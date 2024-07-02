Новый закон об ужесточении регулирования SIM-карт ожидаемо спровоцировал множество обсуждений. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сравнил условия оформления SIM-карт в России и других странах.

Новый закон об ужесточении регулирования SIM-карт ожидаемо спровоцировал множество обсуждений. Напомню, что в июне Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который направлен на защиту россиян от преступлений с использованием мобильной связи.

Согласно этому документу, на портале «Госуслуги» должен появиться раздел «Мои SIM-карты», где будут указаны все телефонные номера, оформленные на пользователя. При необходимости граждане смогут прекращать обслуживание неиспользуемых или подозрительных номеров прямо из личного кабинета. Это позволит предотвратить регистрацию SIM-карт по подложным документам.

Что касается иностранцев, они смогут приобрести SIM-карту только в официальных салонах связи операторов после регистрации в Единой биометрической системе. Номер будет привязан к опознавательному идентификатору телефона IMEI, чтобы исключить возможность переставить SIM-карту в другое устройство. Также иностранцы не смогут оформлять на себя более 10 номеров.

Разумеется, мнения относительно этого законопроекта разделились. Но одно отрицать нельзя — анонимным пользователям SIM-карт не рады в очень многих странах мира.

Для начала стоит сказать, что в большинстве государств мира, порядка 160, регистрация SIM-карт и их привязка к реальной личности проводится в том или ином виде. Как правило, речь идет об удостоверении личности. Но некоторые страны в дополнение к этому обязывают сдавать биометрию, которая может включать в себя отпечатки пальцев и скан лица. В число таких государств входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Китай и Сингапур. А в некоторых случаях нарушение процедуры регистрации может привести к тюремному сроку. Например, в ОАЭ минимальное наказание за это преступление составляет год.

Обратимся к опыту Европы. В конце прошлого года в Литве был принят закон, обязывающий операторов мобильной связи регистрировать новые предоплаченные SIM-карты и людей, которые их покупают. Мера, которая вступит в силу с 2025 года, служит для борьбы с мошенничеством и ложными сообщениями о заложенных бомбах, например. В определенный момент до ужесточения оборота SIM-карт дошла и Германия — с 2017 года для этого нужно не только предъявить удостоверение личности, но и адрес места жительства или пребывания.

Если оценивать международный подход к регулированию SIM-карт, предлагаемые в нашей стране меры можно считать довольно мягкими. Однако главное тут другое — новый законопроект направлен на укрепление безопасности граждан и страны. И это особенно важно, когда коллективный Запад развязал информационную войну против России.

Автор — член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.