже на кого-то оформлена. Это, например, может быть подставное физическое лицо или организация. Нюансы не важны, главное то, что реальный пользователь карты не владеет ею, и это влечет целый ряд рисков.

Поскольку у карты уже есть владелец, то фактически доступ к ней всегда имеют минимум двое — реальный пользователь и неизвестный, на кого была совершена регистрация. А это значит, что последний может распоряжаться картой по своему усмотрению, в том числе при необходимости получать ее дубликат в салонах сотовой связи как законный владелец. После этого они могут использовать номера таких SIM-карт для входа в различные личные кабинеты, привязанные к этому номеру. Как правило, речь идет про социальные сети, мессенджеры, мобильный банк, маркетплейсы и прочие площадки, где были совершены покупки и оставлены данные банковских карт. Естественно, мошенник получает к ним полный доступ, со всеми вытекающими последствиями.

Помимо этого, «серые» SIM-карты широко используются в схемах с телефонным мошенничеством. По статистике МВД России, в январе-мае текущего года было зарегистрировано 304,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, телекоммуникаций или в сфере компьютерной информации. Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половина таких преступлений (46,7%) были совершены с использованием мобильной связи, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, с началом специальной военной операции «серыми» номерами активно начали пользоваться для достижения своих преступных целей украинские спецслужбы, террористы и прочие лица, намерения которых опасны для общества. Так, с середины 2022 года по стране прокатилась волна новостей о совершенных нашими же гражданами поджогах релейных шкафов на железных дорогах, военкоматов, различного рода диверсий и терактов.

Методы вербовки для совершения противоправных деяний различны: от давления на корыстные мотивы до угроз и шантажа. А вот средствами такой вербовки, как правило, становятся мобильная связь и интернет. Даже если жертва телефонной атаки оперативно обратится в правоохранительные органы в связи с поступившим ей звонком с предложением или требованием совершить, например, диверсию, найти звонившего будет сложно.

Учитывая все вышеперечисленное, совершенно неудивительно то, что вопрос об ужесточении правил оборота SIM-карт был оформлен в виде законопроекта, который Государственная дума РФ уже приняла в первом чтении. Согласно его требованиям, на портале «Госуслуги» должен появиться раздел «Мои SIM-карты». В нем будут указаны все телефонные номера, оформленные на пользователя. Это позволит каждому гражданину прекращать обслуживание неиспользуемых или подозрительных номеров прямо из своего личного кабинета. Подобная мера нацелена на то, чтобы предотвратить регистрацию SIM-карт по подложным документам.

Кроме того, для иностранцев предлагается ввести особые требования. Они смогут приобрести SIM-карту только в официальных салонах связи операторов после регистрации в Единой биометрической системе. При этом номер телефона будет привязан к опознавательному идентификатору телефона IMEI, чтобы исключить возможность переставить SIM-карту в другое устройство. Также иностранцы не смогут оформлять на себя более 10 номеров.

Учитывая опасность, которую несут в себе «серые» SIM-карты, этот законопроект очень важен. Лишение мошенников ключевого элемента их схем положительно отразится на безопасности каждого россиянина. И это соответствует ключевой цели государства — защите своих граждан.

Автор — член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.