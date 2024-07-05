Необходимая альтернатива: почему важно, чтобы появилась iOS-версия RuStore

Любая компания, желающая работать на рынке той или иной страны, принимает на себя обязательство подчиняться действующему в ней законодательству и исполнять все его требования. Это общепринятая деловая практика, однако западные ИТ-гиганты по традиции считают, что могут ее игнорировать, рассказал директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко.

Как подчеркнул Глущенко, такое высокомерие со стороны западных компаний регулярно оборачивается для них гигантскими штрафами. При этом корпорации имеют все шансы при желании избежать подобных санкций. И сейчас будет очень интересно понаблюдать, какой путь выберет Apple.

Суть в следующем. Инициативная группа депутатов и сенаторов во главе с председателем правления РОЦИТ, зампредседателем комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным разработала законопроект, который запрещает продажу в РФ мобильных устройств без предустановленного магазина RuStore от VK. Неисполнение этой нормы будет грозить компании оборотными штрафами в России.

Разумеется, Apple не в восторге от любых мер, ограничивающих монополию компании на распространение приложений в экосистеме своих многочисленных пользователей. ИТ-гигант удерживал ее почти 16 лет, получив миллиарды долларов чистой прибыли. Неудивительно, что такая ситуация вызывала все большее недовольство регуляторов в разных странах мира. И одним из первых регуляторных тектонических сдвигов стал принятый в 2022 году в Европейском союзе (ЕС) «Закон о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA). Этот документ заставил Apple открыть доступ для других магазинов приложений на iOS и разрешить альтернативные платежные системы в приложениях.

Apple тщетно пыталась убедить европейских законодателей в том, что ее контроль над AppStore имеет решающее значение для безопасности и качества распространяемых ею приложений. Но любому здравомыслящему человеку понятен истинный мотив корпорации – нежелание терять миллиарды долларов чистой прибыли, источником которой является комиссия в 30% за услуги этого сервиса. Компания настолько вцепилась в эту «кормушку», что когда суд в США обязал Apple разрешить использование сторонних платежных систем в приложениях на iOS, ИТ-гигант выполнил это требование, но с условием: разработчики должны платить комиссию в 27%.

В этом контексте инициатива наших парламентариев становится более понятной, и причин у такого законопроекта как минимум две. Первая – ни одно государство не может делегировать полномочия по обеспечению безопасности своих граждан компании, «прописанной» в недружественной стране и другой юрисдикции. Вторая – собственный магазин приложений работает на поддержку российских разработчиков. Очевидно, что зависимость от прихотей иностранной корпорации не лучшее, что нужно предлагать отечественной ИТ-отрасли и российским пользователям.

Автор: директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко