Проблема с безопасностью: как Google относится к персональным данным

ИТ-гигант Google был неоднократно замешан в скандалах, связанных с приватностью и безопасностью пользователей. Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отмечает, что компания регулярно злоупотребляет своим массивом информации, либо относится к нему с непозволительной халатностью.

Как правило, Google либо отмалчивался, либо скрывался за расплывчатыми формулировками при просьбе прокомментировать свое поведение. Однако сейчас спрятаться не получится — проблемы с безопасностью сыграли злую шутку с ИТ-гигантом, который стал жертвой утечки важнейших документов, подтвердивших многие опасения экспертов.

В частности, документы содержат тысячи инцидентов, связанных с провалом мер защиты конфиденциальности от Google. К примеру, принадлежащий компании видеохостинг YouTube рекомендовал видео на основе удаленной истории просмотров пользователя. Сервис Google Street View сканировал, транскрибировал и хранил номерные знаки автомобилей. А приложение Waze от ИТ-гиганта раскрывало адреса пользователей.

Отдельного внимания заслуживает сервис Google Search. При ранжировании страниц компания учитывала факторы, использование которых изначально отрицала. Так, ИТ-гигант, вопреки своим заявлениям, анализировал поведение пользователя в браузере Google Chrome. Компания попыталась отмолчаться и по поводу утечки, однако впоследствии признала подлинность попавших в сеть документов.

Утечка произошла совсем недавно, и говорить о конкретных правовых последствиях для Google пока рано. Тем не менее уже сейчас можно смело говорить о том, что ИТ-гигант и любые его продукты окончательно теряют доверие пользователей. И неудивительно — если рассматривать свою аудиторию исключительно как денежный мешок и злоупотреблять их доверием, рано или поздно это вернется бумерангом

Вина за все эти инциденты отчасти лежит не только на самом Google, но и на странах, сознательно отказавшихся от развития аналогичных ИТ-продуктов. Такими действиями государство дает понять западному ИТ-гиганту: «Вы можете делать что хотите, мы все равно никак вам не сможем возразить». Россия же идет по иному пути. Развитие отечественных онлайн-платформ продолжается полным ходом. И они уже готовы составить достойную конкуренцию ИТ-продуктам Google и другим западным онлайн-площадкам.

Автор — первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.