Нужна ли нам сделка ОПЕК+?

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представители энергетической отрасли продемонстрировали больший, чем в прежние годы, углеводородный оптимизм. А глава «Роснефти» Игорь Сечин обратил внимание на низкую эффективность сделки ОПЕК+ и необходимость реагировать на вызовы более оперативно и продуманно, а также – на перспективность для России энергодефицитных рынков. Замдиректор Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал о тенденциях нефтяной отрасли.

Регулятор и манипуляция

В начале июня прошла министерская встреча в рамках ОПЕК+, после которой нефтяные котировки опустились с 81 доллара за баррель до 77,5 доллара за баррель. Затем последовало небольшое восстановление. Но неделя завершилась на уровне менее 80 долларов за баррель (Brent – порядка 79,5 доллара за баррель).

Ранее любое решение ОПЕК+ воспринималось рынком крайне позитивно. Согласовано увеличение добычи? Значит, рынок растет. Согласовано снижение? Значит, не будет избытка предложения. Регулирующая роль организации мало у кого вызывала сомнение.

Но, прямо скажем, далеко не все в мире в восторге от того, что у рынка есть регулятор. К примеру, руководство Соединенных Штатов предпочитало рассматривать соглашение ОПЕК+ как средство манипулирования рынком. При этом вброс Вашингтоном на рынок государственных нефтяных резервов и призывы к компаниям, не стесненных условиями соглашения, наращивать добычу никакой манипуляцией не являлись. Ведь манипуляция – это когда как-то задеваются интересы США, а если США задевают чьи-то интересы, то это не может являться манипуляцией по определению.

Обеспокоенность команды президента Соединенных Штатов можно понять. Цена бензина – важный внутриполитический фактор. А она на рынке США напрямую зависит от цены нефти. При этом приближаются выборы, настроения избирателей начинают колебаться.

С точки зрения отрасли, ОПЕК+ с конца 2016 года работает над стабилизацией рынка и над тем, чтобы цены держались в коридоре, удовлетворяющем как производителей, так и потребителей. В ходе мирового энергетического кризиса 2021-2024 годов черное золото оставалось островком относительного спокойствия. Да, котировки колебались, но мы не наблюдали кратного роста цен, как это было в газовом и угольном сегментах, где регулятор отсутствует.

Затем пришел четвертый квартал 2023 года.

«Фантомные баррели»

Выступавший на Петербургском международном экономическом форуме министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что «на ОПЕК+ оказывается существенное давление». Он отказался уточнять, с чьей именно стороны, но отметил, что «за две недели до министерской встречи появились публикации», в которых авторы рассказывали, как, якобы, поступят страны, подписавшие соглашение, притом эти публикации пытались завысить ожидания от решений стран-экспортеров.

В этом заявлении все было сказано правильно. С одной оговоркой – масштабная информационная кампания против ОПЕК+ идет как минимум с ноября 2023 года. Тогда в одночасье крупнейшие мировые агентства прекратили рассказывать о том, как ОПЕК+ создает мировой дефицит, и перешли к рассказам о грядущем избытке предложения. На этом фоне котировки упали.

Нефтяные котировки зависят не только от фундаментальных факторов (себестоимость производства, а также объем спроса и предложения), на которые оказывает прямое воздействие ОПЕК+, стараясь сохранить мировой баланс. Нефтяные котировки определяются еще и новостями, прогнозами, слухами, то есть информационной повесткой, которая задает ожидания от грядущего спроса. Управляя информационной повесткой, можно какое-то время влиять на цены (точнее – на нефтяные фьючерсы на месяц вперед).

Объединение ОПЕК+, по сути, ничего не противопоставило направленной против него информационной кампании, кроме уверенности ряда крупных ближневосточных функционеров, что рынок во всем разберется. В таком случае, не совсем ясно, зачем нужно соглашение ОПЕК+, если мы просто надеемся, что рынок во всем разберется.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступивший на «Энергетической панели» ПМЭФ с масштабным докладом о мировой энергетике «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий», прямо заявил, что «соглашение ОПЕК+ не оказывает влияние на нефтяной рынок».

