Проверка на ботнет: какие VPN-сервисы необходимо сразу удалить

VPN-сервисы - опасные приложения. И это не голословное утверждение. Неоднократно из-за подобных программ в открытый доступ попадали персональные данные пользователей, а их устройства заражались различными вирусами. Член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, как злоумышленники с помощью VPN-сервисов превращают устройства пользователей в ботнеты.

Некоторое вредоносное ПО может превратить мобильное устройство или компьютер в часть ботнета – сеть, которую злоумышленники используют для преступных целей, в том числе финансового мошенничества.

И тут, чтобы не быть голословным, приведу в пример историю, которая как раз связана с ботнетом. В конце мая этого года стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) ликвидировало один из крупнейших в мире ботнетов 911 S5. Эта сеть состояла из более 19 млн скомпрометированных IP-адресов в более чем 190 странах. С его помощью злоумышленники успели своровать миллиарды долларов.

ФБР удалось выявить шесть VPN-сервисов, которые содержали вредоносное ПО: MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN и ShineVPN. Устанавливать эти программы ни в коем случае нельзя. Иначе чувствительные данные человека и его деньги могут быть украдены, а он, сам того не подозревая, станет соучастником преступления. А лучше вообще отказаться от использования любых VPN-сервисов, поскольку они опасны. В частности, из-за того, что популярны среди киберпреступников.

Более того, разработчики VPN-сервисов совсем не против делиться персональными данными пользователей с третьими лицами. А среди них могут оказаться злоумышленники. И опять же, не стоит забывать, что VPN-сервисы не могут уберечь персональные данные от утечек в открытый доступ. Эти программы также негативно влияют на работу мобильного устройства, других приложений на нем и скорость интернета.

И со всеми этими рисками пользователь может столкнуться из-за привычки посещать запрещенные в России социальные сети. Игра явно не стоит свеч, поскольку уже есть достойные отечественные аналоги западным онлайн-площадкам. На наших платформах удобно общаться и потреблять контент, а для его создателей созданы все условия, чтобы успешно вести блогерскую деятельность.

Автор — член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.