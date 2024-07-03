То, что нужно всем: почему важен цифровой суверенитет

Цифровой суверенитет — термин, обозначающий возможность страны самостоятельно распоряжаться своим цифровым пространством. В современном мире интернет тоже является территорией государства, на которую распространяются его законы. И если страна становится «цифровым вассалом», это неизбежно приводит к неприятным последствиям, отмечает эксперт РОЦИТ, директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

Во-первых, цифровая независимость — это способность государства устанавливать и применять собственные правила и нормы, касающиеся контента, использования интернета и поведения в сети. Чтобы это стало возможным, в стране не должны преобладать иностранные сервисы. Иначе все попытки заставить зарубежных ИТ-гигантов соблюдать законодательство разбиваются об отсутствие вменяемой альтернативы для граждан.

Утверждение выше отлично иллюстрирует пример Бразилии, в которой, как и в большинстве других стран, основным видеохостингом является американский YouTube. В период предвыборной гонки онлайн-площадка распространяла огромное количество дезинформации. Причем вся она была пропущена администрацией YouTube.

Во-вторых, как продолжение первого пункта, — отсутствие цифрового суверенитета вынуждает государство полностью полагаться на иностранную площадку в вопросе модерации контента и защиты пользователей от злоумышленников. Как известно, мошенники освоили огромное количество схем, которые позволяют им взламывать профили авторов, распространять от их имени фейки и спам. Разумеется, от подобного не застрахована ни одна площадка. Однако на собственной платформе гораздо проще приостановить действие скомпрометированного аккаунта и снизить нанесенный злоумышленником вред. В то же время реакция зарубежной платформы на аналогичное требование может быть даже не рассмотрена.

В-третьих, путь цифрового суверенитета выгоден с экономической точки зрения в долгосрочной перспективе. Когда страна долгое время развивает собственные продукты и вкладывается в компетенции разработчиков, в один момент она перейдет от замены иностранных ИТ-решений до экспорта своих разработок.

Поэтому неудивительно, что многие страны стремятся к цифровому суверенитету. Например, в июне этого года стало известно, что власти Японии планируют укрепить суверенитет страны в сфере цифровых сервисов. Для это власти Японии стремятся создать новые виды бизнеса, увеличить экономическую эффективность местных ИТ-компаний, чтобы уменьшить отток денег за пределы страны.

В целом цифровой суверенитет — неизбежная история, к которой рано или поздно придет любое уважающее себя и своих граждан государство. А те, кто уже ведет работу в этом направлении, будут вынуждены ускориться под влиянием внешних факторов.

В России таким внешним фактором стали санкции. Однако благодаря совместной работе представителей власти и ИТ-отрасли большинство «пожаров» удалось потушить в рекордные сроки. Более того, удалось без каких-либо трудностей создать достойные аналоги западным ИТ-продуктам, при этом не забывая развивать уже давно существующие. В частности, это касается социальных сетей и видеохостингов. Например, «ВКонтакте», «Одноклассники», LOOKY, RUTUBE, «VK Видео», NUUM, «Платформа». Но этими онлайн-площадками достижения России в ИТ не ограничиваются. Страна продолжает свой путь к цифровому суверенитету и получает бесценный опыт, который неизбежно будет востребован в мире.

Автор — эксперт РОЦИТ, директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.