На данном этапе при формировании информационной повестки вокруг нефтяного рынка ОПЕК+ все чаще выступает не субъектом, а скорее объектом. То есть любое решение стран объединения важно уже не само по себе, теперь рынок реагирует на интерпретацию этого решения сторонними организациями. По удивительному стечению обстоятельств интерпретации приводят к падению цен. И дело не только в волатильности, которая складывается из-за предстоящих президентских выборов в США.

Глава «Роснефти» отметил, что эффект от добровольного сокращения добычи, которое взяли на себя восемь стран ОПЕК+, нивелируется от того, что как западными, так и ближневосточными компаниями формируются резервы добычных мощностей - по сути, «фантомные баррели».

По оценке Игоря Сечина, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак уже располагают свободными добычными мощностями порядка 5,6 млн баррелей в сутки (это примерно 13% совокупной добычи ОПЕК+ на данный момент). Притом эти страны громко объявили о своем намерении и дальше наращивать мощности – еще на 2 млн баррелей в сутки к 2027 году. Такой подход выглядит вдвойне неосмотрительно на фоне идущей информационной кампании, в рамках которой рынку навязывают мысль о грядущем избытке предложения.

Нефтяные альтруисты и эгоисты

Некоторые страны ОПЕК+ явно недооценивают важность работы с информационным пространством. Участники не в полной мере адаптируются к давлению, которое оказывает на ОПЕК+ некая сторона, которую постеснялся назвать министр энергетики Саудовской Аравии.

В то же время крупные западные компании пользуются сложившимся моментом, чтобы укрупнить свой бизнес. Фактически жертвы, на которые идет ОПЕК+ (по выражению принца бен Салмана), зачастую идут на пользу конкурентам.

В сложившихся условиях приходится задаться вопросом: а нужно ли России соглашение ОПЕК+ в его нынешнем виде? Или чуть шире: нужно ли оно всем участникам ОПЕК+?

По оценке Игоря Сечина, бюджеты большинства стран ОПЕК+ «в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть», а компенсировать финансовые потери можно за счет увеличения поставок. Это никак не угроза мировому рынку. Это, пожалуй, стоит рассматривать как тонкий намек и приглашение к переговорам.

Сейчас мировой рынок нефти стабилен за счет группы стран, которые занимаются самоограничениями, выступая альтруистической частью системы. А эгоистическая ее часть пользуется благоприятными условиями (как это уже было в 2018 году), чтобы поправить свои дела. И кто-то может сказать, что и правильно делает, ведь побеждают эгоисты! Но это грубая ошибка. Либо альтруистичной становится вся система (в данном случае – все мировые игроки начинают вести себя разумно, ограничивая аппетиты), либо система приходит к глубокому кризису, результатом которого может быть гибель. В подтверждение напомним, что череда кризисов на мировом рынке нефти началась в 2014 году. На наш взгляд, поведение нефтяных игроков вне ОПЕК+ провоцирует новый виток.

В этом ключе звучит призыв главы «Роснефти» к более «оперативной реакции со стороны ОПЕК+ на появление новых факторов воздействия» ради стабильности рынка. Система выживает только за счет альтруизма всех участников. Либо придется преподать «эгоистам» урок.

Углеводородный оптимизм

Но, возможно, все это не имеет смысла, так как грядет безуглеродное будущее? Возможно, сегодня мы близки к пику спроса на нефть, а дальше – только солнце, только ветер, только электромобили?

