Не верьте рекламе: от чего не сможет защитить ни один VPN-сервис

Несмотря на истории про утечки персональных данных и иные неприятные события, связанные с VPN-сервисами, они продолжают восприниматься многими как универсальный способ обеспечить себе безопасность и анонимность в интернете. Кто-то даже решил ответственно подойти к выбору приложения и скачал платную программу. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отмечает, что есть неприятная правда: от некоторых угроз не способен защитить никакой VPN-сервис, что бы ни говорилось в рекламе.

Все мы помним, для чего большинство россиян продолжают использовать VPN-сервисы — доступ в запрещенные западные социальные сети. И все действия, которые человек совершает там, это ценный источник информации для хакеров. А чем более охотно пользователь делится деталями личной жизни, тем проще нанести ему ущерб.

К примеру, оставив пару фотографии с геотегом домашнего адреса и анонсировав поездку на условный Бали, не стоит удивляться пропаже некоторых вещей из дома. И это не преувеличение. По данным исследования компании «Delta Системы безопасности», квартиры более 20% отпускников в России были ограблены, пока они отдыхали.

Схожая ситуация с информацией, которой пользователь неосознанно делится при использовании иных западных онлайн-платформ. К примеру, поисковик Google всегда будет знать вашу историю поиска, если вы заходите в аккаунт. VPN-сервис никак на это не влияет. Не работает и пресловутый режим «Инкогнито». Как показал опыт Google, ИТ-гигант может не только собирать, но и годами хранить данные пользователей этого режима без их ведома.

Еще одна причина не полагаться на VPN-сервис — фишинг. Да, туннелирование в теории может защитить пользователя от перехвата интернет-трафика, но никак не спасет от перехода на подозрительный сайт и не повлияет на решение оставить мошенникам данные своей банковской карты или другую чувствительную информацию.

Сюда же можно отнести вирусы. VPN-сервисы никак не ограничивают желание пользователя скачать что-либо на свое устройство с сомнительного сайта, который становится доступным благодаря применению VPN. Да и сами VPN-сервисы могут содержать различные вирусы. Одни из них, например, превращают гаджет в часть ботнета — сети, которую злоумышленники используют для своих преступных целей, в том числе для проведения DDoS атак. При этом пользователь зараженного устройства, сам того не подозревая, становится соучастником преступления.

Что касается рекламных заявлений разработчиков VPN-сервисов про гарантированную анонимность в интернете, тут в дело вступают отслеживающие cookies. Это файлы, которые хранятся локально в вашем браузере и обеспечивают удобство при использовании сайтов. Например, они позволяют не вводить каждый раз платежную информацию при онлайн-покупках. Но не все cookies одинаково полезны. Некоторые из них выполняют только сервисную функцию, а другие, например, следят за активностью пользователя даже после того, как он покинул сайт. И поскольку они хранятся прямо в браузере, VPN-сервис не сможет защитить пользователя от непрошенной слежки.

Вывод из всего этого простой — не нужно верить рекламным заявлениям любых VPN-сервисов. И при онлайн-серфинге следует в первую очередь полагаться на свое критическое мышление и по возможности отключить VPN-сервис.

Автор — член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.