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От судьбы не уйдешь: у Google не получилось избежать антимонопольного преследования

Компанию Google обвинили в монополизации рекламного рынка

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Depositphotos
Компания Google долгое время занимала доминирующее положение на мировом рынке онлайн-рекламы, что вызывало определенное беспокойство у государственных органов и представителей бизнеса. В настоящее время возникла ситуация, в которой ИТ-гиганту предъявляют обвинения в монополизации рекламного рынка, отмечает управляющий партнер юридической компании ЭБР, сооснователь образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Александр Журавлев.

Ожидается, что компания скоро столкнется с судебным процессом в окружном суде штата Вирджиния (США). Заседание назначено на сентябрь текущего года. Эти обвинения были выдвинуты в рамках специального процесса, похожего на уголовный, в котором будут участвовать присяжные-заседатели.

До назначения судебного заседания Google пыталась оспорить в суде компетентность спора, указывая, что он не должен рассматриваться в рамках судебного разбирательства. В качестве аргументов ИТ-гигант указал то, что антимонопольное законодательство не мешает клиентам компании отказываться от заключения сделок с конкурентами, а американские регуляторы не дали достаточно четкого определения тому, что такое рынок рекламных технологий.

Несмотря на то, что суд будет рассматривать именно вопрос по монополизации рекламного рынка, проблема доминирования Google распространяется на гораздо большее количество сфер деятельности. Не стоит забывать, что доля браузера Google Chrome на мировом рынке в мае этого года составляла 65%. Доля операционной системы Android, которой тоже владеет Google, на мировом рынке ОС порядка 70%. А видеохостингом YouTube (принадлежит Google) пользуется 1,9 млрд человек — это почти треть от всех пользователей интернета.

Можно подумать, что компания завоевала аудиторию за счет большого количества преимуществ перед другими ИТ-гигантами. Давным-давно, на заре интернета, это действительно было так. Google оказал настолько большое влияние на весь мир, что многие разделяют интернет на время до Google и после Google. Тем не менее в дальнейшем компания решила пойти по другому пути, намного более простому — «давить» любую конкуренцию с помощью денег. К примеру, в 2022 году ИТ-гигант заплатил Apple 20 миллиардов долларов за то, чтобы Google был поисковой системой по умолчанию в браузере Safari.

Доминирование Google создает зависимость некоторых стран от его ИТ-продуктов. В России же ситуация отличается благодаря наличию полноценных альтернатив западным онлайн-платформам. Например, компания VK активно развивает социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», платформу «Дзен» и «VK Видео». Кроме того, такая платформа, как LOOKY, имеет значительный потенциал для дальнейшего развития.

Пользователи и бизнес предпочитают отечественные онлайн-площадки из-за удобного интерфейса, доступа к качественному контенту, высокого уровня безопасности, поддержки местных разработчиков и соответствия платформ российским законам.

Одним из преимуществ использования российских площадок для пользователей в стране является возможность решать споры с этими платформами в рамках российской юрисдикции. Очевидно, что в случае выигрыша иска против зарубежного сервиса, реализация решения суда может стать проблематичной или даже невозможной из-за зависимости от действий иностранных судов и правоохранительных органов. В свою очередь, российская судебная система доступна, что повышает эффективность защиты интересов местных пользователей.

Автор — управляющий партнер юридической компании ЭБР, сооснователь образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Александр Журавлев.

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