Участники ПМЭФ в текущем году оказались весьма единодушны в своем обострившемся скептицизме по отношению к радикальному сценарию «зеленого» энергоперехода, среди них доминировала мысль, что «зеленый» сценарий далеко не безальтернативен. Также их объединял углеводородный оптимизм.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль Гайс отметил: «Прогноз спроса на нефть со стороны ОПЕК в прошлом году оказался самым точным. Те, кто его критиковал, вынуждены были корректировать свои прогнозы практически каждый месяц, пока они не сравнялись с нашим. Сейчас мы ожидаем, что в 2024 году спрос на нефть будет расти на 2,25 млн баррелей в сутки. За первый квартал прирост год к году составил 2,3 млн баррелей». Он обратил внимание на статистику, которую обычно игнорируют в мировых СМИ, когда рассказывают о полном переходе на «возобновляемые», а именно – на тот факт, что гражданин ЕС потребляет 9 баррелей нефти в год, а в других регионах мира этот показатель составляет всего 1 баррель в год. Потенциал роста огромен!

Своеобразный итог этим размышлениям подвел в своем докладе Игорь Сечин, отметивший, что спрос на нефть к 2045 году вырастет почти на 20% – до 116 млн баррелей в сутки. По его словам, основным драйвером станут развивающиеся страны, на долю которых к 2030 году придется порядка 95% мирового прироста потребления. Практически все эти страны – торговые партнеры России.

В целом, по оценке «Роснефти», на АТР сегодня приходится 80% экспорта российской нефти. А ведь «разворот на Восток» начался задолго до 24 февраля 2022 года. И эта стратегия сегодня оказалась не просто правильной, она оказалась спасительной.

Отдельно была упомянута Индия, где с 2010 года спрос на энергию вырос на 45%. Теперь эта страна занимает по этому показателю третье место в мире. А к 2050 году, при сохранении набранных темпов, конечное потребление энергии в Индии должно увеличиться на 90%.

Нас выталкивали на обочину с помощью санкций, а вытолкнули на наиболее перспективные рынки. Важно правильно воспользоваться открывшимися возможностями.

Победить энергетическое неравенство

Индия и Китай у всех на слуху. К ним приковано внимание всего мира. Но есть менее заметные, но отчасти более привлекательные в стратегическом смысле рынки. Это рынки тех регионов, которые сегодня являются энергетическими и экономическими аутсайдерами.

Африка занимает последнее место в мире в области потребления энергии на душу населения. Предпоследнее место занимает Латинская Америка, при этом между ними колоссальный разрыв – средний латиноамериканец потребляет в четыре раза больше энергоносителей, чем средний африканец.

В докладе Игоря Сечина внимание было обращено на проблему энергетического неравенства: в странах G7, «где проживает менее 10% населения мира, энергопотребление на душу населения почти в три раза выше среднемирового». Прямо сейчас около 700 млн человек живут без доступа к электричеству, а более двух миллиардов используют открытый огонь для бытовых нужд, отметил Сечин.

Невозможно обеспечить достойный уровень жизни этим людям, опираясь на «солнце» и «ветер». Для достойного уровня жизни нужна промышленность, а той – предсказуемость и надежность электроснабжения (без костылей в виде аккумуляторов и «зеленого» водорода). Такую предсказуемость могут сегодня обеспечить только ископаемые виды энергоносителей. В первую очередь – нефть и газ.

Дети тех, кто сегодня не имеет доступа к питьевой воде и не пользуется электричеством, при должном подходе будут иметь образование, работать на только что построенных заводах и обеспечивать рост энергопотребления. Россия может им в этом помочь, фактически, сформировав будущие рынки сбыта.

Наша страна удержала роль одного из лидеров мировой энергетики. Но сегодня важно не почивать на лаврах. В частности, нашей стране сверхнеобходимо развивать Северный морской путь, а с ним – и судостроение. Как и против ОПЕК+, недоброжелатели ищут против нас новые средства, новые «болевые точки». Как и ОПЕК+, нам надо заранее готовиться к новым вызовам, учиться более оперативно реагировать и работать на упреждение. Иначе можно столкнуться с ситуацией, когда наша эффективность окажется на уровне текущей эффективности ОПЕК+.

Автор: замдиректор Института национальной энергетики Александр Фролов