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Ловушка для самых маленьких: как на YouTube используют детей

Правозащитник Шлыков рассказал об опасностях семейных блогов

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Freepik.com
Семейные видеоблоги, документирующие повседневную жизнь родителей и детей, получили огромную популярность на YouTube в 2010-х годах и до сих пор собирают миллионы просмотров. Однако, как отмечает председатель общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», экс-сотрудник спецподразделения МВД России, правозащитник Артур Шлыков, в последние годы видео такого формата вызывают все больше тревоги у общественности.

Одна из проблем подобных блогов в том, что соблюдение прав детей-блогеров полностью зависит от их родителей. А родители маленьких YouTube-звезд, к сожалению, нередко ставят в приоритет деньги, а не комфорт ребенка. Не удивительно, ведь на кону могут стоять астрономические суммы. При этом заработанные средства поступают прямиком на счет взрослого. Никаких требований по выделению части денег детям YouTube не предъявляет, оставляя юных пользователей в незащищенном положении. Стоит также принять в расчет, что съемки роликов никак не регулируются, то есть нет установленного количества часов, в течение которого допустимо снимать ребенка. Все это вкупе превращает семейный видеоблогинг в неконтролируемую форму детского труда.

Помимо отсутствия правовой защиты, этот формат таит в себе риски, которые ставят под угрозу общее благополучие ребенка. Например, участие детей в блогах может сопровождаться психологическим давлением со стороны родителей. Авторы контента, стремящиеся создать на экране идеальную картинку, могут требовать от ребенка соблюдения желаемого образа, пренебрегая его особенностями и чертами характера.

Широко известный пример — история супругов, отказавшихся от приемного сына с аутизмом после безуспешных попыток вписать его в идеальный семейный блог на YouTube. Первые ролики о процессе усыновления мальчика из Китая принесли паре тысячи новых подписчиков. Однако снимать ребенка с особенностями наравне с другими детьми оказалось невозможно. Подписчики стали замечать, что малыш все реже появляется на видео. В какой-то момент мальчик пропал из кадра вовсе, а вскоре после этого блогеры объявили о том, что отдали ребенка в другую семью.

Другая проблема использования детей на YouTube — полное отсутствие частной жизни у маленьких блогеров. Популярные каналы показывают, что родители готовы записывать на камеру даже самые приватные моменты взросления своих детей. Так, на многих семейных каналах можно найти видео с детьми, переживающими критические моменты: болеющими, плачущими или разговаривающими на неудобные темы. Например, на тему полового созревания. Моменты уязвимости человека выставляются на всеобщее обозрение ради просмотров и денег от монетизации. В будущем дети, ставшие героями таких видео, могут чувствовать себя крайне некомфортно из-за того, что их глубоко личные переживания в свое время были выставлены напоказ.

Причем мы не знаем, добровольно ли несовершеннолетние блогеры участвуют в съемках. Некоторые дети уже признались в прессе, что постоянные съемки были для них травмирующим опытом. Ребенок может с самых малых лет участвовать в семейном блоге и буквально не знать жизни без камеры. И далеко не все родители готовы прислушаться к нежеланию ребенка сниматься, ведь успешный блог часто становится основным способом заработка семьи.

Пока одни семейные блоги скрывают темную подноготную за идеальной картинкой, другие пугают своей неприкрытой жестокостью. Пример тому — печально известный YouTube-канал DaddyOFive, опубликовавший в свое время десятки роликов с издевательствами над детьми. Канал был создан отцом, который вместе с супругой развлекал аудиторию жестокими пранками над двумя детьми. Прежде чем сомнительный блог был удален, его ролики успели набрать миллионы просмотров.

Еще один пример тяжелого семейного контента на YouTube — канал 8Passengers. Этот блог на протяжении нескольких лет вызывал тревогу у аудитории, ведь демонстрировал крайне сомнительные методы воспитания, такие как, например, отказ от еды в качестве наказания. Оказалось, что опасения зрителей были полностью оправданы. После разбирательства суд признал блогера и по совместительству мать шестерых детей Руби Франке виновной в жестоком обращении с несовершеннолетними и приговорил к тюремному заключению. До того, как канал был закрыт в связи со скандалом, у него было более 2,3 млн подписчиков.

Но YouTube, конечно же, закрывает глаза на проблемы семейного видеоблогинга, ведь каналы с детьми-блогерами приносят видеохостингу серьезный доход. Ролики такого формата набирают огромное количество просмотров и прекрасно подходят для показа рекламы. Ведь их смотрит в основном взрослая платежеспособная аудитория, готовая потратиться на покупку детских товаров. Пока платформа будет продолжать потворствовать бесконтрольному использованию детей для заработка, мы будем получать все больше несовершеннолетних блогеров с искалеченными судьбами.

Автор — председатель общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», экс-сотрудник спецподразделения МВД России, правозащитник Артур Шлыков.

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